ETV Bharat / entertainment

'হোমবাউন্ড'-এ ঈশানের বিপরীতে রোমান্টিক শুট এই অভিনেত্রীর, অস্কারে যেতেই বাদ পড়ে দৃশ্য

নোবেলজয়ী মালালার বায়োগ্রাফিতে নজর কাড়া এই অভিনেত্রী কাজ করেন 'হোমবাউন্ড'-এ ৷ কিন্তু বাদ পড়ে সেই দৃশ্য ৷ মুখ খুললেন ঈশান খট্টর ৷

after-playing-a-nobel-laureate-reem-shaikh-shot-for-oscar-shortlisted-homebound-but-her-role-edited-in-final-cut
'হোমবাউন্ড'-এ ঈশানের বিপরীতে রোমান্টিক শুট এই অভিনেত্রীর (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 23, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: সালটা 2020 ৷ 'গুল মাকাই'(Gul Makai)-তে নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী মালালা ইউসুফজাইয়ের (Malala Yousafzai) চরিত্রে অভিনয় করেন টেলিভিশন অভিনেত্রী রিম শেখ (Reem Shaikh) ৷ অনেকেই জানেন না, নীরজ ঘায়ওয়ানের (Neeraj Ghaywan) অস্কার প্রতিযোগিতায় শর্টলিস্ট হওয়া 'হোমবাউন্ড' (Homebound)- সিনেমারও অংশ ছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, রিমের সেই দৃশ্য বাদ পড়ে এটিড টেবিলে সিনেমার ফাইনাল কাটের সময় ৷ তবে, তার চরিত্রটি সিনেমার চূড়ান্ত সংস্করণে স্থান পায়নি।

ঈশান খট্টর এবং বিশাল জেঠওয়া অভিনীত 'হোমবাউন্ড' দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মঞ্চে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে ৷ সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে নজর কেড়েছেন জাহ্নবী কাপুরও ৷ এই সিনেমা 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (98th Academy Awards) সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে ৷ সিনেমাটি এখন চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আনুষ্ঠানিক মনোনয়নগুলো 22 জানুয়ারী, 2026 সালে ঘোষণা করা হবে ৷ যেখানে অস্কার মঞ্চে সেরার সেরা প্রতিযোগিতার জন্য মাত্র পাঁচটি সিনেমা লড়াই করবে ৷

ঈশান খট্টর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রিমের অভিনয়ের বিষয়টি সামনে আনেন ৷ তিনি জানান, মূলত অভিনেত্রী রিম শেখকে ঈশানের বিপরীতে কাস্ট করা হয়েছিল ৷ তারা একটি পুরো রোমান্টিক সিকোয়েন্সের শুটিংও করেছিলেন ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়। একটি ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঈশান বলেন যে, রিম তাঁর চরিত্র মহম্মদ শোয়েব আলির প্রেমিকা চরিত্রে অভিনয় করেন ৷

ঈশান বলেন, "এটা একটা সুন্দরভাবে লেখা সিনেমার দৃশ্য ছিল ৷ পরিচালক নীরজের জন্যও এটি বেশ ব্যক্তিগত ছিল। আমরা এর শুটিং করেছিলাম। রিম শেখ চরিত্রটি করেছিলেন ৷ তিনি অসাধারণ অভিনেত্রী ৷ সকলেই এই দৃশ্যটা পছন্দও করে ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে সিনেমার স্বার্থে এবং প্রয়োজনে কখনও কখনও কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমি খুব তাড়াতাড়িই এটা শিখেছি যে, কখনও কখনও প্রিয় জিনিসগুলোকেও বাদ দিতে হয়।"

ঈশানের মতে, 'হোমবাউন্ড' সিনেমা প্রাথমিকভাবে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লম্বা ছিল। তবে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের যোগ্যতার নিয়ম মেনে চলতে এবং ছবির গতি উন্নত করার জন্য, সিনেমার দৈর্ঘ্য শেষ পর্যন্ত প্রায় দু'ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হয়। ফলে, অভ্যন্তরীণ প্রদর্শনীতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেলেও, রিমের চরিত্রকে ঘিরে থাকা রোমান্টিক উপ-কাহিনীসহ বেশ কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। অভিনেতাটি স্পষ্ট করেছেন যে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে শেখের অভিনয়ের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এটা সম্পূর্ণভাবে সৃজনশীল সিদ্ধান্ত ছিল। ঈশান, রিমের কাজ এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন।

রিম শেখ 'তুঝসে হ্যায় রাবতা' এবং 'তেরে ইশক মেঁ ঘায়েল'-এর মতো টেলিভিশন শোয়ে কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ভাস্বতী চক্রবর্তীর লেখা, টেকনো ফিল্মস প্রযোজিত ও এইচই ​​আমজাদ খান পরিচালিত 'গুল মাকাই' ছবিতে মালালা ইউসুফজাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের নজরে আসেন।

TAGGED:

REEM SHAIKH PART CUT FROM HOMEBOUND
REEM SHAIKH WITH ISHAAN KHATTER
HOMEBOUND ISHAAN KHATTER
হোমবাউন্ড ঈশান খট্টর রিম শেখ
REEM SHAIKH IN HOMEBOUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.