ETV Bharat / entertainment

অক্ষয় খান্নার এন্ট্রি ! ব্যাকগ্রাউন্ডে FA9LA ট্র্যাক ভাইরাল; নেপথ্য কণ্ঠে বাহরাইনের এই র‍্যাপার

'ধুরন্ধর' সিনেমায় অক্ষয় খান্নার এন্ট্রি এই মুহূর্তে ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ বাহরাইনের র‍্যাপার ফ্লিপ্পেরাচি (Flipperachi)-র হিট ট্র্যাক FA9LA-তে মেতে নেটপাড়া ৷

akshaye-khanna-introduction-scene-bahraini-rapper-flipperachi-gains-attention-hit-fa9la-track-in-dhurandhar
অক্ষয় খান্নার এন্ট্রি দৃশ্য (গানের দৃশ্য)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 9 ডিসেম্বর: পরনে কালো রঙের পাঞ্জাবি, সঙ্গে ব্লেজার ৷ চোখে কালো চশমা ৷ ঠোঁটে ভেসে থাকা হাল্কা ক্রুরতার হাসি ৷ আদিত্য ধরের ধুরন্ধর সিনেমায় অক্ষয় খান্না অর্থাৎ রহমান ডাকাইতের অনবদ্য এন্ট্রি (Rehman Dakait Entry Song)- ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ তার সঙ্গে ম্যাচ করে গিয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকা গানও ৷ সকলের টাইমলাইনে এখন ফিরে ফিরে আসছে FA9LA গান (Akshaye Khanna Viral Song) ৷ জানেন এই গানের নেপথ্যে কে আছেন ?

রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত ও অক্ষয় খান্না অভিনীত স্পাই-অ্যাকশন সিনেমা ধুরন্ধর ভারতীয় বক্সঅফিসে কামিয়ে নিয়েছে 126 কোটি টাকা ৷ সিনেমার সংলাপ-দৃশ্য, অ্যাকশনেন নানা মুহূর্ত ঘুরছে সামাজিক মাধ্যমে ৷ বাহরাইনের র‍্যাপার ফ্লিপ্পেরাচি (rapper Flipperachi)-র FA9LA ভারতীয় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইনস্টাগ্রামে, রণবীর সিং সিনেমায় অক্ষয় খান্নার ভূমিকা দৃশ্যটি শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে ফ্লিপ্পেরাচির গানটি শোনা যায়। তিনি ক্যাপশনে লেখেন, "অবশেষে হাজির এই গান...... ফ্লিপ্পেরাচি!" গানটি, মূলত 2024 সালে মুক্তি পেয়েছিল ৷ কিন্তু ধুরন্ধর সিনেমায় এই গান যুক্ত হওয়ার পর এখন তা ভাইরাল ৷

গানটির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক নেটিজেন লেখেন, "সিনেমায় আমার প্রিয় ট্র্যাক। কড়ক একদম।" আরেকজনের মন্তব্য, "বলিউডের সবচেয়ে বড় সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা ৷ ধুরন্ধর টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা।" আর এক নেটিজেনের কথায়, "গতকাল আমরা সারা রাত ধরে এটি খুঁজছিলাম... এখানে... পুরো ভলিউম।"

কে এই ফ্লিপ্পেরাচি ? (who is Flipperachi ?)

1989 সালে হুসাম মোহাম্মদ আসিমের জন্ম এই শিল্পীর ৷ ফ্লিপ্পেরাচি আরবের অন্যতম প্রভাবশালী হিপ-হপ শিল্পী, যিনি তাঁর খালিজি সুরের জন্য পরিচিত। তিনি আমেরিকান ব়্যাপার দ্য গেম, জ্যামাইকান-আমেরিকান সঙ্গীতশিল্পী শ্যাগি এবং এমনকি বাস্কেটবল কিংবদন্তি শাকিল ও'নিল সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক নামের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ৷ যাদের সঙ্গে তিনি সম্প্রতি আবুধাবির ইয়াস দ্বীপের জন্য একটি সাউন্ডট্র্যাকে কাজ করেছেন। তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব তাঁকে 2024 সালে বাহরাইনের বর্ষসেরা শিল্পীর খেতাব এনে দেয়।

তাঁর সবচেয়ে বড় হিট গানগুলির মধ্যে রয়েছে ই লা (Ee Laa), শুফা ( Shoofha), শিনো আলকালাম হাথা (Shino AlKalam Hatha), নায়দা (Nayda), আকুমা ইয়াও (, Akuma Yaw) এবং হায়াল্লা মিন ইয়ানা (Hayalla Min Yana)। কিন্তু FA9LA তার সবচেয়ে সফল গান। ইউটিউবে এই ট্র্যাকটি ইতিমধ্যেই 70 লক্ষ ভিউ ছাড়িয়ে গিয়েছে। FA9LA, যা "ফাসলা" নামে উচ্চারিত হয়, আরবি অক্ষর "আইন"-কে 9 নম্বর দিয়ে বোঝায় এবং বাহরাইনি ভাষায় এর অর্থ 'মজার সময়' বা 'পার্টি'।

'ধুরন্ধর' মুক্তি পেয়েছে 5 ডিসেম্বর ৷ আদিত্য ধর, জ্যোতি দেশপাণ্ডে এবং লোকেশ ধর প্রযোজিত, 'ধুরন্ধর' কান্দাহার হাইজ্যাক এবং 26/11 মুম্বই সন্ত্রাসী হামলা-সহ বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত।

TAGGED:

AKSHAYE KHANNA MOVIES
AKSHAYE KHANNA DHURANDHAR ENTRY
FLIPPERACHI FA9LA
অক্ষয় খান্না ধুরন্ধর
DHURANDHAR FLIPPERACHI SONG FA9LA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.