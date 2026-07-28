হয়তো আমাকে চড়-থাপ্পড়ও মারতে পারে- আকাঙ্খা চামোলা

হয়তো আমাকে চড়-থাপ্পড়ও মারতে পারে- আকাঙ্খা চামোলা
গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদ থেকে শুরু করে বাই-সেক্সুয়াল হওয়া, সাহসের সঙ্গে জীবনের প্রতিটা সত্যিকে স্বীকার করে দর্শক মন জিতেছেন চামোলা ৷ এবার তিনি ভয় পাচ্ছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 জুলাই: লক আপ (Lock Upp: Sach Ya Sazaa)-এর ঘরে পা রেখেই বোমা ফাটিয়েছেন আকাঙ্খা চামোলা (Akanksha Chamola) ৷ অভিনেতা গৌরব খান্নার (Gaurav Khanna) সঙ্গে বিচ্ছেদ থেকে শুরু করে বাই-সেক্সুয়াল হওয়া, সাহসের সঙ্গে জীবনের প্রতিটা সত্যিকে স্বীকার করে দর্শকদের মন জিতেছেন চামোলা ৷ কিন্তু এবার তিনি ভয় পাচ্ছেন ৷ এবার তাঁর মনে হচ্ছে, জীবনের তৃতীয় সত্যিটা সামনে আসলে পরিবার তো মুখ ফেরাবেই পাশাপাশি 'গণপিটুনি'রও শিকার হতে পারেন তিনি ৷
অভিনেত্রী আকাঙ্খা 'লক আপ: সচ ইয়া সাজা' (Lock Upp: Sach Ya Sazaa) শো-তে প্রতিদিনই নিজের খেলা দেখাচ্ছেন ৷ ধীরে ধীরে ফাইনালের দিন এগিয়ে আসছে ৷ ফলে খেলা আরও জমে উঠেছে ৷ জেলার রীতেশ দেশমুখ তারকাদের 'সিক্রেট' তুলে দিয়েছেন একে অপরের হাতে ৷ ফলে ফাইনালে নিজেকে বাঁচাতে গেলে, সেই সিক্রেট যাতে ফাঁস না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে প্রতিযোগীদের ৷ আর এখানেই ভয় পাচ্ছেন চামোলা ৷
অভিনেত্রীর ইতিমধ্যেই জীবনের দুটো সত্য বিষয় প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে ৷ তৃতীয় সত্যটি সামনে এলে, আকাঙ্খা সরাসরি ফাইনাল পর্ব থেকে সরে গিয়ে 'অ্যাট রিস্কে' চলে যাবেন ৷ আর তাঁর সত্যিটা রীতেশ তুলে দিয়েছেন শোয়ের আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেয়া কালরার হাতে ৷ এর আগে শ্রেয়া, আকাঙ্খার দ্বিতীয় গোপন তথ্য ফাঁস করেছিলেন যে তিনি উভকামী (bisexual)। এখন আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা করছেন যে, শ্রেয়া হয়তো তাঁর তৃতীয় গোপন তথ্যটিও ফাঁস করে দিতে পারেন।
বন্ধু পামেলা সেরেনার কাছে অকপটে কথা বলার সময় আকাঙ্খা আরও বলেন যে, পরিবারের কাছ থেকে এমন গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখার জন্য তাঁর পরিবারও তাঁকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "সেদিন রাতে শ্রেয়া যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন সে বলেছিল-‘লক আপ (Lock Upp) থেকে বেরোনোর আগে আমি চামোলার সঙ্গেও বন্ধুত্ব করে ফেলেছিলাম'। অথচ গত রাতে সে বলল, 'তুমি তো আমার বন্ধুও নও'। সে (শ্রেয়া) একবারও বুঝতে পারছে না যে সে কতটা অমানবিক আচরণ করছে।"
এরপর আকাঙ্খা নিজেকে 'একজন পাবলিক ফিগার' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমার স্বামী এই ইন্ডাস্ট্রির একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব। আমাদের দুজনকে জনসমক্ষে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। মানুষ নিশ্চিতভাবেই তাকে (শ্রেয়াকে) ভুলে যাবে ৷ কে এই কাজটা করেছিল, তা তাদের মনে থাকবে না। কিন্তু গৌরব খান্না এবং আমাকে তারা অবশ্যই মনে রাখবে। আর হ্যাঁ, এখন আমার পুরো পরিবারের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।" তিনি আরও যোগ করেন, "এই তৃতীয় গোপন তথ্য ফাঁস হলে বাড়ি ফেরার পর আমার পরিবার হয়তো আমাকে চড়-থাপ্পড়ও মারতে পারে। তারা বলবে, 'যদি আমাদের কিছুই না-ই বলবে, তবে পরিবার ছেড়ে চলে যাও'।"
নেটফ্লিক্সের এই শো-তে বর্তমানে শিল্পা শিন্ডে, আকাঙ্খা চৌধুরী, রাম কাপুর, শ্রেয়া কালরা, শিবাঙ্গি জোশি, হর্ষদ চোপড়া, ধূপার এবং বরুণ যাদব (যিনি 'লায়লা' নামেও পরিচিত)-এর মতো জনপ্রিয় তারকারা রয়েছেন। ফারাহ খান ও রীতেশ দেশমুখ শো-টি সঞ্চালনা করেন। 2022 সালে 'লক আপ' (Lock Upp)-এর প্রথম সিজনটি সঞ্চালনা করেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। পুরো সিজন জুড়ে করণ কুন্দ্রাকে 'জেলর' হিসেবে দেখা গিয়েছিল এবং মুনাওয়ার ফারুকি বিজয়ী হয়েছিলেন। এবার কার হাতে জয়ের ট্রফি উঠবে, তার জন্য অপেক্ষা আর খুব বেশিদিন করতে হবে না ৷