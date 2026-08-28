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অরিজিতের পথেই হাঁটলেন ! আচমকাই কেন বলিউডকে বিদায় জানালেন অমল মালিক ?

অরিজিৎ সিংয়ের পর এবার সিনেমার গান থেকে বিরতি ঘোষণা সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক অমল মালিকের ৷ কারণও জানালেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

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বলিউডকে বিদায় জানালেন অমল মালিক ! (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 10:43 AM IST

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হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: অরিজিৎ সিংয়ের পর এবার সঙ্গীত জগত থেকে বিরতি ঘোষণা সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক অমল মালিকের (Amaal Mallik) ৷ বৃহস্পতিবার 'এক্স' (টুইটার)- হ্যান্ডেলে অমলের অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় চমকে গিয়েছেন অনুরাগী থেকে নেটিজেনরা ৷ তিনি জানিয়েছেন যে, আগামী বছর পর্যন্ত তিনি সিনেমা-সঙ্গীত জগতের কাজ থেকে বিরতি নিচ্ছেন। সম্প্রতি তিনি 'আওয়ারাপন 2' সিনেমার জন্য 'ইয়ে আওয়ারাপন' (Yeh Awarapan) গানে সুর দিয়েছেন ৷

অমলের শেয়ার করা পোস্ট

এক্স হ্যান্ডেলে অমল লেখেন, "আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি এবং এবার আমি আমার জন্য যা সবচেয়ে ভালো, তাই করতে পুরোপুরি মন দেব। শুধু তাই করব যা আমার মন ও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমার মন, শরীর, আত্মা এবং সার্বিক শারীরিক সুস্থতার জন্য একটি বিরতি প্রয়োজন। আমার প্রিয় #আমালিয়ানস, তোমাদের সকলের জন্য সুরে ভরা হৃদয় নিয়ে শীঘ্রই জেগে উঠতে, সুস্থ হতে এবং ফিরে আসতে হবে ৷"

"বিরক্ত করবেন না"-অমল

গায়ক-সুরকার আরও লেখেন, "আগামী বছর পর্যন্ত আর কোনও সিনেমার গান নয় ৷ পুরনো অপ্রকাশিত সিনেমার গানগুলো শীঘ্রই আসবে যদি সিনেমাগুলো শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায় ৷ কারণ সেগুলো ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি ছোট বাজেটের সিনেমা ৷ এই ধরনের নির্মাতারা সহজে স্ক্রিন পান না, তাই সেই প্রজেক্টগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানি না ৷ দয়া করে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। কিছু জানতে পারলেই আপডেট দেব। সিনেমার গানের যাত্রা আমাকে অনেক দূর নিয়ে এসেছে ৷ এবার আমাকে বিদায় দিন, আমি ফিরে আসব। যা-ই হোক, আপাতত বিদায় নিচ্ছি..." ৷

অতীতে কিছু প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

উল্লেখ্য, মে মাসে অমল সিনেমা ও সঙ্গীত জগতের নাম প্রকাশ না করা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন যে, তারা তাঁকে কোণঠাসা করে রেখেছেন ৷ অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছরে প্রায় 60টি প্রজেক্ট থেকে তাঁকে বাদ দিয়েছেন। অমল তাঁর অনুরাগীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন যে, যদি তিনি সিনেমায় গানের কাজ না-ও পান, তবে কেবল 'ইন্ডি মিউজিক' (স্বাধীন ধারার সঙ্গীত) নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

অমল আরও জানান যে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির 'ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা' চান না তিনি তাদের সিনেমার অংশ হোন। তিনি বলেন, "গত 8 বছর ধরে আমি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা এবং কাজের ক্ষেত্রে কিছু যৌক্তিক ও সম্মানজনক শর্ত মেনে চলার মানসিকতা নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি ৷ কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসবের কোনও মূল্য নেই। তাছাড়া, এখানকার কাজের ধরন ও বাস্তবতা নিয়ে সত্য কথা গোপন করতে না পারার বিষয়টি তাদের আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে, যার ফলে আমাকে ও আমার পরিবারকে অহেতুক হুমকির মুখে পড়তে হয়। এমন কিছু অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছেন যারা চান না আমি তাদের সিনেমায় বা আসলে কোনও সিনেমাতেই কাজ করি। বিষয়টি এখন আর কেবল মিউজিক লেবেলগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটা এখন একদল অহংকারী মানুষের সম্মিলিত সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে।"

অমলের মিউজিক কেরিয়ার

অমল হলেন সুরকার ডাবু মালিকের ছেলে এবং অনু মালিকের ভাইপো। 2014 সালে সলমন খানের 'জয় হো' (Jai Ho) সিনেমার মাধ্যমে সুরকার হিসেবে বলিউডে তাঁর অভিষেক ঘটে ৷ তবে পরের বছর 'রয়' (Roy) সিনেমার 'সুরজ ডুবা হ্যায়' (Sooraj Dooba Hai) গানটির মাধ্যমে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি 'হিরো', 'এয়ারলিফট', 'কাপুর অ্যান্ড সন্স', 'এম.এস. ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি', 'কবির সিং' এবং 'ভেদা'-র মতো সিনেমায় সুর দিয়েছেন। নিজের সুর করা সাউন্ডট্র্যাকের বেশ কয়েকটি গানে তিনি কণ্ঠও দিয়েছেন।

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