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হৃতিক যেন ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ! 'আলফা'য় কেমন জমল আলিয়া-শর্বরী জুটি ? নেটপাড়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া

আলিয়া ভাট ও শর্বরী অভিনীত স্পাই থ্রিলার সিনেমা অ্যাকশন ও অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পেলেও, দুর্বল চিত্রনাট্য এবং হৃতিক রোশনের ক্যামিও দর্শকদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি করেছে।

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'আলফা'য় কেমন জমল আলিয়া-শর্বরী জুটি ? (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 3:51 PM IST

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হায়দরাবাদ, 3 জুলাই: প্রথমবার যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে অ্যাকশন স্পাই থ্রিলার ফ্রাঞ্চাইজিতে নারীকেন্দ্রিক চরিত্র ৷ তাই, আলিয়া ভাট ও শর্বরী অভিনীত 'আলফা' (Alpha) নিয়ে দর্শক মহলে প্রত্যাশা ছিল চূড়ান্ত ৷ শিব রাওয়াইল পরিচালিত এই ছবিটি 'ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্স' (YRF Spy Universe)-এঅন্যান্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে 'এক থা টাইগার', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'ওয়ার', 'পাঠান', 'টাইগার 3' এবং 'ওয়ার 2' মতো সিনেমা । সেই তালিকায় আলফা কতটা মন জয় করতে পারল ? কী বলছে নেটপাড়া ?

অ্যাকশন ও অভিনয়ের প্রশংসা

সিনেমাটি দেখার পর অনেক দর্শকই 'আলফা'-র অ্যাকশন দৃশ্য এবং অভিনয় বিশেষ করে শর্বরীর পারফরম্যান্স নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন ৷ কেউ কেউ আলিয়া ভাটের অ্যাকশন-অবতারের প্রশংসাও করেছেন ৷ এক্স হ্যান্ডেলে এক নেটিজেন লিখেছেন, "বিরতি (Interval): প্রথমার্ধ 'অরিজিন স্টোরি' বা চরিত্রের পটভূমি তৈরির গল্পের জন্য একদম নিখুঁত। আলিয়া দুর্দান্ত ৷ প্রতিটি অ্যাকশন দৃশ্যে তিনি অনবদ্য ছিলেন ৷ বড় পর্দায় তাঁকে দারুণ মানিয়েছে ৷ শর্বরী ও আলিয়ার যৌথ দৃশ্য খুব ভালো লেগেছে। স্পাই ইউনিভার্সের আগের দুটি সিনেমার চেয়ে এটি অনেক অনেক ভালো। #Alpha"

আরেক নেটিজেনের মতে হৃতিক রোশনের উপস্থিতি সিনেমায় অতিরিক্ত পাওনা ৷ তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন, "#HrithikRoshan-এর এন্ট্রি যেন প্রেক্ষাগৃহকে এক গর্জনমুখর স্টেডিয়ামে পরিণত করল #Alpha।"

আরেক দর্শক ছবিটির টেকনিক্যাল দিকগুলোরও প্রশংসা করে লিখেছেন, "#Alpha-র প্রথমার্ধের পর্যালোচনা: এর কাহিনি একাধিক হলিউড সিনেমার ধারণার সংমিশ্রণ ৷ তবে সেই বিষয়টি উপেক্ষা করলে ছবিটি মোটেও খারাপ নয় ৷ দেখতে বেশ ভালো লাগে ৷ এখন পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও একঘেয়েমি লাগেনি। ছবিটির সম্পাদনা অত্যন্ত নিখুঁত ও আঁটসাঁট। কিছু কারিগরি দিক: সিজিআই (CGI) এবং ভিএফএক্স (VFX)-এর কাজ বেশ ভালো। এগুলো হয়তো পুরোপুরি বাস্তবসম্মত নয়, তবে রেন্ডারিংয়ের মান ভালো হওয়ায় তা দৃষ্টিকটু লাগে না। সারাউন্ড সাউন্ডের বিন্যাস বা মিক্সিং বেশ চমৎকার। যদিও আমি 2কে (2K) লেজার প্রজেকশন সুবিধাযুক্ত প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখছি ৷ তবুও এর ডিসিপি (DCP) ছবির মান অসাধারণ। রঙের ব্যবহারও চমৎকার; আমি উজ্জ্বল লেজার প্রজেকশন সুবিধাযুক্ত প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখার জোরালো পরামর্শ দেব, কারণ এর কন্ট্রাস্ট, স্যাচুরেশন ও শার্পনেস-সবকিছুই দুর্দান্ত।"

চিত্রনাট্য ও হৃতিক রোশনের ক্যামিও নিয়ে সমালোচনা

সিনেমা ঘিরে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া সত্ত্বেও, অনেক দর্শকই সিনেমার গল্প নিয়ে হতাশ হয়েছেন। বেশ কয়েকজন দর্শকের মতে, চিত্রনাট্য ছিল দুর্বল এবং হৃতিক রোশনের ক্যামিওকে স্বাভাবিক মনে হয়নি ৷ বরং জোর করে ঢোকানো হয়েছে বলে মনে হয়েছে। এক নেটিজেন লিখেছেন, "#Alpha হৃতিক রোশনের ক্যামিওটি বেশ উপভোগ্য এবং সম্ভবত ভক্তদের খুশি করবে; তবে এটি কিছুটা জোর করে যুক্ত করা বলে মনে হয় এবং মূলত ভক্তদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এটি রাখা হয়েছে!"

আরেকজন লিখেছেন, "জঘন্য চিত্রনাট্যের দুর্বলতা ঢাকার উপায় হিসেবে তারকা-খ্যাতিকে ব্যবহার করা উচিত নয়। 'কবীর' চরিত্রটি আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু তার এই ক্যামিও উপস্থিতিটি যে অত্যন্ত জোর করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট। এই বাজে 'ইউনিভার্স'-এর উচিত হয় বিষয়গুলোকে স্বাভাবিকভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করা, নয়তো এই প্রচেষ্টা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া। #HrithikRoshan #Alpha"

আরও এক নেটিজেন লেখেন , "হৃতিক রোশনকে 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জ'-এর মতো উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কারণেই #Alpha ট্রোলড হচ্ছে। এই দৃশ্যটিতে বিন্দুমাত্র যুক্তি নেই।"

একই ফর্মুলার ব্যবহারে সমালোচনা

যশরাজ সিনেমার ব্যানারে একের পর এক গোয়েন্দা গল্পে একই ধরনের ফর্মুলা ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন একাধিক নেটিজেন ৷ কেউ লেখেন, "ওয়াইআরএফ (YRF) স্পাই ইউনিভার্সের সবচেয়ে বড় শত্রু খোদ ওয়াইআরএফ-ই। সৃজনশীল ঝুঁকি নেওয়া বা নতুন কিছু উপহার দেওয়ার পরিবর্তে তারা বারবার সেই একই ফর্মুলার ওপরই নির্ভর করে চলেছে।"

আরও এক দর্শক ছবিটির তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন, "#Alpha অত্যন্ত বাজেভাবে তৈরি হওয়া একটা সিনেমা ৷ যা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে পুরোপুরি হাস্যকর করে তুলেছে। মূলধারার ভারতীয় সিনেমায় আমার দেখা অন্যতম অদক্ষ, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন চিত্রনাট্য এটি।" সামগ্রিকভাবে, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে ‘আলফা’ তার অ্যাকশন, দৃশ্যসজ্জা এবং অভিনয়ের বিশেষ করে আলিয়া ভাট ও শর্বরী মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তবে, ছবিটির কাহিনি এবং হৃতিক রোশনের ক্যামিও চরিত্রটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে।

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