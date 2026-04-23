15 বছর পর আনিস বাজমির ছবিতে অক্ষয়, সঙ্গী বিদ্যা; 'ভুল ভুলাইয়া 4' নিয়ে উত্তেজনা নেটপাড়ায়

15 বছর পর আনিস বাজমির ছবিতে অক্ষয়, সঙ্গী বিদ্যা; 'ভুল ভুলাইয়া 4' নিয়ে উত্তেজনা নেটপাড়ায়
দীর্ঘ 15 বছরের বিরতির পর অক্ষয় আবারও পরিচালক আনিস বাজমির সঙ্গে জুটি বাঁধছেন। সঙ্গী হিসাবে থাকছেন বিদ্যা বালান ৷ কোন চমক অপেক্ষা করছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 এপ্রিল: ফের একবার বিদ্যা বালানের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন অক্ষয় কুমার ৷ বৃহস্পতিবার সেই খবর সোশাল হ্যান্ডেলে অভিনেতা ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷ এবার কী 'ভুল ভুলাইয়া'-র পর সিনেমার চতুর্থ কিস্তি কি আসছে ? কার্তিক আরিয়ান-অক্ষয় কুমার-বিদ্যা বালান কে এবার দেখা যাবে 'ভুল ভুলাইয়া 4'-এ ? এমন প্রশ্নই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুরাগীদের মনে ৷
এদিন অক্ষয় বিদ্যার সঙ্গে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন ৷ যেখানে সিনেমার নাম বা আরও অনান্য তথ্য না থাকলেও, অভিনেতা পোস্টে জানান, বিদ্যার সঙ্গে কেরিয়ারের চতুর্থতম সিনেমা করতে চলেছেন অক্ষয় ৷ শুরু হয়েছে সিনেমার শুটিং ৷ 'হাউসফুল' অভিনেতা তাঁর সোশাল হ্যান্ডেলে ভিডিয়ো ক্লিপটি শেয়ার করেছেন ৷ অক্ষয় সেই ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, "পরবর্তী গন্তব্য: ঈশ্বরের আপন দেশ, জাদুকরী কেরলম। আনিস বাজমির পরবর্তী সিনেমা, অসাধারণ বিদ্যার সঙ্গে আমার চতুর্থ সিনেমা ৷ আর আমি আশা করি, আমাদের এই জুটির সৌভাগ্যের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে ৷"
এর আগে, অক্ষয় ও বিদ্যা 'হে বেবি' (2007), 'ভুল ভুলাইয়া' (2007), 'মিশন মঙ্গল' (2019) সিনেমায় একসঙ্গে পর্দায় উপস্থিত হয়েছেন। এই সবকটি সিনেমাই বক্সঅফিসে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল। এছাড়া, দীর্ঘ 15 বছরের বিরতির পর অক্ষয় আবারও পরিচালক আনিস বাজমির সঙ্গে জুটি বাঁধছেন। এর আগে এই জুটি 'সিং ইজ কিং' (2008), 'ওয়েলকাম' (2007) এবং 'থ্যাঙ্ক ইউ' (2011)-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন।
এই প্রোজেক্টে অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য এখন প্রকাশ্য়ে আনেননি নির্মাতারা ৷ বর্তমানে অক্ষয় কুমার উপভোগ করছেন প্রিয়দর্শন পরিচালিত 'ভূত বাংলা' সিনেমার সাফল্য ৷ ইতিমধ্যেই বক্সঅফিসে এসে গিয়েছে 78.90 কোটি টাকা ৷ এছাড়াও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন জনপ্রিয় ‘ওয়েলকাম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সর্বশেষ পার্ট-'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ৷
আহমেদ খান পরিচালিত, হাসির এই সফরে রয়েছেন একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী ৷ অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি রয়েছেন, সুনীল শেট্টি, জ্যাকি শ্রফ, রাভিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, আরশাদ ওয়ার্সি, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, জনি লিভার, আফতাব শিবদাসানি, তুষার কাপুর ৷ রয়েছেন দালের মেহেন্দি, ফরিদা জালাল, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা, কিরণ কুমার, মুকেশ তিওয়ারি, যশপাল শর্মা, বিন্দু দারা সিং, নবাব শাহ, উর্বশী রাউতেলা, পুনীত ইসার, অর্জুন ফিরোজ খান, প্রয়াত পঙ্কজ ধীর, সুদেশ বেরি, হেমন্ত পান্ডে, জাকির হুসেন, সাজিন হুসেন এবং সাজিন। এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন সইফ আলি খানের সঙ্গে 'হায়ওয়ান' ও অজয় দেবগণের সঙ্গে 'গোলমাল 5', যা পরিচালনা করছেন রোহিত শেঠ্ঠী ৷