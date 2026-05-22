আলিশার গান মন ছুঁয়েছিল প্রয়াত প্রাক্তন এই প্রধানমন্ত্রীর ! পাঠিয়েছিলেন ব্যক্তিগত চিঠিও

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাটানো বিশেষ মুহূর্তের কথা স্মরণ করে, 'সোনালি যুগের' অমূল্য স্মৃতি হিসেবে আলিয়া শেয়ার করেন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে লেখা চিঠিও ৷

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 11:31 AM IST

হায়দরাবাদ, 22 মে: তিনি ভারতীয় 'পপ সঙ্গীতের রানি' আলিশা চিনয় (Alisha Chinai) ৷ তাঁর গাওয়া গানের অ্যালবামগুলো মধ্যে 'এইচভিএম জাদু', 'বেবী ডল', 'আহ... আলিশা!' এবং 'মেড ইন ইন্ডিয়া' অন্যতম। বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার বাপ্পী লাহিড়ীর হাত ধরে নেপথ্য গায়িকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ হিন্দি সিনেমা জগতে ৷ ঝুলিতে আছে 'টারজান', 'ড্যান্স ড্যান্স', 'কমান্ডো', 'গুরু', 'লাভ লাভ লাভ' ইত্যাদি। এহেন গায়িকা সোশাল মিডিয়ায় হাঁটলেন স্মৃতির সরণীতে ৷ 36 বছর আগে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে কাটানো বিশেষ মুহূর্তের কথা স্মরণ করে আলিয়া শেয়ার করেন, রাজীবের তাঁকে লেখা চিঠিও ৷

তিনি রাজীব গান্ধির লেখা একটি আন্তরিক চিঠির ছবি প্রকাশ করেছেন, যা 1989 সালে তিনি এই শিল্পীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। এটিকে এক 'অসাধারণ মুহূর্ত' এবং এক 'সোনালি যুগের' অমূল্য স্মৃতি হিসেবে অভিহিত করেছেন আলিশা ৷ ছবিটিতে গায়িকাকে কোঁকড়ানো চুলে দেখা যাচ্ছে ৷ তিনি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ৷ অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরনে চিরাচরিত সাদা কুর্তা-পাজামা।

আলিশা, রাজীব গান্ধীর পাঠানো একটি ব্যক্তিগত চিঠির ছবিও শেয়ার করেন ৷ যা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আনুষ্ঠানিক লেটারহেডে লেখা 1989 সালের 27 মে তারিখে স্বাক্ষরিত। ওই চিঠিতে তিনি আলিশাকে হিন্দি পপ গানের একটি কমপ্যাক্ট ডিস্ক (CD) পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানান ৷ পাশাপাশি তিনি যে গানগুলো বেশ উপভোগ করেছেন, তাও জানান সেই চিঠিতে ৷

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আলিশাকে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে লিখেছিলেন, "ডিয়ার মিস চিনয়, 25 এপ্রিল পাঠানো আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ ৷ আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত। আপনার হিন্দি পপ গানের কম্প্যাক্ট ডিস্কটি আমাকে শুনতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এটি শুনে আমি ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। আপনার ইংরেজি গান—'Prize Possession'-এর জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ। প্রস্তাবিত শনিবারের যুব কর্মসূচির সঙ্গে আপনি যুক্ত হয়েছেন দেখে আমি আনন্দিত। আপনার প্রচেষ্টার ফলাফলের অপেক্ষায় রইলাম। বিনীত,..." ৷ এরপর সেখানে রাজীব গান্ধির সই দেখা যায়, সেদিনকার তারিখ দিয়ে ৷

ছবিগুলো শেয়ার করে আলিশা পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন, "এক অসাধারণ মুহূর্ত এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে একটি বিরল ছবি!!! সেটা ছিল এক সোনালি যুগ... সেই আন্তরিক ও হৃদয়স্পর্শী চিঠিটি আমি চিরকাল সযত্নে লালন করব ৷" এই বার্তা আলিশা ট্যাগ করেন রাজীব পুত্র রাহুল গান্ধিকে ৷

নয়ের দশকে 'Made In India'-র মতো হিট গানের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন ৷ এই গানে তিনি নিজে এবং অভিনেতা-মডেল মিলিন্দ সোমান রাতারাতি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌছে যান ৷ পাশাপাশি, হিন্দি সিনেমা জগতে 'কাটে নেহি কাটতে', কাজরা রে, তিনকা তিনকা, জুবি জুবি-র আইকনিক গানের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আজও জনপ্রিয় ৷

