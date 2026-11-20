কেন অক্ষয় কুমার পর্দায় আনেন 'টয়লেট: এক প্রেম কথা' ?
Akshay Kumar on Toilet: Ek Prem Katha:সামাজিক সচেতনতার বার্তা নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল 'টয়লেট: এক প্রেম কথা' ৷ কার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে এই সিনেমা?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 10:11 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: 2017 সালে মুক্তি পেয়েছিল 'টয়লেট: এক প্রেম কথা' ৷ ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং খোলা জায়গায় শৌচকর্ম বন্ধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও ভূমি পেদনেকর ৷ জানেন, কোন ঘটনা থেকে এবং কার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে এই সিনেমা ?
অক্ষয় কুমার (কেশব), ভূমি পেডনেকর (জয়া), অনুপম খের, দিব্যেন্দু শর্মা এবং সুধীর পাণ্ডে অভিনীত এই সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল 11 অগস্ট ৷ 18-24 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি এই সিনেমা সেই সময়ে বক্সঅফিসে ঝড় তুলেছিল তার অসাধারণ চিত্রনাট্য ও অভিনয়ের জন্য ৷ নিজের অভিনয় কেরিয়ারে প্রথমবার 300 কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেন অক্ষয় কুমার ৷ গ্লোবালি সিনেমার আয় হয়েছিল 316 কোটি টাকারও বেশি ৷
বৃহস্পতিবার, এক্স হ্যান্ডেলে 'মোদি স্টোরি' (Modi Story) একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে। সেখানে অক্ষয় কুমারকে বলতে শোনা যায়, 2014 সালে প্রধানমন্ত্রীর শুরু করা দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন অভিযান কীভাবে তাঁকে দেশের বহু নারীর শৌচাগারের অভাবজনিত সমস্যার বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাশাপাশি, এই সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক সত্য ঘটনাও ৷
"Soch badlo, Desh badlega." Nobody talks about how one speech by PM Modi on women’s dignity turned into a whole Bollywood blockbuster! Watch Akshay Kumar sharing the full story. #Modistory #WorldToiletDay #InternationalToiletDay https://t.co/L65M92hRnr— Modi Story (@themodistory) November 19, 2026
কী বলেছেন অক্ষয় ?
ভিডিয়োর শুরুতে রয়েছে ছবিটিতে অভিনেতা অনুপম খেরের বলা এক সংলাপ- "যদি আপনি কিছুই না বদলান, তবে কিছুই বদলাবে না।" ছবিটির আইডিয়া কীভাবে পেলেন, তা জানাতে গিয়ে অক্ষয় কুমার বলেন, "'স্বচ্ছ ভারত'-বিষয়টি ছোট মনে হতে পারে। 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী মোদি যখন এই অভিযানের সূচনা করে এ বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, তখন আমার মনে হল তিনি আসলে শৌচাগার তৈরির কথা বলছেন।"
তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, তা একদম সঠিক। আমাদের দেশে অনেক নারীর বাড়িতেই শৌচাগার নেই, যার ফলে তাঁদের প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্য মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়।"
অভিনেতা জানান, এই বিষয়টি জানার পর তিনি এ নিয়ে আরও খোঁজখবর নিতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত 'টয়লেট: এক প্রেম কথা'-র গল্প খুঁজে পান। অভিনেতার কথায়, "এরপর আমি এই গল্পটি সবার সামনে নিয়ে আসি। সুতরাং, এটি তাঁর (প্রধানমন্ত্রী মোদীর) দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিল।"
মূল সত্য ঘটনার প্রেক্ষাপট
2011 সালের মে মাসে মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার বাসিন্দা অনিতা নারের সঙ্গে শিবরাম নারের বিয়ে হয়। বিয়ের মাত্র দুই দিন পর অনিতা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে নিজের বাপের বাড়িতে ফিরে যান ৷ কারণ তাঁর স্বামীর বাড়িতে কোনও শৌচালয় ছিল না ৷ তিনি খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করতে অস্বীকৃতি জানান। অনিতার এই সাহসী পদক্ষেপের পর তাঁর স্বামী শিবরাম (যিনি পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন) গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহায়তা এবং নিজের জমানো অর্থ দিয়ে মাত্র আট দিনের মধ্যে বাড়িতে একটি পাকা শৌচালয় নির্মাণ করেন। শৌচালয় তৈরি হওয়ার পরই অনিতা শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসেন।
অনিতার এই প্রতিবাদ গ্রামীণ ভারতে স্যানিটেশন বা পরিচ্ছন্নতা নিয়ে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা করে। পরবর্তীতে সুলভ ইন্টারন্যাশনাল (Sulabh International) তাঁকে নগদ অর্থ পুরস্কারে ভূষিত করে এবং ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্মানিত করেন।