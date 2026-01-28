ETV Bharat / entertainment

সিনেমার গান আর আগের মতো থাকবে না ! অরিজিতের অবসরে মন ভাঙল বাদশা-আরমানের

প্লেব্যাক দুনিয়া থেকে অরিজিৎ সিং অবসর ঘোষণা ৷ অমল মালিক থেকে বাদশার মতে, সিনেমার গান আর কখনোই আগের মতো থাকবে না।

অরিজিৎ সিং (আইএএনএস)
হায়দরাবাদ, 28 জানুয়ারি: সিদ্ধান্তটা বড়ই কঠিন ৷ হয়তো নেওয়ার আগে ভেবেছেন একশোবার ৷ কিন্তু কথাতেই আছে, কোথাও পৌঁছতে গেলে কোনও একটা জায়গা থেকে বেরোতে হয় ৷ আর সেটাই হয়তো হয়েছে জাতীয় পুরস্কারজয়ী অরিজিৎ সিংয়ের ক্ষেত্রে ৷ তবে গায়কের এই সিদ্ধান্তকে এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না, বহু সঙ্গীত শিল্পী ৷ বাদশা থেকে বি প্রাক, অরিজিৎকে আগামীর জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি বলেছেন, তাঁর গানের আজীবন ভক্ত থাকবেন তাঁরা ৷

অরিজিৎ তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি পোস্টের মাধ্যমে ভক্ত ও অনুসারীদের সঙ্গে এই খবরটি শেয়ার করেন। ঘোষণাটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সঙ্গীত ও বিনোদন জগতের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন ৷ অপ্রত্যাশিত এই খবরে হতবাক হয়ে যান সকলে ৷ জানান এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তাঁদের ভীষণভাবে কষ্ট হচ্ছে ৷ র‍্যাপার বাদশা মাত্র তিনটি শব্দে তার অনুভূতি প্রকাশ করে লেখেন, "সদিওঁ মে এক (শতাব্দীতে একজন)"।

গায়ক-সুরকার আমাল মালিক লেখেন, "এটা শুনে আমি দিশেহারা... আমি এটা বুঝতে পারছি না ৷ কিন্তু আমি আপনার সিদ্ধান্তকে সম্মান করি! শুধু জেনে রাখুন যে আমি ছিলাম, আমি আছি এবং আমি সবসময়ই একজন অরিজিৎ সিংয়ের ভক্ত থাকব। আপনাকে ছাড়া সিনেমার গান আর কখনই আগের মতো থাকবে না, আমার ভাই। আপনার যুগে জন্ম নিতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। #অরিজিৎসিং।" বি প্রাক লেখেন, "আজীবন তোমার অনুরাগী থাকব ৷" সেই কমেন্টে মন্তব্য করেন অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা ৷ তিনি কান্নার ইমোজি শেয়ার করেন মন্তব্য সেকশনে ৷

সিংয়ের গান বিভিন্ন বয়সের শ্রোতাদের মনে অনুরণিত হয় বারবার৷ বছরের পর বছর ধরে, তিনি 'তুম হি হো', 'চান্না মেরেয়া', 'আগর তুম সাথ হো', 'রাবতা', 'কেসরিয়া', 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল', 'তেরা ইয়ার হুঁ মা' এবং 'লাহনে' সহ একাধিক আইকনিক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজের আসন্ন 'ও' রোমিও' সিনেমাতেও গান গেয়েছেন তিনি ৷ এমনকী, 'বর্ডার 2' থেকে তাঁর সর্বশেষ গান 'ঘর কাব আওগে' লক্ষাধিক মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে।

