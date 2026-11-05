রাম বেশে রণবীরের সঙ্গে মিষ্টি রাহা, 'রামায়ণ' দেখে কী প্রতিক্রিয়া আলিয়ার ?

রাম বেশে রণবীরের সঙ্গে মিষ্টি রাহা, 'রামায়ণ' দেখে কী প্রতিক্রিয়া আলিয়ার ?
Alia Bhatt shares pictures of Ranbir and Rhea: সিনেমা সমালোচকরা এমন সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতাকে 'অভূতপূর্ব' বলে স্বীকার করেছেন ৷ রণবীর ও সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ আলিয়াও৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 নভেম্বর: রামায়ণ মুক্তির যখন নেটপাড়ায় প্রশংসার ঝড় বইছে রণবীর কাপুর ও যশের অভিনয় প্রসঙ্গে তখন অনেকেই ভাবছিলেন, রণবীর পত্নী আলিয়ার প্রতিক্রিয়া কখন আসবে ৷ অবশেষে, রামায়ণ দেখে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করলেন আলিয়া ৷ রণবীর ও মেয়ে রাহার মিষ্টি এক ছবি শেয়ার করে তিনি রণবীরের উদ্দেশ্যে লিখলেন, "তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত ৷" আর কী বললেন রণবীরের 'রানি' ?
আলিয়ার প্রতিক্রিয়া
5 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালকি মহাকাব্যিক সিনেমা 'রামায়ণ' ৷ সিনের অসাধারণ ভিজ্যুয়াল এফেক্টস থেকে মিউজিক এবং সর্বোপরি, সকল অভিনেতাদের অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে নেটপাড়ায় ৷ সিনেমা সমালোচকরাও এমন সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতাকে 'অভূতপূর্ব' বলে স্বীকার করেছেন ৷ স্বামী রণবীর ও সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্ত্রী আলিয়া ৷
এদিন, অভিনেত্রী নিজের সোশাল অ্যাকউন্টে রণবীরের 'রামায়ণ' সিনেমার শুটিং সেটের অদেখা ছবি শেয়ার করেন ৷ যে ছবিতে দেখা যায়, রাম বেশে রণবীরের সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট আলিয়া ৷ রণবীর তাঁর মেয়ের গালে এঁকে দিয়েছেন ছোট্ট চুম্বন ৷ আদুরে সেই ছবি শেয়ার করে আলিয়া লেখেন, "তুমি এই ছবিতে তোমার মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছো ৷ কিন্তু তার মধ্যেও কিছুটা প্রাণ-ভালোবাসা ওর (রাহা) জন্য বাকি ছিল ৷ তোমাকে নিয়ে আমি ভীষণ গর্বিত আর সেই প্রতিটা মানুষের জন্য গর্বিত, যারা তাদের হৃদয় ও আত্মাকে এই দুর্দান্ত সিনেমায় ঢেলে দিয়েছেন ৷কিছু গল্প আমাদের সবার থেকে বড়, এবং রামায়ণ তাদের মধ্যে একটি।"
এই পোস্টের সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হল আলিয়ার শেয়ার করা ছবি, যা নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়েছে ৷ আলিয়া এই পোস্টের সঙ্গে দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। প্রথম ছবিতে রণবীর কাপুর রামের বেশে, তাঁর আদরের মেয়ে রাহাকে আদর করছেন আর দ্বিতীয়টিতে তিনি মেয়ের সঙ্গে পাহাড়ের মতো তৈরি সেটে দাঁড়িয়ে আছেন।
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া
আলিয়া ভাটের পোস্ট দেখে রবি দুবে থেকে ছায়া কদম, সইফ আলি খানের দিদি সাবা পতৌদি-সহ অনুরাগীরা ভালোবাসা জানিয়েছেন ৷ ইতিমধ্যেই, পোস্টটি 990.5 হাজার লাইক পেয়েছে। এক অনুরাগী লিখেছেন, "বাহ ! এই ছবিগুলো অনেক সুন্দর।" আবার কেউ লিখেছেন, "রণবীর কাপুর এবং রাহার জন্য এটি সেরা মুহূর্ত।"
Sacnilk এবং বিভিন্ন ট্রেড অ্যানালিস্টদের প্রাথমিক ও লাইভ অনুমান অনুযায়ী প্রথম দিনের কালেকশনের দিক থেকে ভারতে নেট কালেকশন (India Net) প্রায় 32.81 কোটি টাকা (দিন শেষের চূড়ান্ত রিপোর্টে এটি আরও বাড়তে পারে)। গ্রস কালেকশন প্রায় 38.72 কোটি টাকা। দিন শেষে, এই আয়ের পরিমাণ আরও বাড়বে ৷