পরিচালক উৎসবের পর নিখোঁজ সিনেমাটোগ্রাফার সৃজন, সন্ধান চেয়ে পোস্ট সোশাল মিডিয়ায়

শুক্রবার পরিচালক মৈনাক গুহ, সৃজনের নিখোঁজ সংক্রান্ত পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 1:59 PM IST

Updated : April 10, 2026 at 2:14 PM IST

হায়দরাবাদ, 10 এপ্রিল: এক সপ্তাহের বেশি সময় হয়ে গিয়েছে, ব্যাঙ্কে গিয়ে নিখোঁজ টলিউডের অন্যতম পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায় ৷ এবার বৃহস্পতিবার (9 এপ্রিল) অর্থাৎ গতকাল সন্ধ্যা থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না সিনেমাটোগ্রাফার সৃজন বিশ্বাসকে ৷ শুক্রবার পরিচালক মৈনাক গুহ, সৃজনের নিখোঁজ সংক্রান্ত পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

কী লেখা হয়েছে পোস্টে ?

সৃজনের ছবি শেয়ার করে এদিন লেখা হয়, "গতকাল সন্ধ্যা থেকে সৃজন বিশ্বাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত 9-4-26 তারিখে রাত আনুমানিক 7টার সময় তিনি হাবরার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন, যাতে তাঁর সম্পর্কে কোনো সম্ভাব্য তথ্য বা খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁর ফোনটি বন্ধ রয়েছে। দয়া করে সাহায্য করুন।"

কী ছিল পরনে ?

এরপর কমেন্ট সেকশনে, আর এক কাছের মানুষ লেখেন, সৃজনের পরনে ছিল হলুদ রাউন্ড নেক টিশার্ট, হাফ প্যান্ট আর পায়ে কিটো জুতো। তিনি লেখেন, "বোঝাই যাচ্ছে ও কলকাতা বা দূরে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরোয়নি।" এই খবর সামনে আসার পর স্বভাবতই হতবাক কাছের মানুষ থেকে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই ৷ যদি কেউ সৃজনের খোঁজ পান তাহলে যেন যোগাযোগ করেন এই নম্বরে 8017022667 অথবা 9836995696- এ ৷

কিছুদিন আগেই, আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায় ৷ 2 মার্চ থেকে নিখোঁজ টলিউডের এই পরিচালক ৷ তাঁর স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ স্বামীর খোঁজ না পেয়ে শনিবারও তিনি সোশাল মিডিয়ায় সকলের কাছে সাহায্যের আর্তি করেন ৷ উৎসবের স্ত্রী ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "উৎসব বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ব্যাঙ্কের কাজে । নিমতার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে রয়েছে পরিচালকের প্রয়াত বাবা-মায়ের অ্যাকাউন্ট । 2019-এ বাড়ি বিক্রি করে ওঁরা চলে আসেন রুবি সংলগ্ন হ্যাপি নুক আবাসনে । কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ওখানেই পড়ে আছে । ব্যাংকের কিছু কাজ নিয়েই এদিন নিমতায় যান উৎসব ।"

সঙ্গে নিয়ে যান প্রয়াত বাবার ফোন । কেননা নিজের ফোনে মৌপিয়া এবং উৎসবের রেজিস্ট্রি বিবাহ সংক্রান্ত একটি ওটিপি আসার কথা ।মৌপিয়ার দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হন পরিচালক-চিত্রনাট্যকার । দুপুরে মৌপিয়ার সঙ্গে তাঁর কথাও হয় । তখনও নাকি ব্যাংকের ভিতরেই ছিলেন উৎসব । এরপর থেকেই ফোন সুইচড অফ । তারপর আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি তাঁর সঙ্গে ।

