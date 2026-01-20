ETV Bharat / entertainment

দুর্ঘটনার কবলে অক্ষয় কুমারের গাড়ি ! গুরুতর আহত 1

অক্ষয় কুমারের গাড়ির দুর্ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর অনুরাগীরা চিন্তিত হয়ে পড়েন ৷

akshay-kumar-car-accident-actor-security-vehicle-collides-with-auto-in-juhu
অক্ষয় কুমারের গাড়ির দুর্ঘটনা (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 20, 2026 at 10:13 AM IST

হায়দরাবাদ, 20 জানুয়ারি: বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার ৷ সোমবার রাতে বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়ে খিলাড়ি অভিনেতার সিকিউরিটি গাড়ি ৷ মুম্বই পুলিশ জানিয়েছেন, দুটি গাড়ির সঙ্গে একটি অটো রিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ অ্যাক্সিডেন্টে দু'জন ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন ৷

কীভাবে হয়েছে এই দুর্ঘটনা ?

জানা গিয়েছে, রাত 9টা নাগাদ মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফিরছেন অক্ষয় কুমার ৷ জুহুর কাছে প্রথমে একটি গাড়ি পিছন থেকে অটো রিক্সাতে ধাক্কা মারে ৷ এরপর সেটি উল্টে গিয়ে অক্ষয়ের এসকর্ট গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে ৷ গাড়িতে অক্ষয়-টুইঙ্কল কেউ ছিলেন না ৷ দুর্ঘটনার সেই ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ দুর্ঘটনায় অটোটি দুমড়ে মুচড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসেন স্থানীয়রা ৷ তারাই কোনও রকমে অটো থেকে চালককে বের করে ৷ এই মুহূর্তে ওই চালক হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁর অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চালকের ভাই ৷

অটো চালকের ভাই মহম্মদ সমীর এএনআইকে জানান, "রাত সাড়ে 8টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ৷ আমার ভাইয়ের অটো পুরো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে ৷ ওর অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ আমাদের একটাই অনুরোধ, ভাই যেন সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পায় ৷" এরসঙ্গেই ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার যাবতীয় খরচের দাবি জানিয়েছেন আহত চালকের ভাই ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অক্ষয় কুমার বা তাঁর টিমের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি ৷

অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া

দুর্ঘটনার ভিডিয়োটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষয় কুমারের অনুরাগীরা অভিনেতার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "আমি আশা করি সবকিছু ঠিক আছে ৷" অন্যদিকে অন্যরা ইমোজির মাধ্যমে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কেমন আছেন অক্ষয় কুমার?

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অক্ষয় কুমার এবং তাঁর কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের এসইউভি থেকে নেমে এসে আহতদের সাহায্য করেছেন। অর্থাৎ চোট পাননি অভিনেতা ৷ তবে যে দুজন আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের জন্য তৎপর থাকতে দেখা যায় অক্ষয় কুমারকে ৷

