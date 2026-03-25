ETV Bharat / entertainment

'মনোযোগ দিতে পারছি না, গত কয়েক সপ্তাহ কঠিন গিয়েছে'- নতুন কোনও সমস্যায় ভুগছেন আলিয়া ?

আলিয়া বর্তমানে তাঁর আসন্ন সিনেমা 'আলফা' এবং 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' নিয়ে ব্যস্ত আছেন ৷

alia-bhatt-shares-her-challenging-moment-as-she-struggled-to-stay-focused-due-to-adhd
আলিয়া ভাট (আইএএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 25 মার্চ: বাচ্চা-সংসার সামলিয়ে এই মুহূর্তে ব্যস্ততম অভিনেত্রীরদের তালিকায় রয়েছেন আলিয়া ভাট (Alia Bhatt) ৷ সম্প্রতি নিজের জন্মদিন তিনি স্বামী রণবীর কাপুর ও মেয়ে রাহার সঙ্গে বিদেশে কাটিয়ে এসেছেন ৷ বন্ধু-পরিবারের সঙ্গেও বিশেষ দিন পরে উদযাপন করেছেন ৷ জীবনের নানা ভালো ভালো মুহূর্ত কাটানোর পরেও, তাঁকে নিতে হয়েছে চ্যালেঞ্জ ৷ আর সেই চ্যালেঞ্জ ছিল শারীরিক ৷ বিগত কয়েক সপ্তাহ কঠিন গিয়েছে আলিয়ার ৷ সোশাল মিডিয়ায়, নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আপডেটও দেন অভিনেত্রী ৷

সোশাল মিডিয়ায়, কাছের বন্ধুদের তাঁর জন্মদিনের সারপ্রাইজ সেলিব্রেশনের কিছু ছবি শেয়ার করেন আলিয়া ৷ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভালোবাসা জানিয়ে আলিয়া লেখেন, "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মনোযোগ দিয়ে দিন শুরু করাটা একটু কঠিন ছিল (এডিএইচডি-র কারণে), কিন্তু আজ সকালটা ছিল অসাধারণ।" অভিনেত্রী তাঁর জন্মদিন পরবর্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে একটি মজার প্যাডেল সেশনের আয়োজন করার জন্য বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এই পোস্ট করেন।

ছবি শেয়ার করে আলিয়া লেখেন, "জন্মদিন উদযাপন এখনও হয়েই চলেছে সেরা মামা/সেরা বন্ধুদের সঙ্গে ৷" এরপর তিনি জানান, "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মনোযোগ দিয়ে দিন শুরু করাটা একটু কঠিন ছিল (এডিএইচডি-র কারণে) ৷ কিন্তু আজ সকালটা ছিল অসাধারণ। তাছাড়া, বন্ধুরা যখন পাশে এসে দাঁড়ায় (যখন সত্যিই খেলতে ইচ্ছে করে, তাই দুই ঘণ্টা ধরে প্যাডেল খেলা হয়েছে), তার মধ্যেও একটা অন্যরকম অনুভূতি আছে।"

ADHD আসলে কী সমস্যা ?

অনেকেই জানেন না, আলিয়া এর আগেও তাঁর এডিএইচডি (ADHD) জনিত সমস্যার কথা বলেছেন ৷ অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন যে, বিশেষ করে কাজের ব্যস্ততার মাঝে ব্যক্তিগত জীবন ও নিজের যত্ন-এই সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে মনোযোগ ধরে রাখাটা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়ে। এডিএইচডি (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder) হল সাধারণ নিউরোডেভেলপমেন্টাল অসুখ ৷ যা মূলত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দেখা যায়, তবে এটি প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে । এর প্রধান লক্ষণ হয় অমনোযোগিতা, অতিসক্রিয়তা (Hyperactivity) এবং আবেগপ্রবণতা (Impulsivity)। তবে, সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এডিএইচডি আক্রান্ত ব্যক্তিরা সফল জীবন যাপন করতে পারেন ৷

দীপিকা পাড়ুকোনের মতো আলিয়া ভাটও জনসমক্ষে বছরের পর বছর ধরে তাঁর পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও অত্যন্ত সোচ্চার থেকেছেন। আলিয়ার বোন শাহীন ভাটও অতীতে বিষণ্ণতা ও আত্মহত্যার চিন্তার সঙ্গে লড়াই করার বিষয়ে সবসময়ই খোলামেলা কথা বলেন ৷ আলিয়া ও শাহীন দুজনেই মানসিক রোগের বিষয়ে সচেতনতা ও সহনশীলতার পক্ষে বারবার কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, 'হাইওয়ে' থেকে শুরু করে 'ডিয়ার জিন্দেগি' এবং 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি' মতো সিনেমার হাত ধরে আলিয়া তার অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। অভিনেত্রী বর্তমানে তাঁর আসন্ন সিনেমা 'আলফা' এবং 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' নিয়ে ব্যস্ত আছেন ৷

TAGGED:

WHAT IS ADHD
ALIA BHATT ON ADHD
ALIA BHATT UPCOMING MOVIE
আলিয়া ভাট এডিএইচডি রোগ
ALIA BHATT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.