করণের শোয়ে সঞ্চালককে রোস্ট অক্ষয়ের ! কেন বাবা মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন, খোলসা রবি কিষাণের
Akshay Kumar-Ravi Kishan on Koffee With Karan:কফি উইথ করণ, সিজন 9-এ অক্ষয় কুমার ও রবি কিষাণের জুটির নানা মজাদার কথা ও খেলা মন কাড়ে নেটিজেনদের৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 11:12 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 12:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: কফি উইথ করণ-এ শোতে এসে সঞ্চালককেই রোস্ট করলেন অতিথি অক্ষয় কুমার ৷ সঙ্গ দিলেন অভিনেতা রবি কিষাণ ৷ প্রতি সপ্তাহে সেলেব টক রিয়েলিটি শো নিয়ে হাজির হন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর ৷ কফি উইথ করণ-সেলেব টক শোয়ের এটাই শেষ সিজন ৷ প্রতি বুধবার সামনে আসে একটি করে নতুন পর্ব ৷ এবারের পর্বে উপস্থিত হয়েছিল বলিউড খিলাড়ি অক্ষয় কুমার ও বিহারের ব্র্যাট পিট রবি কিষাণ ৷ সিনেমা জার্নি থেকে ব্যক্তিগত মুহুর্ত উঠে আসে এই শোয়ে ৷
করণকে রোস্ট অক্ষয়ের
এই পর্বে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ রবি কিষাণ। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সঞ্চালক করণ, অক্ষয়কে জিজ্ঞেস করেন, "এমন দুটি কথা বলো যা খুব সকালে শরীরচর্চার সময় এবং শোবার ঘরে (বেডরুমে)—উভয় জায়গাতেই বলতে পারো।" এর উত্তরে সুপারস্টার বলেন, "দেখো, তুমি তো এখানে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করো, এমনকী শোবার ঘরের প্রসঙ্গও টেনে আনো। তবে করণ, তোমাকে একটা পরামর্শ দিই।" উত্তরে করণ জোহর বলেন, "আমি তো তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, পরামর্শ চাইনি।"
তখন অক্ষয় কুমার বলেন, "না, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। করণ, এটাই তো তোমার শেষ সিজন। এবার অন্তত দু’পা এগিয়ে যাও! শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমের দিকে যাও। সেখানে টাইলস, জেট স্প্রে-এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলো, যা মানুষ আসলে জানতে চায়। আমার মনে হয়, তোমার দু’পা এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমি শোবার ঘর সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না।" তিনি আরও যোগ করেন, “আমি এর উত্তর দেব না। ‘কফি উইথ করণ’-এ এসে ‘শোবার ঘর’ শব্দটা শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।" 'কফি উইথ করণ' শো-টি তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও অস্বস্তিকর প্রশ্ন করার জন্য কুখ্যাত। প্রায়শই দেখা যায়, একটি 'কফি হ্যাম্পার'-এর জন্য তারকারা এমন সব মন্তব্য করে বসেন, যা পরে বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দেয়।
রবি কিষাণের কঠিন লড়াই
এদিনের শোয়ে গোরক্ষপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য তথা অভিনেতা রবি কিষাণ কফি কাউচে তুলে আনেন তাঁর পুরনো অতীত ৷ অভিনেতা শো-তে জানান যে, তাঁর বাবা তাঁর অভিনয় পেশায় আসার সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, "আমার বাবা একজন পুরোহিত ছিলেন, পাশাপাশি তাঁর দুধের ব্যবসাও ছিল। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত হই অথবা কোনও সরকারি চাকরি করি। কিন্তু আমি তখন শখের বশে থিয়েটার করতাম। একবার রামলীলা মঞ্চায়নের সময় আমি শাড়ি পরেছিলাম ৷ তা দেখে আমার বাবা আমাকে চামড়ার বেল্ট দিয়ে খুব মারধর করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুই কি নর্তকী হতে চাস?' কারণ নয়ের দশকে বিনোদন শিল্পকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হতো না।" তিনি আরও বলেন, "আমি তাঁকে বললাম, 'না বাবা'। এরপর মা আমাকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন, কারণ বাবা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন; তাঁর মনে হয়েছিল আমি পরিবারের জন্য লজ্জার বিষয় ৷"
#Ravikishan viral Dance Step by #AkshayKumar. #Coffee_With_Karan @ravikishann @akshaykumar https://t.co/2tO1lmNQsm— 🇮🇳 SantoshKr.Jha (@Kumar_santosh08) November 25, 2026
রবি কিষাণ ভারতীয় চলচ্চিত্র ও রাজনীতি-উভয় ক্ষেত্রেই এক উল্লেখযোগ্য কেরিয়ার গড়ে তুলেছেন। নয়ের দশকে হিন্দি সিনেমা দিয়ে তাঁর অভিনয়ের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ভোজপুরি সিনেমায় তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং সেই শিল্পের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। হিন্দি, তেলুগু-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সিনেমাতেও কাজ করেছেন তিনি; যার মধ্যে 'তেরে নাম', 'মুক্কাবাজ' এবং 'লাপাতা লেডিস'-এর মতো সিনেমায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে জৌনপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তবে সেবার পরাজিত হন। 2017 সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি গোরক্ষপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও একই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে নিজের আসন ধরে রাখেন।
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