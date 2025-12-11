আলিয়া কখনও পাকিস্তানে যাবেন ? প্রতিবেশী দেশের অনুরাগীর প্রশ্নে স্পষ্ট জবাব অভিনেত্রীর

আলিয়া কখনও পাকিস্তানে যাবেন ? প্রতিবেশী দেশের অনুরাগীর প্রশ্নে স্পষ্ট জবাব অভিনেত্রীর
পাকিস্তানি অনুরাগীর সঙ্গে আলিয়ার কথোপকথন ভাইরাল নেটপাড়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 3:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 ডিসেম্বর: বছরশেষে নতুন পালক অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের (Alia Bhatt) মুকুটে ৷ সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন গ্লোব হরাইজন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অভিনেত্রী। উৎসব আয়োজকদের দ্বারা ঘোষিত এই পুরস্কার সারা বিশ্বের সৃজনশীল প্রতিভাদের স্বীকৃতি দেয়। আলিয়া তিউনিসিয়ার অভিনেত্রী হেন্ড সাবরির সঙ্গে এই সম্মান ভাগ করে নিয়েছেন ৷
এই অনুষ্ঠানেই একজন পাকিস্তানি (Pakistan) অনুরাগীর সঙ্গে আলিয়ার কথোপকথন ভাইরাল নেটপাড়ায় ৷ আলিয়া একদিনের জন্য পাকিস্তানে যেতে চাইবেন ? অনুরাগীর এমন প্রশ্নে আলিয়া সরাসরি কোনও উত্তর দেননি। বরং তিনি তার পেশাগত প্রতিশ্রুতি এবং মুক্তমনা থাকার ইচ্ছার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে তার কাজের প্রয়োজনে যেখানেই যেতে হবে, সেখানেই তিনি যাবেন ৷ আরও বলেন যে তিনি যেকোনও পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পছন্দ করেন।
যখন আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার চাপের প্রসঙ্গ আসে আলোচনায়, তখন আলিয়া বলেন যে তিনি এটিকে বোঝা হিসেবে দেখেন না। তিনি বলেন, "এটা চাপ নয়, বরং গর্বের বিষয়।" তিনি স্বজনপ্রীতির বহুল আলোচিত বিষয়টি নিয়েও কথা বলেন ৷ সংক্ষেপে মন্তব্য করেন, "যদি আপনি কিছু অবদান রাখতে পারেন, তাহলে সবকিছুই ক্ষমাযোগ্য।"
বিশেষ দিনে ফ্যাশনিস্তা আলিয়া বেছে নেন ফ্লোরাল বেইজ গাউন ৷ বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত আলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার বিশ্বব্যাপী পুরস্কার জগতের একটি আইকনিক অংশ। আমি এর অংশ হতে পেরে আনন্দিত। আগামী দিনে আমি আরও শক্তিশালী-যোগ্য নারীদের কাহিনি সিনেমার মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি ৷"
এই উৎসবে আলিয়ার শৈল্পিক বিবর্তনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং তাঁর কর্মজীবনকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। এই উপস্থাপনায় তাঁর প্রথম দিকের সিনেমা থেকে শুরু করে 'হাইওয়ে', 'ডিয়ার জিন্দেগি', 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি', 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' এবং 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর মতো সিনেমায় তাঁর দুর্দান্ত অভিনয়ের সফরনামা তুলে ধরা হয়।
উৎসবে আলিয়া তাঁর আপকামিং প্রজেক্ট 'আলফা'-র প্রথম ঝলকও দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন ৷ এই সিনেমা 2026 সালে মুক্তি পাওয়ার কথা ৷ শিব রাওয়াইল পরিচালিত এবং যশ রাজ ফিল্মস প্রযোজিত 'আলফা' ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারী-কেন্দ্রিক সিনেমা। সিনেমায় আলিয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে শর্বরী এবং ববি দেওলকে ৷