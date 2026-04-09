কখনও পশু আবার কখনও ভ্যাম্পায়ার ! আল্লু অর্জুনের 'রাকা' মনে করিয়ে দেয় পর্দার এই তারকাদের

একনজরে ফিরে দেখা যাক, কোন কোন তারকা কখনও ভ্যাম্পায়ার আবার কখনও পশুর চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন সিনেপর্দায় ৷

আল্লু অর্জুনের 'রাকা' মনে করিয়ে দেয় পর্দার এই তারকাদের
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 1:42 PM IST

হায়দরাবাদ, 9 এপ্রিল: আল্লু অর্জুনের রাকা সিনেমার পোস্টার মুক্তির পর থেকেই পড়ে গিয়েছে শোরগোল ৷ জওয়ান খ্যাত অ্যাটলি সাই-ফাই সিনেমার যে চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন, সেখানে আল্লু অর্জুনের লুক দেখে হতবাক নেটপাড়া ৷ ধারালো বড় নখ, লোমশ শরীর দেখে অনুমান করা যায়, এবার পুষ্পা তারকার নয়া রূপ দেখা যাবে যা আগে কখনও কেউ এক্সপ্লোর করেননি ৷ ভারতীয় সিনেমায়, মানুষরূপী পশু বা রাক্ষসের ভূমিকায় তারকাদের এর আগেও বহুবার দেখা গিয়েছে৷ একনজরে ফিরে দেখা যাক, কোন কোন তারকা কখনও ভ্যাম্পায়ার আবার কখনও পশুর চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন সিনেপর্দায় ৷

রাহুল রায়- 1992 সালে মহেশ ভাট পরিচালিত ফ্যান্টাসি হরর সিনেমা জুনুন মুক্তি পায় ৷ মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন পূজা ভাট এবং রাহুল রায় ৷ এই সিনেমায় প্রতি পূর্ণিমার রাতে রাহুলের বাঘে পরিণত হওয়ার মতো দৃশ্য আজও মনে রেখেছে দর্শক ৷ যদিও জুনুন 1981 সালে মুক্তি পাওয়া 'অ্যান আমেরিকান ওয়্যারউলফ ইন লন্ডন' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল । ছবিতে মর্ফিং নামক একটি বিশেষ এফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে একটি ছবি অন্য ছবিতে রূপান্তরিত হয়। এই এফেক্টের মাধ্যমে মানুষের মুখকে বাঘে এবং বাঘকে আবার মানুষে রূপান্তরিত করা হয়। ছবিটি সেই সময় বক্সঅফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলে ৷

বরুন ধাওয়ান- 2022 সালে মুক্তি পায় অমর কৌশিক পরিচালিত ভেড়িয়া ৷ হলিউডের মতো, হিন্দি সিনেমাতেও নেকড়ে-র চরিত্র অন্যরকমভাবে ধরা পড়ে ৷ দীনেশ ভিজান প্রযোজিত এবং নীরেন ভাটের গল্প ও চিত্রনাট্যে নির্মিত এই সিনেমায় বরুণ ধাওয়ান ছিলেন মানুষরূপী নেকড়ে ৷ সঙ্গে ছিলেন কৃতি স্যাননও ৷ সিনেমার গল্প অরুণাচল প্রদেশের লোককাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত , যেখানে ইয়াপুম নামক এক রূপ পরিবর্তনকারী নেকড়ে -মানব জঙ্গলকে রক্ষা করতে চায় ৷

আয়ুষ্মান খুরানা- 2025 সালে ম্যাডক ফিল্মস প্রযোজিত হরর-কমেডি সিনেমা থামা মুক্তি পায় পর্দায় ৷ এই সিনেমায়, আয়ুষ্মান খুরানা একজন সাংবাদিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তিনি 'বেতাল' নামক এক রক্তচোষা প্রাণীতে রূপান্তরিত হন ৷ আয়ুষ্মানের সঙ্গে রক্তচোষা প্রাণী রূপান্তরিত হন রশ্মিকা মন্দানা থেকে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দীকিও ৷

তানিয়া মানিকতলা- সুপারন্যাচরাল হরর সিনেমা টুথ পরী: হোয়েন লাভ বাইটস মুক্তি পায় 2023 সালে ৷ প্রতীম ডি গুপ্তা পরিচালিত এই সিনেমায় শান্তনু মহেশ্বরীর বিপরীতে দেখা যায় তানিয়া মানিকতলাকে ৷ সিনেমায় তানিয়ার চরিত্রের নাম ছিল রুমি ৷ এই সিনেমায় রুমি ছিলেন একজন ভ্যাম্পায়ার ৷

ভিভিয়ান ডিসেনা- ভিভিয়ান ডিসেনা জনপ্রিয় টেলিভিশন শো "পেয়ার কী ইয়ে এক কাহানি" (Pyaar Kii Ye Ek Kahaani)-এ 'অভয় রাইচান্দ' নামে ভ্যাম্পায়ারের চরিত্রে অভিনয় করে তুমুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় টেলিভিশনের প্রথম এবং অন্যতম জনপ্রিয় ভ্যাম্পায়ার হিসেবে পরিচিত। 2025 সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি একতা কাপুরের নতুন ভ্যাম্পায়ার-ভিত্তিক প্রজেক্টের মাধ্যমে এই চরিত্রে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

