রাজপুত বংশের অপমান ! বিতর্কে জেরবার অজয়ের 'চৌহান'

রাজপুত বংশের অপমান ! বিতর্কে জেরবার অজয়ের 'চৌহান'
'চৌহান' (Chauhaan) সিনেমার মাধ্যমে পরিচালক আনন্দ এল রাইয়ের সঙ্গে অজয় দেবগণ প্রথমবার জুটি বেঁধেছেন ৷ এই বিতর্কের কোন সমাধান পথ বেরোয়, এখন নজর সেদিকেই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 3:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 জুন: সিনেমা মুক্তির আগেই বিতর্কে জর্জরিত অজয় দেবগণ (Ajay Devgn) ৷ গত সপ্তাহে বলিউড সিংঘমের আপকামিং সিনেমা 'চৌহান' (Chauhaan)-এর টিজার প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সিনেমার প্রথম ঝলক প্রকাশে আসার পরই কাশ্মীর এবং 'ক্ষত্রিয় পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। নীরজ যাদব পরিচালিত এই ছবিটির পটভূমি তৈরি হয়েছে কাশ্মীরের অস্থির পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে। যে কারণে সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মী মহলের সমালোচনার পর, এবার 'ক্ষত্রিয় পরিষদ'-এর রোষানলেও পড়েছে অজয়ের ছবিটি।
'এক্স' হ্যান্ডেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে 'ক্ষত্রিয় পরিষদ' সিনেমার নির্মাতাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, নির্মাতারা "সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থে 'চৌহান' বংশের নাম ব্যবহার করেছেন।" বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "চৌহানরা একটি ঐতিহাসিক রাজপুত (ক্ষত্রিয়) বংশধারা ৷ তাদের ঐতিহ্য ইতিহাসের অংশ ৷ কোনও দলীয় প্রচারণা বা গণমাধ্যমে সৃষ্ট কৃত্রিম বিতর্কের বিষয় নয়।"
ক্ষত্রিয় পরিষদ 'চৌহান' (Chauhaan) সিনেমার নির্মাতাদের সমালোচনা করে অভিযোগ তুলেছে যে, তারা বিভাজনমূলক রাজনৈতিক বয়ান প্রচারের উদ্দেশ্যে চৌহান রাজপুত বংশের নাম ব্যবহার করেছেন। সংগঠনটি আরও যুক্তি দিয়েছে যে, মধ্যযুগীয় ভারতের রূপায়ণে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক জোটের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তারা পরিচালক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি ইতিহাসকে দায়িত্বশীলভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছে।
We strongly condemn the attempt by Neeraj Yadav and Ajay Devgn's upcoming film Chauhaan to appropriate the Chauhan clan name for contemporary communal politics.— Kshatriya Parishad (@kshatriya_org) June 29, 2026
Rajput history is not a political prop. The legacy of the Chauhans belongs to Rajput history , not to electoral… pic.twitter.com/nDRRKoikv4
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "এ ধরনের প্রচেষ্টা ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। এই উপমহাদেশের অতীতকে কেবল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সরল ছকে ফেলা যায় না। আফগান ও রাজপুতদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার বহু নজির রয়েছে ৷ খানুয়ার যুদ্ধে মাহমুদ লোদি মহারানা সাঙ্গার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন ৷ হলদিঘাটির যুদ্ধে মহারানা প্রতাপের বাহিনীর একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাকিম খান সুর ৷ কর্মজীবনের শুরুর দিকে রাজা রাইসাল শেখাওয়াতের অধীনে সামরিক সেবার সাথে ফরিদ খানের (যিনি পরবর্তীতে শের শাহ সুরি নামে পরিচিত হন) নাম জড়িয়ে আছে ৷ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদি বাহিনীর পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য তোমর। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক জোটগুলো গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রনীতি, আনুগত্য ও সামরিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে ৷ আজকের দিনে ইতিহাসের ওপর যে সাম্প্রদায়িক বয়ান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তার ভিত্তিতে নয় ৷"
This trash of a compilation is a propaganda that has put Goblean propaganda to shame.— Imran Nabi Dar (@ImranNDar) June 27, 2026
It is full of content that can incite violence in Kashmir. Mocking children and young prople who lost their eyesight, some even their life, and opening up old scars of their families is… https://t.co/ndaxkNMOxR
বিবৃতিটির শেষে বলা হয়েছে, "আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং গণমাধ্যম সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যেন তারা ভারতের অতীতের বিষয়গুলো দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেন ৷ বিভাজনমূলক রাজনৈতিক বিতর্কের হাতিয়ার হিসেবে রাজপুত ঐতিহ্যকে ব্যবহার না করে বরং ইতিহাসের জটিলতাকে যথাযথ সম্মান জানান।" এর আগে, 'চৌহান' (Chauhaan)-এর প্রথম ঝলক কাশ্মীরে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷ বিশেষ করে সেখানে পেলেট গানের (pellet gun) আঘাতে আহতদের যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। বিশেষ করে একটি সংলাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে দেবগনের চরিত্রটি দাবি করে যে ভিড় নিয়ন্ত্রণে পেলেট গান ব্যবহার করলে খুব সামান্যই ক্ষতি হয়।
সমাজকর্মী ওয়াজাহাত ফারুক ভাট বলেছেন যে সিনেমায় কাশ্মীরকে কেবল সহিংসতার প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা বন্ধ করা উচিত ৷ অন্যদিকে, ছাত্রনেতা সাহিল পাররে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো এবং পেলেট-গানের শিকার ব্যক্তিদের উপহাস করার অভিযোগ তুলেছেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের মুখপাত্র ইমরান নবী দারও এই টিজারটির সমালোচনা করে এটিকে অপপ্রচার বলে অভিহিত করেছেন।
As a #Kashmiri, I say this with conviction: enough is enough.— Wajahat Farooq Bhat (@Wajahatfarooqbt) June 26, 2026
For decades, we buried our loved ones, lived through bomb blasts, gunfire, curfews, fear, and uncertainty. There was nothing glamorous, heroic, or entertaining about that reality. It destroyed families, stole… https://t.co/e7702tZDFf
'চৌহান' (Chauhaan) সিনেমার মাধ্যমে পরিচালক আনন্দ এল রাইয়ের সঙ্গে অজয় দেবগণ প্রথমবার জুটি বেঁধেছেন ৷ জিও স্টুডিওস এবং কালার ইয়েলো প্রোডাকশন্স-এর ব্যানারে নির্মিত এই সিনেমা যৌথভাবে প্রযোজনা করছেন জ্যোতি দেশপান্ডে, আনন্দ এল রাই এবং হিমাংশু শর্মা। চলতি বছরের অক্টোবরে 'চৌহান' মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।