Yearender 2025: খলনায়কের ভূমিকায় এই বছর চর্চায় থেকেছেন যে তারকারা

2025 সালেও এমন কিছু সিনেমা এসেছে, যেখানে এমন কিছু তারকা আছেন যার পিছনে ফেলেছেন সিনেমার মুখ্য অভিনেতাদের চাহিদাকে ৷

Akshaye Khanna to Rajat Bedi, several actors dominated 2025 despite not being leads in movie
এই বছর চর্চায় থেকেছেন যে তারকারা (সিনেমা-সিরিজ পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 2:42 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 ডিসেম্বর: অনেক সময় সিনেমা হলে দর্শকদের মুখ্যচরিত্রের পাশাপাশি পার্শ্বচরিত্রও মন জয় করে নেয় ৷ পর্দায় সেই সকল চরিত্রের উপস্থিতি এমন ছাপ ফেলে, যা মোড় ঘুরিয়ে দেয় সিনেমার ৷ ফলে মুখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর পাশাপাশি তাই সহ-অভিনেতাদের অভিনয় স্মরণ হয়ে থাকে ৷ 2025 সালেও এমন কিছু সিনেমা এসেছে, যেখানে সেই সকল তারকারা পিছনে ফেলেছেন সিনেমার মুখ্য অভিনেতাদের চাহিদাকে ৷

পিরিয়ড ড্রামা থেকে শুরু করে স্পাই থ্রিলার, ওয়েব সিরিজ এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি সিক্যুয়েল পর্যন্ত, এই অভিনেতারা প্রমাণ করেছেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে গুণমানই আসল, সংখ্যা নয়। এখানে এমন কিছু অভিনেতাদের তালিকা দেওয়া হলো, যারা প্রধান চরিত্রে অভিনয় না করেও 2025 সালের সবচেয়ে আলোচিত অভিনেতাদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৷

'ছাভা' এবং 'ধুরন্ধর'-এ অক্ষয় খান্না

সাম্প্রতিক সময়ে অক্ষয় খান্নার অন্যতম আলোচিত বছর ছিল 2025 ৷ দুটি বিপরীতধর্মী কিন্তু সমান শক্তিশালী পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন অভিনেতা ৷ বছরের শুরুতে তিনি ভিকি কৌশলের প্রধান চরিত্রে অভিনীত ঐতিহাসিক ড্রামা 'ছাভা'-তে অভিনয় করেন। কৌশল নাম ভূমিকায় অভিনয় করলেও, খান্না মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে অভিনয় করেন, যে চরিত্রটি বাহ্যিকভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে অনাড়ম্বর হলেও উপস্থিতিতে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।

ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে খান্নার অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। এই চরিত্রটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খান্নার অন্যতম সেরা অভিনয় হিসেবে পরিচিতি পায়। বছরের শেষের দিকে, খান্না আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' সিনেমায় পর্দায় ফিরে আসেন। এই স্পাই থ্রিলারে খান্না একজন পাকিস্তানি গ্যাংস্টার ও রাজনীতিবিদ রেহমান ডাকাইতের চরিত্রে অভিনয় করেন। ছবিটি মুক্তির পর এই চরিত্রটি সিনেমার অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।

দ্য ব্যাডস অফ বলিউড-এ রজত বেদি

অভিনেতা রজত বেদি আরিয়ান খানের পরিচালিত প্রথম সিরিজ 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড'-এর মাধ্যমে দর্শকদের মনে ছাপ ফেলেন ৷ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া এই সিরিজে রজত বেদির কামব্যাক হয়েছে দুর্দান্ত স্টাইলে ৷ যদিও তিনি প্রধান চরিত্রে ছিলেন না, তবে জারাজ সাক্সেনা চরিত্রে বেদির অভিনয় সিরিজটির অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে।

বেদি একটি বড় স্টুডিয়োর সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত বিবাদে জড়িয়ে পড়া একজন বলিউড তারকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার চরিত্রটি এই শিল্পে অভিনেতাদের যে সংগ্রাম করতে হয়, তা নিয়েই। দর্শক ও সমালোচকরা তার কমিক টাইমে অভিনয় ও পর্দায় স্বতঃস্ফূর্ততার প্রশংসা করেছে ৷

জাট সিনেমায় রণদীপ হুডা

সানি দেওল ছবিতে ব্রিগেডিয়ার বলদেব প্রতাপ সিং ওরফে জাট চরিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেও, রণদীপ হুডা 'জাট' সিনেমায় ধরা দেন খলনায়কের চরিত্রে ৷ হুডা প্রধান খলনায়ক রণতুঙ্গা চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রধান চরিত্র না হলেও, হুডার চরিত্রটি ব্যাপকভাবে সিনেমার অন্যতম উপাদান ছিল। ক্যারিশম্যাটিক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় থেকে সরে এসে একজন খলনায়কের চরিত্রে তার এই পরিবর্তন দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

কান্তারা: চ্যাপ্টার 1-এ গুলশান দেবাইয়া

2022 সালের ব্লকবাস্টার কান্তারা-র প্রিক্যুয়েল 'কান্তারা: চ্যাপ্টার 1'-এর মাধ্যমে গুলশান দেবাইয়া কন্নড় সিনেমায় অভিষেক করেন। যদিও এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ঋষভ শেঠ্ঠি ছিলেন প্রধান চরিত্রে ৷ তবে রাজা কুলাশেখরের ভূমিকায় দেবাইয়ার অভিনয় ব্যাপক ভাবে সাড়া ফেলে দর্শক ও অনুরাগী মহলে ৷

রেইড 2-এ রিতেশ দেশমুখ

রেইড 2 সিনেমায় রিতেশ দেশমুখ মনোহর ধানকার ওরফে দাদা ভাই চরিত্রে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের চমকে দিয়েছেন। অজয় ​​দেবগণকে দেখা যায় ফের একবার আয়কর কর্মকর্তা অময় পট্টনায়েকের চরিত্রে ৷ একজন দুর্নীতিবাজ ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশমুখের অভিনয় ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

