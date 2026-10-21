কাজ করেছিলেন আলিয়া-শেফালির সঙ্গে, প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যা ভিনেকর

কাজ করেছিলেন আলিয়া-শেফালির সঙ্গে, প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যা ভিনেকর
Divya Vinekar dies: অভিনেত্রী মৃত্যুর খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তাঁর বন্ধু ও জনপ্রিয় আরজে, রোহিনী রামনাথন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 10:24 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আলিয়া ভাট-শেফালি শাহের সঙ্গে কাজ করে প্রচারে আসা অভিনেত্রী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর দিব্যা ভিনেকর ৷ সোশাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন তাঁর বন্ধু ও জনপ্রিয় আরজে (RJ) রোহিনী রামনাথন। 2022 সালের 'ডার্লিংস' সিনেমায় আলিয়া ভাট ও শেফালি শাহের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন দিব্যা। 20 অক্টোবর মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক শ্মশানে অভিনেত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যু
ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্টে রোহিনী লিখেছেন, "অত্যন্ত দুঃখ ও শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় 'ডিভি' (DV) অর্থাৎ দিব্যা ভিনেকার পরলোকগমন করেছেন। এটি ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। তাঁর পরিবার এবং যাঁরা প্রতিদিন তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েছেন, তাঁরা এখন অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না করাই ভালো।"
তিনি আরও যোগ করেন, "আমরা যাঁকে ভালোবেসে ‘ডিভি’ বলে ডাকতাম, তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে এবং ‘ফিভার এফএম’ (Fever FM)-এ আমাদের সবার জন্য এক বড় অবলম্বন ছিলেন। তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা, দয়া এবং গভীর জ্ঞান তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। তোমাকে খুব মনে পড়বে, ভালো থেকো। আমাদের জীবনের অংশ হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তাঁকে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছিলাম।" এখনও পর্যন্ত অভিনেত্রীর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা জানা যায়নি ৷
কে ছিলেন দিব্যা ভিনেকার ?
দিব্যা ভিনেকর ছিলেন একজন অভিনেত্রী, রেডিয়ো প্রডিউসার এবং ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর। দিব্যা আলিয়া ভাট অভিনীত 'ডার্লিংস' সিনেমায় একজন মহিলা পুলিশ কনস্টেবলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ৷ এই ছবিতে শেফালি শাহ এবং বিজয় ভার্মাও ছিলেন। জসমিত কে. রিন পরিচালিত 'ডার্লিংস'-এর মাধ্যমেই প্রযোজক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন আলিয়া ভাট। তিনি গৌরী খান ও গৌরব ভার্মার সঙ্গে যৌথভাবে 'ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনস' এবং 'রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট'-এর ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন। এছাড়া দিব্যা 2022 সালের থ্রিলার সিনেমা 'জলসা' (Jalsa)-তেও অভিনয় করেছিলেন, যেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন বিদ্যা বালান ও শেফালি শাহ। পাশাপাশি 2024 সালের 'কুছ স্বপ্নে আপনে'-র মতো প্রজেক্টেও তিনি কাজ করেছেন।
ডিজিটাল মাধ্যমেও তিনি বেশ সক্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে তাঁর কঙ্কণি ভাষার রিল ও হাস্যরসাত্মক কনটেন্ট বেশ জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া তিনি কবিতা লিখতেন এবং তাঁর লেখা কবিতার বই 'মকারি অফ লাভ' (Mockery of Love) প্রকাশিত হয়েছিল।