'ধুরন্ধর 2' ঝড়ের মাঝেই মুক্তি পাচ্ছে অক্ষয় কুমার-রাম চরণের সিনেমা, বক্সঅফিসে জোর টক্কর

'ধুরন্ধর 2' ঝড়ের মাঝেই মুক্তি পাচ্ছে অক্ষয় কুমার-রাম চরণের সিনেমা, বক্সঅফিসে জোর টক্কর
এপ্রিলে 'ধুরন্ধর 2'-কে টেক্কা দিতে পারবে রাম চরণ-অক্ষয় কুমারের সিনেমা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 8:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 এপ্রিল: একদিকে প্রেক্ষাগৃহে ধুরন্ধর 2 ধুন্ধুমার ফেলে দিয়েছে, অন্যদিকে, আরও কিছু নতুন সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে । এতদিন ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে এই সিনেমা । এবার বেশ কিছু বড় বাজেটের সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় । যার মধ্যে রয়েছে রাম চরণ, অক্ষয় কুমারের সিনেমাও । এপ্রিল জুড়ে কবে, কোন সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে রইল তালিকা ।
চিরঞ্জীব হনুমান - দ্য ইটারনাল (Chiranjeevi Hanuman - The Eternal)
এই পৌরাণিক অ্যানিমেটেড সিনেমায় ভগবান হনুমানের শৈশবকাল থেকে শুরু করে ভগবান রামের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠার যাত্রাপথ তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটিকে ভারতের প্রথম সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 2 এপ্রিল এই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ।
ভূত বাংলা (Bhooth Bangla)
ফের4 বছর পর পরিচালক প্রিয়দর্শনের সঙ্গে ফের জুটি বেঁধে হরর-কমেডি নিয়ে ফিরে এসেছেন অক্ষয় কুমার। 10 এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা । সিনেমার কাহিনি আবর্তিত হয়েছে এক ভৌতিক প্রাসাদকে ঘিরে, যেখানে বিবাহ নিষিদ্ধ । আর এই নিষেধাজ্ঞাই জন্ম দেয় নানা ভুতুড়ে অথচ হাস্যকর পরিস্থিতির। অক্ষয় কুমার ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন ওয়ামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল, টাব্বু, রাজপাল যাদব, মনোজ জোশি-সহ আরও অনেকে ।
ডাকাত (Dacoit)
আদিভি শেষ ও মৃণাল ঠাকুর অভিনীত অ্যাকশন-ড্রামা এমন দুই প্রাক্তন প্রেমিকের গল্প বলে, যাদের জীবন একাধিক ডাকাতির ঘটনার সূত্র ধরে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই সিনেমায় রোমান্স, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতিশোধের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। ছবিটি একই সঙ্গে হিন্দি ও তেলুগুতে 10 এপ্রিল মুক্তি পাবে । এই সিনেমার হাত ধরে পরিচালক হিসাবে যাত্রা শুরু করেছেন শানেল দেও ।
জিনি ওয়েডস সানি 2 (Ginny Weds Sunny 2)
এই রোমান্টিক ড্রামাটি 2020 সালের ‘জিনি ওয়েডস সানি’-এর সিক্যুয়েল। নতুন এক জুটির মাধ্যমে এই গল্পে সম্পর্কের নানা জটিল দিক তুলে ধরা হয়েছে। ‘টুয়েলভথ ফেল’ (12th Fail)-এর সাফল্যের পর মেধা শঙ্করের প্রথম সিনেমা হলে মুক্তি পেতে চলা ছবি হতে চলেছে । মেধার বিপরীতে রয়েছেন অবিনাশ তিওয়ারি । সিনেমাটি মুক্তি পাবে 24 এপ্রিল ।
পেড্ডি (Peddi)
1980-র দশকের অন্ধ্রপ্রদেশের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই অ্যাকশন-ড্রামায় এক শক্তিশালী চরিত্রে ফিরে এসেছেন রাম চরণ। ছবিটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে এক উদ্যমী গ্রামবাসীকে ঘিরে, যিনি খেলাধুলার মাধ্যমে নিজের সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করেন। ‘গেম চেঞ্জার’-এর পর এটিই রাম চরণের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। রাম চরণের বিপরীতে দেখা যাবে জাহ্নবী কাপুরকে । সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে 30 এপ্রিল মুক্তি পাবে ।