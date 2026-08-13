নিজের কাজে একশোভাগ সন্তুষ্ট থাকা মানে কেরিয়ারে 'দ্য এন্ড'- আকৃতি কক্কর

নিজের কাজে একশোভাগ সন্তুষ্ট থাকা মানে কেরিয়ারে 'দ্য এন্ড'- আকৃতি কক্কর
নতুন গান, নতুন অভিজ্ঞতা এবং সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে কীভাবে দেখছেন আকৃতি, জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: বাংলা ও হিন্দি গানের জগতে নিজের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ও গায়কীর জন্য পরিচিত আকৃতি কক্কর (Akriti Kakar)। দীর্ঘদিনের সঙ্গীতযাত্রায় একের পর এক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন তিনি। গানে নিজের একটা আলাদা স্টাইল তৈরি করেছেন আকৃতি। গানকে ভালোবেসে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজও নতুন কিছু করার ইচ্ছাই আকৃতি কক্করের সঙ্গীতযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি বাংলা ছবি ‘এরাও মানুষ’-এর জন্য গান গেয়েছেন আকৃতি।
ইটিভি ভারত: 'এরাও মানুষে' ছবিতে গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
আকৃতি: একজন শিল্পীর জীবনে সবথেকে বেশি জরুরি একটা ভালো গান পাওয়া ৷ আর সোনায় সোহাগা হয়ে যায় তখন, যখন সেই ছবির গল্প বা স্ক্রিপ্ট যেখানে গানটা ব্যবহার করা হবে সেটা যদি ভালো হয় ৷ আমি আশাবাদী ছবির গল্প, গান সকলের ভালো লাগবে। এখানে গান রেকর্ড করে আমার খুব ভালো লেগেছে।
ইটিভি ভারত: ভালো গান মানে আপনার কাছে কী? কীভাবে ভালো গান আর খারাপ গানকে আপনি আলাদা করেন?
আকৃতি: যে কোনও জঁরের গানই খুব ভালো বা কম ভালো হতে পারে ৷ যে গানটা আমার মনকে ছুঁয়ে যায় আমি সেটাকেই বেছে নিই ৷ আর এই ছবির গানটা আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছে ৷ অনেক ইমোশন আছে গল্পে, গানের কথায়।
ইটিভি ভারত: মানুষের ভালোবাসা নাকি পুরস্কার, কোনটা বেশি কদর পায় আপনার কাছে, সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে?
আকৃতি: আমার মনে হয় ভালোবাসাটা আগে পাওয়া দরকার ৷ বাকি যা পেলাম তা তো বাড়ির শেলফ-এ সাজিয়ে রাখার জিনিস। স্টেজ বা কোথাও গাইতে গেলে মানুষ যদি আমাকে আমার কাজের মাধ্যমে মনে রাখেন, আশীর্বাদ দেন সেটাই তো বড় পাওয়া।
ইটিভি ভারত: সোশাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা কি একজন শিল্পীর কাজের সঠিক মূল্যায়ণ করতে সাহায্য করে?
আকৃতি: দুর্ভাগ্যবশত হোক বা সৌভাগ্যবশত ফ্যাক্ট তো এটাই হয়ে গিয়েছে আজকাল। আপনি নিজে যদি সবার কাছে প্রাসঙ্গিক হতে চান তা হলে আপনাকে তো সোশাল মিডিয়াকে বেছে নিতেই হবে ৷ শিল্পীদের নিয়ে মানুষের আগ্রহ আছে, থাকবে৷ কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত সবকিছুই ভাগ করা উচিত না বলে মনে করি আমি। নিজের কাজটা শেয়ার করা যেতে পারে৷ তাতে আমার কাজ ভালো লাগলে মানুষ আমাকে খুঁজে নেবেন। ব্যক্তিগতজীবনের নানাদিক তুলে ধরে নিজের জায়গা করে নেওয়ার মধ্যে কোনও বাহাদুরি আমি দেখি না।
ইটিভি ভারত: রিয়ালিটি শো'তে একাধিকবার আপনাকে বিচারকের আসনে পেয়েছি ৷ যাঁরা জয়ী হন তাঁদের সাফল্য, টিকে থাকা নিয়ে আপনি কী বলবেন?
আকৃতি: রিয়ালিটি শো'কে তো আগে 'ট্যালেন্ট হান্ট' শো বলা হত। রিয়ালিটি শোতে স্টোরি থাকে, আর ট্যালেন্ট তো থাকেই। কিন্তু আমাকে যখন ওই বিচারকের কুর্সিতে বসানো হয় তখন যার গানে সততা আছে বুঝি, সে যে ভাষাতেই গান করুক না কেন, যে ঘর থেকেই আসুক না কেন, যেমনই দেখতে হোক না কেন আমি তাকে গুরুত্ব দিই। আর্টের দিক থেকেই বিচার করি ৷ অনেকসময়েই দেখি প্রতিপত্তিশালী ঘর থেকে কেউ এলে তার লড়াই নেই বলে ভেবে নেওয়া হয়। আমি সেটা ভাবি না। লড়তে হবে তাকে, লেগে থাকতে হবে। না হলে সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হবে না।
ইটিভি ভারত: এআই-এর কারণে কি শিল্পীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন?
আকৃতি: দেখুন, এআই অনেকদিন ধরেই আছে ৷ দিনদিন এর প্রভাব বাড়ছে ৷ এআই জেনারেটেড গান মাধুর্য দিতে সক্ষম নয় ৷ আমার কাছে একটা গান এমন এসেছিল, যেটা আমি গাইব কি গাইব না ভাবতে হয়েছিল। এতটুকু মেলোডি ছিল না তাতে। মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় না এআই নির্ভর প্রোডাক্ট। যে কোনও শ্রোতা বুঝতে পারে কোনটা মানুষের প্রোডাকশন আর কোনটা এ আই-এর। এ আই আমাদের সাপোর্ট দেয়৷ কিন্তু মেলোডি, ইমোশন এনে দিতে পারে না ৷
ইটিভি ভারত: ছোটবেলার আকৃতি কক্করকে আজ কী উপদেশ দেবেন?
আকৃতি: ওই সময়ে শুধু গান গাওয়াটুকু ছাড়া আর কিছুই বুঝতাম না ৷ তখন ভাবতাম না গান গাওয়ার সময় আমাকে দেখতে কেমন লাগছে, সবসময় মুখে হাসি থাকছে কিনা৷ তখন রেওয়াজ, অনুশীলনই আসল কথা ছিল। আজ সুযোগ পেলে সেগুলো বলে দিতাম তাকে।
ইটিভি ভারত: বোনের তো এনগেজমেন্ট হয়ে গেল ৷ কী প্ল্যান?
আকৃতি: একজনই বাকি ছিল ৷ তারই বিয়ে এবার ৷ পুরো পরিবার এক্সাইটেড। বিয়ের তারিখ ফাইনাল হলে পুরো পরিবার ডায়েটিং করা শুরু করে দেবো ৷ গান তো হবেই। মস্তি, মজা সবই হবে।
ইটিভি ভারত: কখনও যদি এতটা জনপ্রিয়তা না থাকে সেদিনের জন্য কী ভেবে রেখেছেন?
আকৃতি: কম্পিটিশন আমাদের সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। নিজের কাজ নিয়ে খুব খুশি থাকা মানে ওখানেই আমার 'দ্য এন্ড'। মেহনত করতে হবে, ডেডিকেটেড থাকতে হবে কাজের প্রতি ৷ সব গানকে এমন ভেবে গাইতে হবে এটাই আমার ফার্স্ট বা এটাই আমার লাস্ট গান ৷
ইটিভি ভারত: আকৃতি তো অভিনেত্রীও হতে পারতেন।
আকৃতি: এত সুন্দর সুন্দর সব অভিনেত্রী আছে, আমার গানে তাঁদেরকে আরও দেখতে সুন্দর লাগবে, জনপ্রিয়তা পাবেন এটাই ঠিক আছে। আমি অভিনয়ে নেই।