মাতৃহারা হলেন অভিনেতা অজিত ! শোকপ্রকাশ কমল হাসানের

বর্তমানে দুবাইতে থাকেন দক্ষিণী অভিনেতা অজিত ৷ মায়ের শেষকৃত্যের জন্য তিনি চেন্নাই আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

Published : May 30, 2026 at 12:59 PM IST

হায়দরাবাদ, 30 মে: তামিল অভিনেতা ও রেসার অজিত কুমারের মা মোহিনী মণি শনিবার সকালে চেন্নাইতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 89 বছর। এই খবরে শোক প্রকাশ করেছেন কমল হাসান থেকে তারকা ও রাজনীতিবিদরাও ৷

অজিত কুমারের বাবা পি. সুব্রহ্মণ্যম-যিনি পি.এস. মণি নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন, তিনি 2023 সালের মার্চ মাসে 85 বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ঠিক তিন বছর পর প্রয়াত অজিতের মা। মায়ের প্রয়াণের পর, অজিতের বড় ভাই এস. অনিল কুমার পরিবারের পক্ষ থেকে 'এক্স' হ্যান্ডেলের এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি তাঁদের মায়ের স্মৃতিচারণ করেন এবং এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। বিবৃতিতে পরিবার জানায় যে, বেশ কিছুদিন ধরে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পর, মোহিনী মণি ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

বিবৃতিতে তাঁর জীবনের যাত্রাপথের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। শৈশবে মোহিনী ছিলেন সেই অসংখ্য সিন্ধি মানুষের একজন, যাঁরা দেশভাগের সময় সবকিছু পেছনে ফেলে ভারতে চলে এসেছিলেন এবং শূন্য থেকে নিজেদের জীবন নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। পরিবার জানিয়েছে যে, সন্তানদের সাফল্য দেখে তিনি অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন ৷ জীবনে তাঁরা যা কিছু অর্জন করেছেন, তার অনেকটাই তাঁরা তাঁদের মায়ের অবদান হিসেবেই স্বীকার করেন।

তাঁর প্রভাবের কথা স্মরণ করে পরিবারের সদস্যরা লিখেছেন, "বস্তুত, আমাদের নিজ নিজ জীবনে আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তার সবকিছুর কৃতিত্বের এক বিশাল অংশই মায়ের উষ্ণ স্নেহ, অটল নিষ্ঠা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শের প্রাপ্য; যা ছিল আমাদের এই সংসারেরই প্রাণকেন্দ্র ও আত্মা।" পরিবারের সদস্যরা তাঁদের প্রয়াত বাবার সঙ্গে মায়ের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রায় ছয় দশক দীর্ঘ এক সফল দাম্পত্য জীবনের অধিকারী ছিলেন ৷ তাঁদের সেই যৌথ স্মৃতিগুলো ভবিষ্যতেও পরিবারের সদস্যদের শক্তি ও সাহস জোগাতে থাকবে।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, "আপনাদের কাছ থেকে অবিরাম আন্তরিক বার্তা, সমবেদনা এবং স্মৃতিচারণমূলক কথা জানতে পারছি, তা আমাদের গভীরভাবে আপ্লুত করেছে। এমতাবস্থায়, আমরা যদি আপনাদের ফোন ধরতে না পারি কিংবা মেসেজের উত্তর দিতে কিছুটা দেরী করি, তবে আশা করি আপনারা তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।" পরিবার তাদের এই শোকের সময়ে গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে যে, শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানটি একান্তই পারিবারিক পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কেবল পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন।

বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, চেন্নাইয়ের পালাভাক্কামে অবস্থিত অজিত কুমারের বাড়িতেই শেষকৃত্যের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। বর্তমানে দুবাইতে অবস্থানরত এই অভিনেতা তাঁর মায়ের শেষকৃত্যে অংশ নিতে চেন্নাইয়ে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে, মোহিনী মণির প্রয়াণে কমল হাসান, এম.কে. স্ট্যালিন এবং কে. আন্নামালাই-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁদের গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ কমল হাসান সোশাল মিডিয়ায় মর্মস্পর্শী শোকবার্তা শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জনাব অজিত কুমারের মা, শ্রীমতি মোহিনী মণির প্রয়াণের সংবাদ শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি অজিত কুমার এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি ৷ তাঁরা তাঁদের প্রিয় মাকে হারানোর শোকে বর্তমানে মুহ্যমান।"

অজিত কুমারের পেশাগত জগতের বলতে গেলে, তাঁকে সর্বশেষ 2025 সালে ‘ভিডামুয়াচি’ এবং ‘গুড ব্যাড আগলি’—এই দুটি সিনেমায় দেখা গিয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি, তিনি তাঁর নিজস্ব দল ‘অজিত কুমার রেসিং’-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কার রেসিং ইভেন্টগুলোতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছেন।

