বিপদে শরদের পাশে সনু-সলমন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ AICWA-এর
AICWA to Salman-Sonu: শরদের জীবনের এই কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য 'অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' (AICWA) সনু ও সলমনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 3:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: 'জোশ' খ্যাত অভিনেতা শরদ কাপুরের কাজের জন্য আবেগঘন আরজি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অভিনেতা সনু সুদ ও সলমন খান ৷ শরদের জীবনের এই কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য 'অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' (AICWA) সনু ও সলমনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি সলমনকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য এবং সনুকে কাজের সুযোগ করে দেওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থায় সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে।
সনু-সলমনে প্রশংসায় এআইসিডব্লিউএ
সোমবার ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে সলমন খান ও সোনু সুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে এআইসিডব্লিউএ (AICWA)। সিনে জগতের এই সংগঠনটি ইন্ডাস্ট্রির সফল ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন তাঁরা এগিয়ে আসেন এবং দুঃসময়ে থাকা শিল্পীদের পাশে দাঁড়ান। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (AICWA) সলমন খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে, কারণ তিনি এই কঠিন সময়ে অভিনেতা শরদ কাপুরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমন উদ্যোগ কেবল শরদ কাপুরজিকেই নয়, বরং সেই সব শিল্পীদের মনেও আশার সঞ্চার করে, যারা দুঃসময়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার ভয়ে থাকেন।"
সংগঠনটি আরও যোগ করেছে, "শরদ কাপুর জির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এআইসিডব্লিউএ (AICWA) সনু সুদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। জানা গিয়েছে, সনু সুদ তাঁর সঙ্গে দেখা করে এমন একটি প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা তাঁকে আবারও কাজের সুযোগ করে দিতে পারে ৷ পাশাপাশি তিনি শরদ কাপুরের চিকিৎসার জন্যও সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। শরদ কাপুর জি ঠিক এটাই চেয়েছিলেন-সম্মানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ।"
বিবৃতিটিতে আরও বলা হয়েছে, "বলিউডে অনেকের জীবনেই আগে কঠিন সময় এসেছে, আবার ভবিষ্যতেও আসবে। সবার জীবনে এমনটা ঘটে না, কেবল গুটিকয়েকের ক্ষেত্রেই এমনটা হয় আর এসব কঠিন সময় কোনও আগাম বার্তা দিয়ে আসে না। আজ এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন শরদ কাপুর। আমরা যারা আজ ভালো অবস্থানে আছি, আমাদের উচিত এঁদের কথা ভাবা ৷ কারণ তাঁরা আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিবারেরই অংশ। মানবিকতার খাতিরেই এটি আমাদের দায়িত্ব। শরদ কাপুর, আপনি একা নন। পুরো বিনোদন জগত আপনার পাশে আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রত্যেকেই একটি পরিবারের সদস্য। ভালো কিংবা খারাপ-সব সময়েই আমাদের একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা যদি নিজেদের মানুষের পাশে না দাঁড়াই, তবে আর কে দাঁড়াবে?"
কাজের সন্ধানে শরদ কাপুরের অনুরোধ প্রসঙ্গে
অভিনেতা শরদ কাপুর সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। তাঁর চারটি পোষ্য কুকুরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার একটি আবেগঘন ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পায়ে চোট পাওয়ার কারণে শরদ তাঁর পোষ্য কুকুর-জশ, রেবেল, স্টার এবং প্যান্থারকে সাময়িকভাবে মুম্বইয়ের ‘ইউথ অর্গানাইজেশন ইন ডিফেন্স অফ অ্যানিম্যালস’ (YODA) দ্বারা পরিচালিত একটি কল্যাণ কেন্দ্রে রাখার সিদ্ধান্ত নেন।