'আমায় কেন 'ডাইনি' বানাচ্ছো !' গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে কার ওপর রেগে লাল আকাঙ্খা ?

'আমায় কেন 'ডাইনি' বানাচ্ছো !' গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে কার ওপর রেগে লাল আকাঙ্খা ?
বিবাহবিচ্ছেদের বিতর্কের মাঝে গৌরব খান্নার পক্ষ নেওয়ায় শ্রেয়া কালরাকে তীব্র আক্রমণ করলেন আকাঙ্ক্ষা চামোল। আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন: "তুমি তাকে কতটা চেনো?"
Published : July 31, 2026 at 10:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 31 জুলাই: অভিনেতা গৌরব খান্নার (Gaurav Khanna) সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করতেই লক আপ (Lock Upp 2)-এর ঘরে ও বাইরে সমালোচনার শিকার হয়েছেন আকাঙ্খা চামোলা (Akanksha Chamola) ৷ দীর্ঘ 10 বছরের সংসার ভাঙার কথা সকলের সামনে আসতেই নানা প্রশ্নে বিদ্ধ হন চামোলা ৷ এমনকি, তালিকা থেকে বাদ যাননি লক আপ প্রতিযোগী শ্রেয়া কালরাও (Shreya Kalra) ৷ এমন কথা জানার পরেই শ্রেয়ার ওপর ক্ষোভ উগরে দেন অভিনেত্রী আকাঙ্খা।
আকাঙ্খা অভিযোগ করেন যে, শ্রেয়া তাদের কাউকেই ব্যক্তিগতভাবে না চিনে এবং তাদের সম্পর্কের সমীকরণ সম্পর্কে কোনও ধারণা না রেখেই অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে বিচারমূলক মন্তব্য করেছেন। রিয়েলিটি শো-এর বাড়ির ভেতরে উত্তপ্ত তর্কের সময় আকাঙ্খা শ্রেয়াকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি গৌরবকে সম্মানের সঙ্গে ('গৌরব জি' বলে) সম্বোধন করছেন অথচ আকাঙ্খাকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরছেন। আকাঙ্খা প্রশ্ন করেন শ্রেয়াকে, "তুমি গৌরবকে কতটা চেনো? বাইরে কি তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে? তুমি কি তার বন্ধু? কেন সে তোমার কাছে 'গৌরব জি'? আর আমি কেন 'ডাইনি' (witch)?"
অভিনেত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, তাকে জানানো হয়েছিল শ্রেয়া নাকি বলেছিলেন যে তাদের বিচ্ছেদ হওয়াটা "ভালোই হয়েছে", কারণ গৌরব "আকাঙ্খার যোগ্য ছিলেন না।" শ্রেয়ার সেই মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে আকাঙ্খা বলেন, "এসব বলার তুমি কে? তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন, তা কি তুমি জানো? তুমি তো তার হয়ে ওকালতি করছ! কেন?" শ্রেয়া অবশ্য এমন মন্তব্য করার কথা অস্বীকার করেন ৷ আকাঙ্খাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি অন্যের কথায় সব কিছু বিশ্বাস না করেন।
শ্রেয়া আরও দাবি করেন যে, এই দম্পতির সম্পর্ক নিয়ে কোনও মন্তব্য করার উদ্দেশ্য তার ছিল না ৷ তিনি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিষয়টা সহজে ছেড়ে দিতে রাজি হননি আকাঙ্খা ৷ তিনি বলেন, কারোর ভেঙে যাওয়া বিয়ে নিয়ে মন্তব্য করা অত্যন্ত অসংবেদনশীল কাজ। আকাঙ্খা প্রশ্ন করেন, "আমি যদি তোমার প্রাক্তন প্রেমিক বা তোমাকে নিয়ে এমন মন্তব্য করতাম, তবে দেখতে কেমন লাগত আর তোমার কেমন অনুভূতি হতো?" আকাঙ্খা আরও বলেন, "তুমি আমার আবেগ নিয়ে খেলছো, কারণ আমার আবেগ খাঁটি।"
তর্ক-বিতর্ক আরও গড়ায় যখন অন্য একজন প্রতিযোগী আলোচনায় যোগ দেওয়ার পর আকাঙ্খা শ্রেয়ার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান বদলানোর অভিযোগ তোলেন। ক্যামেরায় সবকিছু ধরা পড়া সত্ত্বেও দর্শকদের সামনে ভালো ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টার জন্যও তিনি শ্রেয়াকে দায়ী করেন। শেষ পর্যন্ত আকাঙ্খা শ্রেয়ার খেলার ধরন বা কৌশল নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে এই বিতর্কের ইতি টানেন। তিনি বলেন, "আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করব যদি আপনি মেনে নেন যে-হ্যাঁ, খেলার প্রয়োজনে যদি আপনাকে 'ভ্যাম্প'ও হতেও হয়, তবে তাই হোন! এতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়বে।"