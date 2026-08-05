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সবকিছু টিআরপির জন্য নয়- আকাঙ্খা চামোলা

'লক আপ সিজন 2' ফাইনালের আগেই বাদ পড়েছেন আকাঙ্খা। শো থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বামী গৌরব খান্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

Akanksha Chamola break silence on divorce with Gaurav Khanna after returning from Lock Up 2
বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে কী বললেন আকাঙ্খা ? (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 4:18 PM IST

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হায়দরাবাদ, 5 অগস্ট: তারকা স্বামী গৌরব খান্নার (Gaurav Khanna) সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করার পর থেকেই শিরোনামে রয়েছেন টিভি অভিনেত্রী আকাঙ্খা চামোলা (Akanksha Chamola)। রিয়েলিটি শো 'লক আপ সিজন 2'-এ তিনি এই বিষয়টা প্রথমবার প্রকাশ্যে এনেছিলেন। দীর্ঘ সময় শো-তে টিকে থাকার পর অবশেষে তিনি এর ফাইনালের আগেই বাদ পড়েছেন। শো থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বামী গৌরব খান্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে তিনি তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তিনি কেবল টিআরপি (TRP)-র জন্য এমনটা করেননি ৷ বরং সত্যিই গৌরব খান্নার সঙ্গে তাঁর 10 বছরের সংসার জীবন ভাঙছে ৷

'টিআরপি-র জন্য নয়'

শো-র টিআরপি বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই তিনি গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছিলেন-মানুষের এমন মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আকাঙ্খা স্পষ্ট করে বলেন, "দেখুন, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মতো বিষয় নিয়ে আমি কেন এত বড় একটা শো-তে মিথ্যা বলব? টিআরপি বা প্রচারের জন্য আমি এমনটা করিনি। আপনারা চাইলে আমার বাড়িতে এসে আমার আইনি দলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এখন যেহেতু আমি শো থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাই আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। আমি আমার নথিপত্রে সই করে দিয়েছি এবং প্রক্রিয়াটি প্রায় শেষ পর্যায়ে ৷ এটা কোনওভাবেই টিআরপি-র জন্য নয়।"

বিবাহবিচ্ছেদের নথিতে স্বাক্ষর

আকাঙ্খা আরও বলেন, "আমাদের বিয়ের সময় মানুষ ভেবেছিলেন আমরা প্রচারের জন্য এমনটা করছি। আমরা অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত বলেই যে আমাদের সব কাজ প্রচারের উদ্দেশ্যে হবে এমনটা নয়।" গৌরব খান্না বর্তমানে টিভি রিয়েলিটি শো 'খতরোঁ কে খিলাড়ি'-তে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়েছেন ৷ শো-তে যাওয়ার আগে তিনি 'লক আপ 2'-এর সেটে গিয়ে তাঁর স্ত্রী আকাঙ্খার সঙ্গে দেখাও করেছিলেন।

গৌরব-আকাঙ্খার বিয়ে

আকাঙ্খা ও গৌরব 2016 সালে বিয়ে করেন ৷ বিয়ের 10 বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁদের কোনও সন্তান নেই। তাঁরা দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে টেলিভিশনে কাজ করছেন এবং বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন।

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TAGGED:

AKANKSHA CHAMOLA GUARAV KHANNA
GUARAV KHANNA DIVORCE
আকাঙ্খা চামোলা গৌরব খান্না
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