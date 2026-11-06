হাতে হাত, চোখে চোখে রোম্যান্স ! অভিষেক-ঐশ্বর্য ফেরালেন 'ঢাই অক্ষর প্রেম কে'
Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan together: বিচ্ছেদের গুঞ্জন উড়িয়ে দীপাবলির পার্টিতে হাত ধরাধরি করে প্রকাশ্যে অভিষেক-ঐশ্বর্য ৷ ভাইরাল ভিডিয়ো ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 1:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের বিবাহিত সম্পর্কে টানাপোড়েন ও বিচ্ছেদের গুঞ্জন চললেও, সম্প্রতি মণীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে একে অপরের হাত ধরে অত্যন্ত রোমান্টিক ভঙ্গিতে অনেকদিন পর পাপারাৎজিদের সামনে এলেন অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ৷ দীপাবলি পার্টিতে বলিউডের বড় বড় তারকাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে, সকলের নজর কাড়ল অ্যাশ-অভি জুটি ৷
সাম্প্রতিক সময়ে জনসমক্ষে খুব একটা একসঙ্গে দেখা না গেলেও, এদিন এই দম্পতিকে হাত ধরে মণীশ মালহোত্রার বাড়ির বাইরে আসতে দেখা যায়। সেখানে তাঁরা আলোকচিত্রীদের সামনে পোজও দেন। তবে তাঁদের মেয়ে আরাধ্যা বচ্চন সেখানে উপস্থিত ছিল না। ঐশ্বর্য এদিনের পার্টিতে পরেছিলেন সোনালি জরি পাড় ও চুমকি বসানো আঁচলযুক্ত একটি লাল শাড়ি ৷ ঠোঁট রাঙিয়েছিলেন লাল লিপস্টিকে ৷ সঙ্গে ছিল জমকালো নেকলেস। অভিষেকের পরনে ছিল কালো রঙের কুর্তা পাজামা।
ঐশ্বর্য ও অভিষেকের একসঙ্গে উপস্থিতি এমন এক সময়ে ঘটল, যখন বলিউডের এই পাওয়ার কাপলকে নিয়ে নানা গুঞ্জন বাতাসে উড়ছিল ৷ তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়া থেকে বিচ্ছেদ- নানা জল্পনা কল্পনা চলছিল নেটপাড়ায় ৷ তবে দীর্ঘ কয়েক বছর পর তাঁদের এই সাম্প্রতিক উপস্থিতি অবশেষে সেই সব গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়েছে। ঐশ্বর্য বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে কখনই কোনও মন্তব্য করেননি ৷ তবে অভিষেক এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মানুষের এই বাড়তি কৌতূহল বা চুলচেরা বিশ্লেষণের বিষয়ে কথা বলেছিলেন।
গুজবের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, "আগে আমার সম্পর্কে যা বলা হতো, তাতে আমার কিছু যেত আসত না। কিন্তু এখন আমার পরিবার আছে, তাই এসব বিষয় আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আমি কোনও বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিলেও মানুষ সেটাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে ফেলে ৷ কারণ নেতিবাচক খবরই বেশি বিক্রি হয়।" জুনিয়র বচ্চন আরও বলেছিলেনন যে, এই গুঞ্জন এখন আর তাঁকে বিচলিত করে না ঠিকই, তবে তাঁর প্রিয়জনদের ওপর ঠিকই প্রভাব ফেলে। তিনি যোগ করেন, "আপনারা তো আর আমি নই। আপনারা আমার জীবন যাপন করেন না। আর আমি যাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, আপনাদের তো আর তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।"
অভিষেক ও ঐশ্বর্যর প্রেম
অভিষেক ও ঐশ্বর্য প্রথমবার একসঙ্গে পর্দায় আসেন 2000 সালের সিনেমা 'ঢাই অক্ষর প্রেম কে'-তে। এরপর তাঁরা 'কুছ না কহো' (2003), 'ধুম 2' (2006), 'উমরাও জান' (2006), 'গুরু' (2007) এবং 'সরকার রাজ' (2008)-এর মতো বেশ কয়েকটি সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেন। শেষ তাঁদের একসঙ্গে পর্দায় দেখা গিয়েছিল মণি রত্নমের 'রাবণ' (2010) সিনেমায়। 2007 সালের জানুয়ারি মাসে অভিষেক, ঐশ্বর্য কে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং একই বছরের এপ্রিল মাসে তাঁরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। 2011 সালের নভেম্বর মাসে তাঁদের কন্যা আরাধ্য বচ্চনের জন্ম হয়।
সাম্প্রতিক সময়ের ফিল্মোগ্রাফির দিকে নজর দিলে, অভিষেককে পরবর্তীতে দেখা যাবে সিদ্ধার্থ আনন্দের ‘কিং’ (King) সিনেমায়। গ্যাংস্টার ঘরানার এই সিনেমায় মূল ভূমিকায় রয়েছেন শাহরুখ খান ৷ এই সিনেমায় অভিষেককে খলনায়কের চরিত্রে দেখা যাবে। এছাড়াও ছবিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন জ্যাকি শ্রফ, রানি মুখোপাধ্যায়, দীপিকা পাড়ুকোন, জয়দীপ আহলাওয়াত, আরশাদ ওয়ার্সি, সৌরভ শুক্লা, রাঘব জুয়াল, অভয় ভার্মা এবং অক্ষয় ওবেরয়। ঐশ্বর্যকে শেষ বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল 2023 সালে মণি রত্নমের 'পোন্নিয়িন সেলভান: 2' (Ponniyin Selvan: II) সিনেমায়।