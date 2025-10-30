অগস্ত্যার মধ্যে বীর শহীদ অরুণ ক্ষেত্রপালের ছাপ স্পষ্ট, গর্বিত বিগ বি
'ইক্কিস' ট্রেলারে অগস্ত্যাকে দেখা যাবে ভারতীয় বীর শহীদ অরুণ ক্ষেত্রপালের চরিত্রে ৷ মাত্র 21 বছর বয়সে তিনি দেশের হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ৷
হায়দরাবাদ, 30 অক্টোবর: মাত্র 21 বছরের জীবনে তাঁর কীর্তি জায়গা করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায় ৷ তিনি ভারতীয় আর্মি অফিসার, সেকেন্ড লুটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপাল ৷ 1971 সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বসন্তারে যা ইতিহাসের পাতায় 'ব্যাটল অফ বসন্তর' (Battle of Basantar) নামে পরিচিত সেখানে শহীদ হন ৷ সেই চরিত্র এবার সেলুলয়েডের পর্দায় ৷ আসছে 'ইক্কিস' ৷ ইতিমধ্যেই সিনেমার ট্রেলার আর অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দায় মোহিত নেটপাড়া ৷
বুধবার রাতে প্রকাশ্যে এসেছে দীনেশ ভিজন ও ম্যাডডক ফিল্মস প্রযোজিক 'ইক্কিস' (Ikkis Trailer) সিনেমার ট্রেলার ৷ ধর্মেন্দ্র, জয়দীপ আহলয়াতের পাশাপাশি মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন অগস্ত্যা ৷ সিনে দুনিয়ায় অগস্ত্যার হাতেখড়ি হয়েছে 'দ্য আর্চিস'-এর হাত ধরে ৷ যা মুক্তি পেয়েছিল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে ৷ এবার 70 এমএম-এর পর্দায় বড় দায়িত্ব নিয়ে আসছেন অমিতাভের নাতি ৷
আবেগতাড়িত বিগ বি
ট্রেলার দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অমিতাভ ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা দেন অগস্ত্যকে নিয়ে ৷ তিনি লেখেন, "অগস্ত্য! জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমাকে আমার হাতে তুলে নিয়েছিলাম ৷ কয়েক মাস পর, আমি আবার তোমাকে আমার দুই হাতে ধরেছিলাম ৷ তুমি তোমার নরম আঙ্গুলগুলো দিয়ে আমার দাড়ি ধরে খেলতে হাত বাড়িয়েছিলে ৷ সেই তুমি বিশ্বের থিয়েটারে অভিনয় করছ।" বিগ বি লেখেন, "তুমি বিশেষ... তোমার জন্য আমার সমস্ত প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ। তুমি যেন তোমার কাজের গৌরব এবং পরিবারের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ গর্ব বয়ে আনো।" দাদুর পাশাপাশি, নেটিজেনরাও ট্রেলার দেখে প্রশংসা করেছেন নেটপাড়ায় ৷
কে এই অরুণ ক্ষেত্রপাল ?
সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপাল পিভিসি ছিলেন একজন ভারতীয় সেনা, একজন ট্যাঙ্ক কমান্ডার ৷ যিনি ভারতীয় ট্যাঙ্কের সেরা সেনা হিসেবে স্বীকৃত ৷ তিনি শত্রু শিবিরের 10টি ট্যাঙ্ক যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলিসাৎ করেছেন ৷ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছেন ৷ বীরত্বের জন্য অরুণ ভারতের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মাননা, পরমবীর চক্রের মরণোত্তর প্রাপকে সম্মানিত হয়েছেন ৷ 1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বসন্তরের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন ৷
অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবন
অরুণ ক্ষেত্রপাল 1950 সালের 14 অক্টোবর মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি পঞ্জাবি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা লেফটেন্যান্ট কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) এমএল ক্ষেত্রপাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার্স কর্পসে কর্মরত ছিলেন ৷ তাঁর পরিবারের সামরিক সেবার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ৷ তাঁর দাদা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং প্রপিতামহ শিখ খালসা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন।
1971 সালের যুদ্ধ
1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, 17 পুনা হর্সকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 47তম পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সংঘর্ষের সময়কালে, 47তম ব্রিগেড বসন্তরের যুদ্ধে শকরগড় সেক্টরে লড়াই করেছিল।
ক্ষেত্রপালের শেষ বার্তা
যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর শেষ কথা ছিল, "স্যার আমি আমার ট্যাঙ্ক ছেড়ে যাব না ৷ আমার আসল বন্দুক এখনও কাজ করছে ৷ আমি শত্রুদের ধ্বংস করবই ৷" এরপর তিনি শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেন ৷ আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি শহীদ হন ৷ তাঁর যুদ্ধ ট্যাঙ্কের নাম ছিল 'ফামাগুস্তা' (Famagusta) ৷ সেই ট্যাঙ্ক পাকিস্তানি সেনা দখল করলেও পরে ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেয় ৷ 17 ডিসেম্বর সাম্বা জেলায় অরুণ ক্ষেত্রপালের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷ এরপর সেই চিতাভস্ম পাঠানো হয় বাড়িতে ৷ তাঁর পরিবার 26 ডিসেম্বর পর্যন্ত জানতেন না তাঁদের সন্তান মাত্র 21 বছর বয়সে শহীদ হয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, অরুণ ক্ষেত্রপালের যুদ্ধ ট্যাঙ্ক ফামাগুস্তা জেএক্স 202 বর্তমানে আহমেদনগরের আর্মার্ড কর্পস সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে সংরক্ষিত আছে।