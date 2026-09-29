কালো গাউন-মাথায় হিরের মুকুট ! প্যারিস ফ্যাশন উইকে নেটিজেনদের ঘুম ওড়ালেন ঐশ্বর্য

কালো গাউন-মাথায় হিরের মুকুট ! প্যারিস ফ্যাশন উইকে নেটিজেনদের ঘুম ওড়ালেন ঐশ্বর্য
Aishwarya at Paris Fashion Week: আইফেল টাওয়ার ও ইকোল মিলিটায়ারের পটভূমিতে সম্পূর্ণ কালো পোশাক ও ঝলমলে মুকুটে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন আগুন ঝরিয়েছেন নেটপাড়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 4:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 সেপ্টেম্বর: প্যারিস ফ্যাশন উইকে র্যাম্পে হেঁটে আবারও নিজের তারকা-আভা ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। আইফেল টাওয়ার ও ইকোল মিলিটায়ারের পটভূমিতে 'প্লেস জোফ্রে'-তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ কালো পোশাকে এবং মাথায় ঝলমলে মুকুটে তাঁর উপস্থিতি, তাক লাগিয়েছে অনুরাগী থেকে নেটিজেনদের ৷
সিরিয়ার বিলাসবহুল ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'ইয়ারা শুমেকার'-এর বিশেষভাবে তৈরি ভেলভেটের পোশাকে ঐশ্বর্য 'লরিয়াল প্যারিস লে ডেফিলে' (Le Defile) শো-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান জমিয়ে দেন সন্ধ্যা ৷ তাঁর এই সাজে ছিল গভীর নেকলাইন ও আঁটসাঁট কোমরের গড়নযুক্ত একটি ফিটেড গাউন, যা ছিল একেবারে মেঝে-ছোঁয়া। পোশাকের সঙ্গে যুক্ত ক্রিস্টাল-খচিত কেপ (cape) সাজে বাড়তি নাটকীয়তা যোগ করেছিল, ৷ আর হীরা-খচিত মুকুট তাঁর উপস্থিতিতে এনে দিয়েছিল রাজকীয় আভিজাত্য।
Pride of India Forever 💖 Aishwarya Rai Bachchan walking at Paris Fashion Week 2k26 for @lorealparisfr ✨💜🖤 #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan https://t.co/lITlMu7gh6— Mishkat Mahir (@MahirMishkat) September 28, 2026
তবে সবার নজর কেড়েছিল তাঁর নতুন করে সামনে আসা বার্গান্ডি-লাল রঙের চুল। একপাশে সিঁথি করে আলতো ঢেউ খেলানো স্টাইলে রাখা গাঢ় রঙের চুল তাঁর চিরাচরিত সাজে এনেছিল আধুনিকতার ছোঁয়া। উইংড আইলাইনার, গালে হালকা রঙের আভা (রুশ), সুন্দরভাবে সাজানো ভ্রু এবং গাঢ় লাল লিপস্টিকের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাজ পূর্ণ করেছিলেন। সেলিব্রিটি স্টাইলিস্ট মোহিত রাই তাঁর এই সাজসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন ৷ তিনি ভেলভেটের গাউন ও কেপ-এর সঙ্গে হীরের আংটি ও পাম্প শু স্টাইলের জন্য রেখেছিলেন ৷ আত্মবিশ্বাসী ও সাবলীল ভঙ্গিতে র্যাম্পে হাঁটার সময় ঐশ্বর্যর সামগ্রিক সাজসজ্জা কেড়ে নিয়েছিল স্পটলাইট ৷
Aishwarya Rai & Kendall Jenner hand in hand walked together & close the show ; ✨ #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan https://t.co/niTg8LXxNx— Mishkat Mahir (@MahirMishkat) September 28, 2026
ফ্যাশন-মুহূর্তটি কেবল পোশাক-আশাকের বিষয় ছিল না, বরং কাদের সান্নিধ্যে সময়টি কেটেছে-তাও ছিল এর একটি বিশেষ দিক। এই আয়োজনে লরিয়েল প্যারিসের আন্তর্জাতিক অ্যাম্বাসেডর ও তারকাদের একটি দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ঐশ্বর্য ৷ এই দলে ছিলেন কেন্ডাল জেনার, ইভা লঙ্গোরিয়া, সিমোন অ্যাশলি, সেলিন ডিওন, ভায়োলা ডেভিস, জেন ফন্ডা, কারা ডেলিভিঞ্জ এবং অ্যান্ডি ম্যাকডাওয়েল। শো-এর আগে মহড়ার সময় সিমোন অ্যাশলির সঙ্গে ঐশ্বর্যকে বেশ আন্তরিক মুহূর্তে দেখা যায়। সিমোনের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তাঁর হাত আলতো করে ধরে রাখার একটি ভিডিয়ো দ্রুতই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।
Sisterhood 🥰 #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan https://t.co/eQMaemX2BM— Mishkat Mahir (@MahirMishkat) September 28, 2026
এছাড়াও তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ইভা লঙ্গোরিয়ার সঙ্গেও দেখা করেন ৷ মঞ্চের নেপথ্যে তাঁদের আন্তরিক মুহূর্তের একটি দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী হয়, যা এই জমকালো সন্ধ্যাটিতে এক ব্যক্তিগত ও উষ্ণ আবহ যোগ করে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে ঐশ্বর্যর বহুল আলোচিত উপস্থিতির কয়েক মাস পরেই প্যারিস ফ্যাশন উইকে তাঁর এই উপস্থিতি দেখা গেল।