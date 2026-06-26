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ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে হলে মাল্টি-স্টারার সিনেমাই একমাত্র সমাধান ! কী বলছেন অক্ষয়-সুনীল ?

মুক্তি পেয়েছে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ৷ সিনেমা নিয়ে আড্ডায় অক্ষয় কুমার-সুনীল শেঠ্ঠী ৷

akshay-kumar-and-suniel-shetty-interview-on-welcome-to-the-jungle
'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' সিনেমার দৃশ্য (সংগৃহীত)
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By Seema Sinha

Published : June 26, 2026 at 1:06 PM IST

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মুম্বই, 26 জুন: বলিউডের অন্যতম জুটি অক্ষয় কুমার ও সুনীল শেঠ্ঠি ফের একবার একসঙ্গে বড়পর্দায়। অক্ষয়ের বুদ্ধি ও রসবোধ এবং সুনীলের বলিষ্ঠ ও গম্ভীর ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ তাদের মধ্যকার খুনসুটি ও একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার দৃশ্যগুলোতে দারুণ ভারসাম্য এনে দেয়। যে কারণে এই জুটির 'মোহরা' থেকে 'হেরা ফেরি', 'ফির হেরা ফেরি' ও 'আওয়ারা পাগল দিওয়ানা'-র মতো আইকনিক সব অ্যাকশন-কমেডি ও কালজয়ী সিনেমা আজও মন কাড়ে দর্শকদের। এবার সেই তালিকায় জুড়ল 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ৷

'ওয়েলকাম' কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ঘরানার সিনেমা 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' মুক্তি পেয়েছে এই শুক্রবার। আহমেদ খান পরিচালিত বিশাল বাজেটের অ্যাকশন-কমেডি সিনেমায় অভিনয় করেছেন 30 জনেরও বেশি তারকার এক বিশাল দল ৷ যার মধ্যে রয়েছেন অক্ষয় কুমার, সুনীল শেঠি, আরশাদ ওয়ার্সি, রাভিনা ট্যান্ডন, আফতাব শিবদাসানি, জনি লিভার, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ ও দিশা পাটানি প্রমুখ। প্রথাগত 'স্ল্যাপস্টিক' কমেডি বা শারীরিক কৌতুক থেকে সরে এসে এই ছবিটি ডার্ক ও সিচুয়েশনাল হিউমারের (পরিস্থিতি-নির্ভর হাস্যরস) মাধ্যমে আরও বড় পরিসরের এক সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা উপহার পেয়েছে দর্শকরা ৷

17 বছর পর আবারও একসঙ্গে কাজ করতে পেরে এই জুটি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ৷ এর আগে 2009 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রিয়দর্শনের কমেডি ছবি ‘দে দানা দান’-এ তাঁদের শেষবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল, যা ছিল হলিউড ছবি ‘স্ক্রুড’-এর আংশিক রূপান্তর। সুনীল শেঠ্ঠি বলেন, "ভালোবাসা ও ঘৃণার সংঘাত-‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ ছবিটির মূল বিষয়বস্তু ঠিক এটাই। আসলে বিষয়টিকে ‘ঘৃণা ও ভালোবাসা’ বলাই ভালো; পুরো ছবিজুড়ে আমরা একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকলেও সঠিক সময়ে আমরা এক হয়ে যাই ৷ আর পুরোনো দিনের সিনেমার সৌন্দর্যও ঠিক এখানেই। আগের দশকের সিনেমাগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে সবসময়ই অশুভ শক্তির ওপর শুভ শক্তির জয় হয়েছে। আমি তাঁদের ঠিক ‘শত্রু’ বলব না, তবে যখন দুজন মানুষ যাদের মধ্যে শুরু থেকে কোনও বনিবনা ছিল না, তারা শেষ পর্যন্ত একে অপরের সঙ্গে মিলে যায় ৷ তখন বিষয়টি দর্শকদের দারুণ এক অনুভূতি দেয়।" অক্ষয়ের কথায়, "সুনীল এবং আমি একসঙ্গে অনেক ছবি করেছি। আমরা বেশ কিছু হিট ছবি উপহার দিয়েছি এবং এবারও আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে আরও একটি হিট ছবি উপহার দেওয়ার।"

akshay-kumar-and-suniel-shetty-interview-on-welcome-to-the-jungle
সিনেমার দৃশ্য (সংগৃহীত)

কমেডির ক্ষেত্রে নতুন কোনও মানদণ্ড বা 'বেঞ্চমার্ক' তৈরির প্রসঙ্গে এবং কমেডি অভিনয় যে অত্যন্ত কঠিন কাজ তা স্বীকার করে অক্ষয় বলেন, "আসলে সবকিছুই নির্ভর করে চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং আমরা যে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলছি তার ওপর। 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' ছবিটি আগের অনেক সিনেমারই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে ঠিকই, কিন্তু এর প্রেক্ষাপট বা পরিবেশটা সম্পূর্ণ আলাদা-এটি একটি জঙ্গলের পটভূমিতে তৈরি। তবে চরিত্রটি খুব একটা কঠিন ছিল না; বরং ছবিটি ছিল বেশ সহজ-সরল মেজাজের।"

akshay-kumar-and-suniel-shetty-interview-on-welcome-to-the-jungle
সিনেমার দৃশ্য (সংগৃহীত)

শেট্টি যোগ করে বলেন, "চিত্রনাট্য, সংলাপ আর চরিত্রের পাশাপাশি কমেডি ছবি সফল হওয়ার ক্ষেত্রে সহ-অভিনেতাদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বারবারই বলেছি যে, অক্ষয় প্রতিটি দৃশ্যকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন ৷ তাঁর নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। অনেক সময় পার্শ্ব-অভিনেতাদের বলা দু-একটি সংলাপও পুরো দৃশ্যকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এর গল্পে সিনেমার ভেতরেই আরেকটি সিনেমার বা একটি ভুয়া সিনেমার বিষয় রয়েছে ৷ যেখানে সিনেমাটি নকল হলেও খলনায়ক কিন্তু আসল। ফলে, কেউ যখন বুঝতে পারে যে তাকে সত্যিই বিপদের মুখে বা যন্ত্রণার মধ্যে ফেলা হয়েছে, তখন তার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে সেটাই এখানে দেখার বিষয়। এছাড়া ছবির বাকি অভিনেতারাও অসাধারণ অভিনয় করেছেন, যা ছবিটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সব মিলিয়ে, এই ছবিটির চিত্রনাট্য লেখা এবং শুটিং করা ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ।"

বলিউড খিলাড়ির মতে, ‘ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল’ ছবিটি মূলত পরিস্থিতি-নির্ভর। তিনি বলেন, "আমরা জোর করে মানুষকে হাসানোর চেষ্টা করছি না। তবে হ্যাঁ, কমেডি বা হাস্যরসাত্মক অভিনয় বেশ চ্যালেঞ্জিং ৷ এটি মোটেও সহজ কাজ নয়। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কমেডি তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি। তবে আমি সব ধরনের ঘরানার সব রকম চরিত্রেই অভিনয় করতে পছন্দ করি ৷ এমন কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই যা আমি বিশেষ করে করতে চাই।"

অক্ষয় আরও বলেন, "আমি যখন 30 বছরেরও বেশি সময় আগে যখন বিনোদন জগতে আসি তখন আমি কেবল অ্যাকশনই করতাম। আমি একজন অ্যাকশন তারকা হিসাবে টাইপকাস্ট ছিলাম, তারপর আমি বিভিন্ন ঘরানার কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকি। পথে আমি এমন অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি যাদের সঙ্গে আমি কমেডি, রোমান্টিক, সমস্ত ধরণের সিনেমা এবং সামাজিক ভূমিকা উপভোগ করেছি।"

akshay-kumar-and-suniel-shetty-interview-on-welcome-to-the-jungle
সিনেমার দৃশ্য (সংগৃহীত)

কুমার এবং শেট্টি দুজনেই তাদের অ্যাকশন স্টান্টের জন্য পরিচিত ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অ্যাকশন ফিল্ম হল 'মোহরা', 'সপুত', এবং 'অ্যান: মেন অ্যাট ওয়ার্ক' ৷ সেক্ষেত্রে 'অ্যানিমাল' এবং 'ধুরন্ধর'-এর মতো অ্যাকশন সিনেমাকে কীভাবে দেখেন এই দুই তারকা ? কুমার বলেন, "সিনেমা সম্পর্কে কথা বলার জন্য এটি নির্ভর করে যে কোন ধরনের সিনেমা সম্পর্কে আপনার কথা বলা উচিত। আমি এমন সিনেমা উপভোগ করি, যার একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অ্যাকশন ভাল হয় ৷ এমনকি, বাচ্চারা তাদের বাবা-মা এবং দাদা-দিদিরর সঙ্গে সেটা দেখতে পারে।" শেঠ্ঠির মতে, সবকিছুই নির্ভর করে চিত্রনাট্যের চাহিদার ওপর। তিনি বলেন, "কোনও সিনেমা যদি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হয় যেখানে বাস্তবধর্মী বিষয় ও ঘটনাপ্রবাহ থাকে-তখন বিষয়টিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকশন বা মারমুখী দৃশ্যের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যদি সেই ধরনের নৃশংসতা বা কঠোরতা সততার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা না হয়, তবে তা দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না।"

তরুণ তারকাদের মধ্যে একাধিক তারকা-সমৃদ্ধ (মাল্টি-স্টারার) সিনেমায় কাজ করার বিষয়ে এক ধরণের অনীহা দেখা গেছে, যা সলমন খান, অজয় দেবগন এবং সঞ্জয় দত্তের মতো প্রবীণ অভিনেতারাও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা প্রায়শই বলে থাকেন যে, নতুন প্রজন্মের তারকারা সাধারণত দুই নায়কের সিনেমায় কাজ করতে রাজি হন না। কারণ তাঁরা অন্য কোনও তারকার সঙ্গে পর্দা ভাগ করে নিতে চান না। যদিও অনেকেই মনে করেন যে ব্যর্থতার ভয় থেকেই এই নিরাপত্তাহীনতার জন্ম, তবুও দেবগনের মতো কিছু অভিনেতা দলবদ্ধ বা মাল্টি-স্টারার সিনেমা প্রত্যাখ্যান করা তারকাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন ৷

অক্ষয়ের মতে, "বিষয়টি নিরাপত্তাহীনতা বোধ করার মতো নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তাধারা থাকে। হয়তো তরুণরা মনে করে যে মাল্টি-স্টারার সিনেমায় কাজ না করাই তাদের কেরিয়ারের জন্য সঠিক, যেখানে আমরা ভিন্নভাবে ভাবি। তাছাড়া, কোনও নির্দিষ্ট ‘হিট ফর্মুলা’ নেই ৷ এমন নয় যে কেবল একক নায়কের সিনেমাই চলবে কিংবা শুধু মাল্টি-স্টারার সিনেমাই সফল হবে।" তবে শেঠ্ঠি জোর দিয়ে বলেন, "কিন্তু মাল্টি-স্টারার সিনেমাতেই নিরাপত্তা রয়েছে। আজকাল একক নায়কের সিনেমাগুলোর কী অবস্থা হয়েছে... ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে হলে মাল্টি-স্টারার সিনেমাই একমাত্র সমাধান।"

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TAGGED:

WELCOME TO THE JUNGLE
AKSHAY KUMAR
SUNIEL SHETTY
অক্ষয় কুমার সুনীল শেঠী
AKSHAY SUNIEL INTERVIEW

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