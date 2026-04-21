অভিষেক-ঐশ্বর্যর বিয়ের 19 বসন্ত পার ! বারবার বিচ্ছেদ গুঞ্জনে কোন মন্ত্রবলে বেঁচে রয়েছে এই সম্পর্ক ?

অভিষেক-ঐশ্বর্যর বিয়ের 19 বসন্ত পার ! বারবার বিচ্ছেদ গুঞ্জনে কোন মন্ত্রবলে বেঁচে রয়েছে এই সম্পর্ক ?
দেখতে দেখতে বিয়ের 19টা বসন্ত একসঙ্গে কাটিয়ে দিলেন অভিষেক-ঐশ্বর্য ৷ মাঝেমধ্যেই তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন আসে ৷ কিন্তু জানেন কোন ম্যাজিকে আজও অভি-অ্যাশ আছেন একসঙ্গে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 11:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 এপ্রিল: প্রেম শুরুর সময় গুনগুন হয়, 'কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম ভালোবেসেছি…' তবে অনেক সময় ছবিটার পরিবর্তন হয়ে যায় বিয়ের পর.. তখন গানের কথা বদলে গিয়ে হয় 'কে প্রথম সরি বলেছি...' আসলে এই সমস্যা 'আম' নয়, তারকাদেরও মখমলে ভালোবাসাতেও মাঝে মধ্যে ঘুণ ধরে ৷ ঝগড়াও হয় ৷ মান-অভিমানও হয় ৷ তবে প্রথম কে 'সরি' বা 'দুঃখিত' বলে বিষয়টা মিটিয়ে নেয়, তা জানা সম্ভব হয় না ৷ তবে, এই বিষয়ে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন জানিয়েছেন সাফ কথা ৷ বলিউডের 'গুরু' দম্পতির মধ্যে ঝগড়া হলে, কে সবার আগে হার মানে জানেন ?
20 এপ্রিল 19তম বিবাহবার্ষিকী যাপন করেছেন অভিষেক-ঐশ্বর্য ৷ রাতের দিকে মেয়ে আরাধ্যা ও স্বামী অভিষেকের সঙ্গে চিরাচরিত একই স্টাইলে একটি ছবি শেয়ার করেন প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড ৷ নিমেষে, সেই ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ার দেওয়ালে ৷ এমনিতেই, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে লাইট-ক্যামেরা থেকে দূরে রাখতেই পছন্দ করেন বচ্চন বহু ৷ তবে, এই দিনটা স্পেশাল ৷ আর তাঁদের অ্যানিভার্সারিতেই তাঁদের সাক্ষাৎকারের পুরনো ভিডিয়োও ঘুরতে থাকে ৷ যেখানে অভিষেক-ঐশ্বর্য কপিল শর্মার শোয়ে এসে, অনেক না জানা কথা শেয়ার করেছিলেন সকলের সঙ্গে ৷
কপিলের শোয়ে 'ম্যারেজ সিক্রেট' ফাঁস
অনুষ্ঠান চলাকালীন, সঞ্চালক কপিল শর্মা ঐশ্বর্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি এবং অভিষেক কখনও একে অপরের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করেন কি না। অভিনেত্রী অত্যন্ত সততার সঙ্গে এর উত্তর দেন ৷ তিনি জানান যে, মাঝেমধ্যে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এরপরই কথোপকথনটি মজার দিকে টার্ন নেয়, যখন নবজ্যোত সিং সিধু বলে বসেন-ঝগড়ার পর সবার আগে ক্ষমা নিশ্চয়ই অভিষেকই চেয়ে থাকেন।
এরপরেই জলবা অভিনেত্রী সিধুর কথা শুধরে দিয়ে বলেন, "আমাকেই বলতে হয় সরি ৷ তাড়াতাড়ি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিষয়টা তখনই মিটমাট করে নিই বা ঝগড়া থামিয়ে দিই ৷" এমনটা শুনে কপিল মজার ছলে মন্তব্য করেন, "আরে, ক্ষমা আপনি চান !এত সুন্দর দেখতে স্ত্রী, তাঁকেই কি না, সরি বলতে হয় ৷ এতো সত্যিই অন্যায় ৷" এই ভিডিয়ো দেখে অনুরাগীদের মতে, এই কারণের বলিউডের পাওয়ার কাপলের বিয়ে এখনও টিকে রয়েছে ৷ যেখানে ইগোর লড়াইতে ভালোবাসা পিছিয়ে যায়, সেখানে মান-অভিমান বা মতানৈক্য হলে, ঐশ্বর্য তা মিটিয়ে নেন ৷ আর তাই হাজার বার বিচ্ছেদের গুঞ্জন উঠলেন, এই ভাবেই প্রতিবছর অ্যানিভার্সারিতে অভিষেকের সঙ্গে মিষ্টি হাসি শেয়ার করতে থাকবেন ঐশ্বর্য ৷
অভিষেক-ঐশ্বর্যর জার্নি
অভিষেক-ঐশ্বর্যর প্রথম দেখা হয় 2000 সালের শুরুর দিকে ৷ 2007 সালে তাঁরা দীর্ঘ প্রেমের পর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন৷ 2011 সালের 16 নভেম্বর তাঁদের কোলে আসে মেয়ে আরাধ্যা ৷ এই জুটি বলিউডে একাধিক হিট সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন ৷ তালিকায় রয়েছে, 'ধুম 2', 'গুরু', 'কুছ না কাহো', 'রাবন', 'ধাই অক্ষর প্রেম কে' এবং 'উমরাও জান' ৷