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18 বছর পর অক্ষয়-সইফ জুটি পর্দায় ! 'হেওয়ান' দেখে কী বলছে নেটপাড়া ?

Akshay Kumar-Saif Ali Khan Film: মুক্তি পেয়েছে প্রিয়দর্শন পরিচালত বহু প্রতিক্ষিত সিনেমা ''হেওয়ান '৷ কী বলছেন হল ফেরত দর্শক তথা নেটিজেনরা ?

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অক্ষয় কুমার-সইফ আলি খানের 'হেওয়ান' কেমন হল ? (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 4:00 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 4:06 PM IST

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হায়দরাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: অক্ষয় কুমার এবং সইফ আলি খানের বহু-প্রতীক্ষিত থ্রিলার ছবি 'হেওয়ান' (Haiwaan) অবশেষে 11 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। প্রিয়দর্শনের পরিচালনায় তৈরি এই ছবিতে 18 বছর পর একসঙ্গে কাজ করেছেন পর্দায় খিলাড়ি-আনাড়ি জুটি ৷ সিনেমার গা-ছমছমে প্রেক্ষাপট, টানটান অভিনয় এবং দুই তারকার মুখোমুখি সংঘাত, দেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগী থেকে দর্শকরা ৷ কেমন হল, এই ছবি, নেটপাড়ায় কী বলছেন সিনেমা বিশ্লেষক থেকে নেটিজেনরা ?

অনেক দর্শকই 'হেওয়ান'-কে দুর্দান্ত প্রতিশোধমূলক থ্রিলার হিসেবে প্রশংসা করেছেন ৷ বিশেষ করে অক্ষয় কুমার ও সইফ আলি খানের অভিনয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। একজন দর্শক ছবিটিকে 4 স্টার দিয়েছেন এবং এটিকে 'অসাধারণ ব্লকবাস্টার' বলে অভিহিত করেছেন। সেই রিভিউতে প্রিয়দর্শনের পরিচালনার প্রশংসা করে বলা হয়েছে, "অক্ষয় কুমার অনবদ্য অভিনয় করেছেন এবং সইফ আলি খানও দুর্দান্ত।"

সিনেমা সমালোচক সুমিত কাদেল সিনেমা দেখে অভিমত জানিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি বলেন, "থ্রিলার ঘরানার সিনেমা পছন্দ করেন এমন দর্শকদের জন্য #Haiwaan অবশ্যই দেখার মতো একটা সিনেমা। যারা মূল ছবিটি (#Oppam) দেখেননি এবং যারা দেখেছেন-উভয় দলের দর্শকদের জন্যই এটি দেখা জরুরি ৷ কারণ এই ছবিটির ক্লাইম্যাক্স পর্বে রয়েছে ভিন্ন এক চমক। তবে, শুধুমাত্র 'রিমেক' তকমা দেখে যারা ছবিটিকে বাতিল করে দেন, কিংবা অগ্রিম বুকিং ও মুক্তির দিনের আয়ের ওপর ভিত্তি করে যারা সিনেমার বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তাদের জন্য এই ছবিটি নয়।"

আবার কেউ লিখেছেন, "সিনেমাটি থ্রিলার, ড্রামা, আবেগ এবং বাণিজ্যিক বিনোদনের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখেছে ৷ গল্পের মোড় ও আবেগঘন মুহূর্তগুলো দর্শকদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে। ছবিটিতে ‘খিলাড়ি বনাম আনাড়ি’র এক আকর্ষণীয় যুদ্ধ দেখা যায় ৷ চোখে দেখতে না পাওয়া বিশেষভাবে সক্ষম 'শ্যাম' চরিত্রে সইফ আলি খানের অভিনয় ছিল অনবদ্য। তিনিই এই ছবির মূল চরিত্র এবং গল্পের প্রকৃত নায়ক। তিনি সত্যিই একজন অসাধারণ অভিনেতা।অন্যদিকে, পর্দায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় কুমার পুরো পরিবেশ বদলে দেন। একজন সুপারস্টারের খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করা এবং দর্শকদের মনে সেই চরিত্রের প্রতি সত্যিকারের ঘৃণা জাগিয়ে তোলা-নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় সাফল্য।"

আবার কোনও নেটিজেন লিখেছেন, "'হেওয়ান' নিঃসন্দেহে অনবদ্য সৃষ্টি। পরিচালক প্রিয়দর্শন নিজেকে এক নতুন রূপে মেলে ধরেছেন আর তা সত্যিই অসাধারণ! তাঁর এই নতুন রূপের ছোঁয়া ছবির প্রতিটি কুশীলবের অভিনয়েও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অক্ষয় কুমার অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের অন্ধকার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি চরিত্রের তীব্রতা প্রকাশে কোনও অতিরিক্ত অভিনয় করেননি ৷ বরং সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ও সংযত আগ্রাসী মনোভাবের মাধ্যমেই তিনি চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। সইফ আলি খানও সমানভাবে সফল ৷ তিনি তাঁর চরিত্রে আবেগের গভীরতা ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের ভিন্নধর্মী অভিনয় পর্দায় এক আকর্ষণীয় রসায়ন তৈরি করেছে।"

প্রিয়দর্শনের পরিচালনায় 'হেওয়ান' ডার্ক অ্যাকশন-ক্রাইম থ্রিলার সিনেমা ৷ যেখানে অক্ষয় কুমার ও সইফ আলি খান সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সইফ এখানে শ্যাম নামের এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে পড়ে এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। অন্যদিকে, অক্ষয় অভিনয় করেছেন পরশুরামের চরিত্রে-যে এক প্রতিশোধপরায়ণ ও বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের মেয়ে নন্দিনীর সন্ধানে রয়েছে। 2 ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে রোমাঞ্চকর কাহিনি, অভিন ও এর ‘ডার্ক’ বা গূঢ় গল্প বলার ধরন নিয়ে দর্শকদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মূলত ইতিবাচক; এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনগুলোতে বক্স অফিসে ‘হাইওয়ান’ কেমন সাড়া ফেলে।

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Last Updated : September 11, 2026 at 4:06 PM IST

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AKSHAY KUMAR
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অক্ষয় কুমার সইফ আলি খান হেওয়ান
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