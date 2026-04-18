মাসে রোজগার নামমাত্র ! অক্ষয়ের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ছেড়ে কেন বিদেশে চাকরি ছেলে আরভের ?

অক্ষয়-টুইঙ্কেলের বড় ছেলে আরভ বরাবরই নিজেকে লাইমলাইট থেকে দূরে রাখেন ৷ কেন ? খোলাসা করলেন খিলাড়ি কুমার ৷

অক্ষয়-টুইঙ্কেলের বড় ছেলে আরভ
Published : April 18, 2026 at 3:42 PM IST

হায়দরাবাদ, 18 এপ্রিল: বাবা যখন বলিউড দুনিয়ার খিলাড়ি তখন ছেলেও সেই পথ অনুসরণ করবে ৷ এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক ৷ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, সন্তানরা সিনে দুনিয়ায় বাবা-মায়ের পথ ধরেই সামনে এগিয়ে যান ৷ তবে ব্যতিক্রম যে থাকে না, তা নয় ৷ যে তালিকায় রয়েছেন সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের ছেলে আরভও ৷

সম্প্রতি এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে আরভ সিনেমা জগতে কাজ করতে আগ্রহী নয় ৷ এর পরিবর্তে ফ্যাশন জগতে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে অক্ষয় বলেন যে, আরভের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল থাকলেও সে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পেশাগত পথ বেছে নিয়েছে। অভিনেতা বলেন, "আমরা দুজনেই খুব একই রকম। ও স্বাস্থ্য সচেতন, আমিও তাই। ও লম্বা এবং খুব মনোযোগী। ও কাজ করতে ভালোবাসে। কিন্তু ও সিনেমা জগতে আসতে চায় না। ওর এমন কোনও পরিকল্পনা নেই। ও আসলে ফ্যাশন জগতে থাকতে চায়।"

অক্ষয় আরভের বর্তমান কাজ এবং শেখার প্রক্রিয়া নিয়েও কথা বলেন এবং তার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন ৷ তিনি বলেন, "ও বেচারা আজও 4 হাজার 500 টাকার চাকরি করছে। আর আমাদের কাছে ভালো বিষয়, তাই না?" অভিনেতা জানান যে, আরভ ঘুরতে ভীষণ ভালোবাসে ৷ ফলে সেখান থেকেই সে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ৷ যেখানে সে ফ্যাশনের প্রাথমিক বিষয়গুলোও শিখছে। অক্ষয় বলেন, "সে বিভিন্ন গ্রামে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ফ্যাশন-নানা ধরণের প্রিন্ট ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শিখছে। আমি তাকে খুব বেশি উপদেশ দিই না, তবে তাকে এটুকু বলে দিয়েছি যেন সে কারও কোনও ক্ষতি না করে।"

2002 সালে জন্ম আরভের ৷ তিনি অক্ষয় কুমার- লেখিকা-প্রাক্তন অভিনেত্রী টুইঙ্কেল খান্নার বড় ছেলে ৷ উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে 15 বছর বয়সে সে বিদেশে পাড়ি জমায় ৷ বর্তমানে লন্ডনে পড়াশোনা করছে। অনেক তারকা-সন্তানের (star kids) বিপরীতে, আরভ প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তার ছোট বোন নিতারাকে মাঝেমধ্যে টুইঙ্কেল খান্নার সোশাল মিডিয়া পোস্টে দেখা যায়।

অক্ষয় কুমারের পেশাগত কাজের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, ‘ভূত বাংলা’ (Bhooth Bangla) সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের জন্য প্রশংসা কুড়োচ্ছেন। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই হরর-কমেডি ঘরানার সিনেমাটিতে অক্ষয় ছাড়াও পরেশ রাওয়াল, টাবু, ওয়ামিকা গাব্বি এবং রাজপাল যাদবকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে। সিনেমাটি মুক্তির পর সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও, বক্সঅফিসে এর শুরুটা বেশ ভালোই হয়েছিল।

এরপর অক্ষয়কে আহমেদ খান পরিচালিত ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ (Welcome To The Jungle) সিনেমায় দেখা যাবে। এই সিনেমাটিতে জ্যাকি শ্রফ, রাভিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি-সহ আরও অনেক তারকা নিয়ে গঠিত এক বিশাল অভিনয়শিল্পী দল রয়েছে। সিনেমাটি চলতি বছর 26 জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও, অক্ষয়ের হাতে বর্তমানে ‘হায়ওয়ান’ (Haiwaan) নামের আরেকটি সিনেমা রয়েছে, যেখানে তার সহ-অভিনেতা হিসেবে থাকছেন সইফ আলি খান ৷ এই সিনেমাটিরও পরিচালক প্রিয়দর্শন।

