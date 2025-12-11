ETV Bharat / entertainment

শকুন বার্তার সিনেমায় আলি ফজল ! গল্প কী ?

'গেহরাইয়াঁ', 'কাপুর অ্যান্ড সন্স' খ্যাত পরিচালকের সঙ্গে নতুন একটি সিনেমার কাজ করেছেন আলি ফজল ৷

শকুন বাত্রার পরবর্তী ছবিতে আলি ফজল (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 11 ডিসেম্বর: শ্বাস ফেলার সময় নেই ৷ একের পর প্রোজেক্টে ব্যস্ত 'মির্জাপুর'-এর গুড্ডু পণ্ডিত অর্থাৎ আলি ফজল (Ali Fazal) ৷ তাঁর হাতে রয়েছে 'মির্জাপুর’' 'লাহোর: 1947' ছবির কাজ। এবার আলিকে দেখা যাবে পরিচালক শকুন বাত্রার (Shakun Batra) ছবিতে ৷

অভিনেতা আলি ফজল, বর্তমানে মির্জাপুর: দ্য মুভি এবং আমির খানের আসন্ন প্রযোজনা লাহোর 1947-এ ব্যস্ত ৷ অভিনেতা তাঁর পরবর্তী প্রোজেক্ট নিয়ে ইন্সটাগ্রামে এক বার্তা দিয়েছেন ৷ তিনি ইন্সটা স্টোরিতে লেখেন, "ইট ইজ আ ব়্যাপ৷" তাঁর এই ছোট্ট বার্তাই অনুরাগীদের মধ্যে কৌতুহল তৈরি করেছে ৷ সূত্রের খবর, আলি ফজল এবার জুটি বেঁধেছেন পরিচালক শকুন বাত্রার সঙ্গে ৷

বলিউডের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, 'গেহরাইয়াঁ', 'কাপুর অ্যান্ড সন্স' খ্যাত পরিচালকের সঙ্গে নতুন একটি সিনেমার কাজ করেছেন আলি ফজল ৷ সিনেমার পটভূমি তৈরি হয়েছে সোশাল মিডিয়াকে কেন্দ্র করে ৷ বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এই সোশাল মিডিয়া ৷ বহু মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছেন নেট জগতে। তা সমাজের জন্য ভালো না খারাপ নাকি অন্য কোন দিক পরিচালক তুলে ধরতে চান সিনেমার পর্দায় তা এখন জানা যায়নি ৷

ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, "আলি নীরবে খুব উত্তেজনাপূর্ণ একটি প্রকল্পে কাজ করছেন। তিনি এবং শকুন বাত্রা একটি আপকামিং সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন ৷ যা আধুনিক সম্পর্ক এবং পরিচয়ের উপর সোশাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করে। এটি আলির হাতে নেওয়া সবচেয়ে অনন্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি হবে ৷" বড় পর্দায় মির্জাপুর সিনেমার পাশাপাশি আলি ফজলকে নতুন ভূমিকায় দেখার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা ৷

