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বার্ধক্যেও চাই সুস্থতা, যোগচর্চায় অংশ নিয়ে বার্তা অক্ষয়-শিল্পা-নীরজদের

আজ 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যোগব্যায়াম করলেন অক্ষয় কুমার ৷ যৌথ যোগাভ্যাসে অংশ নিলেন শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা ও নীরজ চোপড়া ।

International yoga Day 2026
অক্ষয় কুমার, শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা ও নীরজ চোপড়ার যোগ দিবস উদযাপন (ছবি সূত্র-এএনআই)
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By ANI

Published : June 21, 2026 at 3:32 PM IST

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নয়াদিল্লি/গুরুগ্রাম, 21 জুন: কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী, দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ রবিবার সকালে রাস্তা, পার্ক থেকে স্টেডিয়ামে শরীরচর্চা করতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রী থেকে সেলিব্রিটিদের ৷ এদিন যোগাভ্যাস করলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার, অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা থেকে অলিম্পিক পদকজয়ী খেলোয়াড় নীরজ চোপড়াও ৷ বার্ধক্যেও সুস্থতার জন্য যোগব্যায়াম জরুরি, যোগব্যায়াম কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এই বার্তাই দিলেন সকলে ৷

কলকাতার রেড রোড থেকে এদিন সকালে 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের মূল কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন তিনি এবং হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাসনও করেন ৷ এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করলেন বলিউডের খিলাড়ি অক্ষয় কুমার ।

International yoga Day 2026
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অক্ষয় কুমার (ছবি সূত্র-এএনআই)

3000-এরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে নয়াদিল্লিতে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে অক্ষয়কে মন্ত্রী মাণ্ডব্য ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগব্যায়াম করতে দেখা যায় । ফিটনেস বা শারীরিক সুস্থতার প্রতি নিষ্ঠার জন্য পরিচিত অক্ষয় ৷ এই অভিনেতাকে এদিন 'ফিট ইন্ডিয়া'-র লোগো এবং হাতায় কালো স্ট্রাইপযুক্ত একটি সাদা ট্র্যাকস্যুট পরিহিত অবস্থায় যোগব্যয়ামের অনুষ্ঠানে অংশ দেখা গিয়েছে ।

International yoga Day 2026
যোগব্যায়ামে মগ্ন অক্ষয় কুমার (ছবি সূত্র-এএনআই)

ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে দেশজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে এই বিশাল কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল । একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সারা দেশে 'স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াট (SAI)-র আঞ্চলিক কেন্দ্র, 'ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স', এসএআই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নিয়ে যোগব্যায়াম সেশনের আয়োজন করা হয় ।

International yoga Day 2026
শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা ও নীরজ চোপড়ার যোগাভ্যাস (ছবি সূত্র-এএনআই)

অন্যদিকে রবিবার হরিয়ানার গুরুগ্রামে আয়োজিত 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে অংশ নিলেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা এবং অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া । ফিটনেস-সচেতক হিসাবে পরিচিত শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা ও নীরজ চোপড়া অনেককে নিয়ে যোগব্যায়াম করেন এদিন । সেশন চলাকালীন তাঁরা যখন বিভিন্ন যোগাসন করছিলেন, তখন উপস্থিত জনতাকে তাঁদের অনুসরণ করতে দেখা যায় ।

International yoga Day 2026
যোগব্যায়াম শেখাচ্ছেন শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা ও নীরজ চোপড়া (ছবি সূত্র-এএনআই)

'ধড়কন' খ্যাত তারকা শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা বলেন, "আমি অত্যন্ত গর্বিত যে যোগব্যায়াম ভারতের নিজস্ব সম্পদ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষও এটি গ্রহণ করছে ।" তিনি যোগব্যায়ামকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা এবং 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে এতে ব্যাপক অংশগ্রহণে উৎসাহ জোগানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতিত্ব দেন । শিল্পা বলেন, "আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যোগব্যায়ামকে গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । বর্তমানে যোগব্যায়াম যে স্বীকৃতি পেয়েছে, তা তাঁরই কারণে । এ জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ।"

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হিসেবে অভিহিত করে তিনি মানুষকে পরামর্শ দেন যেন তারা যোগব্যায়ামকে কেবল একদিনের কোনও কার্যক্রম হিসেবে না দেখে, বরং যেন দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করে তোলে । তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হয়, নিজের জীবনে যোগব্যায়াম করা এবং এটিকে জীবনযাত্রার অংশ করে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি একটি চমৎকার দিন ।"

International yoga Day 2026
অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রা (ছবি সূত্র-এএনআই)

প্রধানমন্ত্রী মোদির 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর মতো উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়ে শিল্পা বলেন, "একটি সুস্থ জাতি গঠনের যে লক্ষ্য বা স্বপ্ন এর পেছনে রয়েছে, তা বাস্তবায়নে নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে । প্রধানমন্ত্রী যে 'ফিট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের সূচনা করেছেন-সেই স্বপ্নটিকে আমাদের বাস্তবে রূপ দিতে হবে ।"

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026-এর থিম-'বার্ধক্যেও সুস্থতার জন্য যোগব্যায়াম জরুরি' (Yoga for Healthy Ageing)-শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা, আবেগীয় দৃঢ়তা ও কর্মক্ষম বার্ধক্য নিশ্চিতকরণে যোগব্যায়ামের ভূমিকা তুলে ধরে, যা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখে । মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং সুস্থ, কর্মক্ষম ও মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্যের ওপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের এই যুগে থিমটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছেন যোগাভ্যাসকারীরা ।

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YOGA DAY 2026
CELEB YOGA DAY CELEBRATIONS
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস
অক্ষয় কুমার
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

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