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পারিশ্রমিক চাওয়ায় 'লাপাতা লেডিস' অভিনেতাকে প্রাণনাশের হুমকি নির্মাতাদের !

'লাপাতা লেডিস'-এর অভিনেতা সতেন্দ্র সোনি ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে তাঁকে অপহরণের চেষ্টারও অভিযোগ করেছেন ৷

satendra soni
অভিনেতা সতেন্দ্র সোনি (ছবি সূত্র-এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 6:11 PM IST

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হায়দরাবাদ, 28 জুন: ফিল্মের প্রযোজক ও পরিচালক তাঁকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেননি ৷ এমনকি তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছেন । সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন 'লাপাতা লেডিস' খ্যাত অভিনেতা সতেন্দ্র সোনি ৷

সতেন্দ্রর ওই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যার ফলে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি ৷ আর তারপরেই 'পেড় পালকি' (Ped Palki) ফিল্মের নির্মাতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে 'অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' (AICWA)।

সংগঠন তাদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে লিখেছে, "সত্যেন্দ্র সোনির শেয়ার করা আবেগঘন ভিডিয়োটিতে তাঁর যন্ত্রণা ও দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে । ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে শিল্পী ও কর্মীদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তা নিয়ে তাঁর অভিযোগগুলো গভীর উদ্বেগের কারণ । কোনও শিল্পী বা কর্মীর সঙ্গে এমন আচরণ করা উচিত নয় ।"

সংগঠন জানিয়েছে, "অনেক কর্মী ও শিল্পী অভিযোগ করেন যে, কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের ছবির শুটিংয়ে ডাকা হলেও পরবর্তীতে পারিশ্রমিক পেতে দেরি হয় বা আদৌ তা পাওয়া যায় না । এমনকি ন্যায্য পাওনা দাবি করলে তাঁদের ভয় দেখানো হয়, হুমকি দেওয়া হয় । এ ধরনের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন ।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "নিজের আবেগঘন ভিডিয়োটি প্রকাশ করার মাধ্যমে সত্যেন্দ্র সোনি এই বিষয়গুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন এবং শিল্পী ও কর্মীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, সেগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন । বিষয়টি 'সামান্য' ঘটনা নয় । আমরা মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছি যেন এই অভিযোগগুলোর বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা হয় এবং একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় । সম্মান, সময়মতো পারিশ্রমিক এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রতিটি কর্মী ও শিল্পীর রয়েছে ।"

এদিকে সতেন্দ্র সোনি সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ করেন যে, 'পেড় পালকি'-র নির্মাতারা তাঁকে মারধর ও হুমকি দেওয়ার আগে তাঁর পারিশ্রমিকের পুরো অর্থ পরিশোধ করেননি । তিনি আরও দাবি করেন যে, প্রগতি তাঁকে জোর করে গাড়ির পেছনের সিটে টেনে নিয়ে যান এবং তাঁর মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন । অভিনেতা বলেন, "আমার মনে হচ্ছিল যেন আমাকে অপহরণ করা হচ্ছে ।" অন্য একটি ভিডিয়োতে অভিনেতা তাঁর ভক্তদের জানান যে, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরও তিনি নিরাপদে মুম্বই পৌঁছেছেন ।

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SATENDRA SONI
SATENDRA SONI VIDEO
সতেন্দ্র সোনি
লাপাতা লেডিস অভিনেতা
LAAPATAA LADIES ACTOR

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