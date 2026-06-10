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Alpha Teaser: আলিয়ার 'আলফা' অবতার প্রকাশ্যে, ববির হাত ধরে শুরু নতুন মিশন

'আলফা' এমন এক তরুণীর গল্প তুলে ধরেছে যাকে ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত দক্ষ অপারেটর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

Alia Bhatt-Bobby Deol starrer YRF Spy Universe's first female-led film Alpha teaser out
আলিয়ার 'আলফা' অবতার প্রকাশ্যে (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 1:40 PM IST

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হায়দরাবাদ, 10 জুন: আলিয়ার এই অবতার শেষবার দেখা গিয়েছে হলিউড সিনেমা হার্ট অফ স্টোন-এ ৷ এবার পুরোপুরি অ্যাকশন অবতারে 'আলফা' আলিয়া চমকে দিয়েছেন দর্শকদের ৷ প্রকাশ্যে এসেছে 'ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্স' (YRF Spy Universe)-এর পরবর্তী চ্যাপ্টার 'আলফা'-র (Alpha teaser) বহু-প্রতীক্ষিত টিজার । শিব রাওয়াইল পরিচালিত এবং আদিত্য চোপড়া প্রযোজিত অ্যাকশন-থ্রিলারটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আলিয়া ভাট (Alia Bhatt) ও শর্বরী ৷ পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন ববি দেওল ও অনিল কাপুর।

এই টিজারটি দর্শকদের 'ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্স'-এর আরও এক অন্ধকার ও আবেগঘন দিকের সঙ্গে পরিচয় করায়। কোনও প্রতিষ্ঠিত গুপ্তচর বা স্পাইয়ের ওপর আলো ফেলার পরিবর্তে, 'আলফা' এমন এক তরুণীর গল্প তুলে ধরেছে যাকে ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত দক্ষ অপারেটর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

প্রায় দুই মিনিটের এই টিজার শুরু হয় বাবা ও মেয়ের মধ্যকার এক উষ্ণ ও সুন্দর মুহূর্তের দৃশ্য দিয়ে। এতে ববি দেওলের চরিত্রটি আলিয়ার 18তম জন্মদিন উদযাপন করে এবং তাকে একটি চাবি উপহার হিসেবে দেয় ৷ যা দেখে মনে হয় এটি কোনও বিশেষ উপহার। তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায় যখন তিনি জানান যে, এই চাবিটি আসলে তার প্রথম মিশনের দরজা খুলে দেবে। আলিয়ার চরিত্রে হতাশার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ কারণ সে জন্মদিনের বিশেষ কোনও উদযাপনের আশা করেছিল ৷ কিন্তু তার বাবা তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, ছোটবেলা থেকেই এই জীবনের জন্যই তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এতে ববির চরিত্রটিকে আলিয়াকে একজন নির্ভীক যোদ্ধায় পরিণত করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে দেখা যায়। একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্যে তাকে আলিয়াকে 'আলফা' (Alpha) সংগঠনের প্রতীকটি ট্যাটু করে দিতে দেখা যায়, যা সেই গোপন কর্মসূচির প্রতি আলিয়াকে তার অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে। টিজারের মূল আকর্ষণ হল এর অ্যাকশন দৃশ্যগুলো। এতে আলিয়াকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে হাতাহাতি লড়াই, কৌশলগত অভিযান এবং ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে অংশ নিতে দেখা যায়। টিজার ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ৷ কারণ এতে আলিয়াকে এক সম্পূর্ণ নতুন রূপে দেখা যাবে। যশ রাজ ফিল্মসের জনপ্রিয় এই স্পাই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম নারী-কেন্দ্রিক সিনেমা আলফা' চলতি বছর 3 জুলাই বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

উল্লেখ্য, 'আলফা' হল 'ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্স'-এর সাত নম্বর সিনেমা ৷ 2012 সালে 'এক থা টাইগার'-এর মাধ্যমে এই ইউনিভার্সের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'ওয়ার', 'পাঠান', 'টাইগার 3' এবং 'ওয়ার 2'-এর মাধ্যমে সিনেমার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি বাড়তে থাকে ৷

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