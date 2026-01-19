ETV Bharat / entertainment

সুপার ওভারে থ্রিলার! মুম্বইয়ের পর চেন্নাই কিংসকে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় বেঙ্গল টাইগার্সের

অলরাউন্ড পারফরম্যান্স রাহুলের । 42 রানে নেন পাঁচ উইকেট । তাঁর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের উপর ভর করে, রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় বাংলার বাঘেরা ।

চেন্নাই কিংসকে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় বেঙ্গল টাইগার্সের (নিজস্ব চিত্র)
author img

Published : January 19, 2026 at 4:59 PM IST

কলকাতা, 19 জানুয়ারি: জোড়া জয় দিয়ে এবারের সিসিএল শুরু করল বেঙ্গল টাইগার্স । প্রথম ম্যাচে মুম্বইকে উড়িয়ে দেওয়ার পর, এবার যিশু সেনগুপ্তর দলের কাছে বধ হল চেন্নাই কিংস ।

16 জানুয়ারি থেকে শুরু হয় সিসিএল (CCL)। বেঙ্গল টাইগার্সের প্রথম খেলা ছিল 17 তারিখ, এদিন 'মুম্বই হিরোজ'কে পরাস্ত করেন বাংলার খেলোয়াড়রা । মুম্বইকে চার উইকেটে পরাস্ত করে বেঙ্গল টাইগার্স । রাহুল মজুমদার এবং রত্নদীপ শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন । জ্যামি (97) এবং রাহুল (44)-ই মুম্বইয়ের থেকে ম্যাচটি ছিনিয়ে নিয়েছেন । এদিনের ম্যাচে মুম্বইয়ের করা 199 রানের কড়া জবাব দেয় বাংলা ।

রুদ্ধশ্বাস জয় বেঙ্গল টাইগার্সের (নিজস্ব চিত্র)

এরপর 18 জানুয়ারি চেন্নাইয়ের মুখোমুখি হয় 'বেঙ্গল টাইগার্স'। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত 20 ওভারে আট উইকেটে 185 রান তোলে 'বেঙ্গল টাইগার্স'। সর্বোচ্চ 65 রান করেন জয় মুখোপাধ্যায় । 43 রান করেন রাহুল মজুমদার ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে 42 রানে পাঁচটি উইকেটও নেন তিনি । ব্যাট করতে নেমে চেন্নাই কিংসের ইনিংস 10 উইকেটে 185 রানে থেমে যায় ৷ ফলে সুপার ওভারে চলে যায় ম্যাচ । যদিও ব্যাটের পর বল হাতেও দারুণ অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দেখান রাহুল । 42 রানে নেন পাঁচটি উইকেট । স্বভাবতই তাঁর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের উপর ভর করে, রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল বাংলার বাঘেরা ।

সুপার ওভারে থ্রিলার ম্যাচে জয় (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, বিগত দুই মরশুমে সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগে (CCL) নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছে 'বেঙ্গল টাইগার্স' (Bengal Tigers)। 2024 সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর 2025 সালে সেমিফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে । সেই ক্ষত বুকে নিয়ে নতুন উদ্যমে অনুশীলন শুরু করেছিলেন বাংলার খেলোয়াড়রা । দলে আছেন অভিনেতা থেকে পরিচালক, প্রযোজক, ফিল্ম ডিস্ট্রিবউটর সকলেই । মরশুমে ট্রফি ফিরিয়ে আনাই লক্ষ্য যিশু সেনগুপ্তের দলের । এবার টুর্নামেন্ট হবে 'টি 20' ফর্ম্যাটে । যেমন আন্তজার্তিক ম্যাচে নিয়ম আছে সেটা এখানেও থাকবে ।

হাঁটুর অপারেশনের দুই বছর পর দলে ফিরলেন ইন্দ্রাশিস রায় । এবারও বাংলার দলের নেতৃত্বে যিশুই । তাঁকে দলের ধোনি মনে করেন কোচ শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যিশু আমাদের ধোনি, কারণ মাঠে ওর ধ্বনিই সবথেকে বেশি শোনা যায়, তারপর উইকেটরক্ষক সৌরভ দাসের গলা শোনা যায় ।" একইসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের দল খুব ভালো অনুশীলন করেছে ।"

রুদ্ধশ্বাস জয় বাংলার বাঘেদের (নিজস্ব চিত্র)

যিশু আগেই জানিয়েছিলেন, "এবার টি 20 টুর্নামেন্ট হবে । প্রথম এগারোর মধ্যে সাতজনকে এ ক্যাটাগরির হতে হবে । এবার আন্তর্জাতিক মাঠ পাওয়া কঠিন । কারণ বিশ্বকাপ আছে । টিম মোটামুটি একই আছে । এবার দেখা যাক । আমার দল খুব ভালো । আমরা দলগতভাবে খেলি । কে কত বড় স্টার সেটা দেখি না । আমরা একে অপরের পাশে থাকি ।" আত্মবিশ্বাসী সৌরভ, বনিরা বলেন, "আমরা কাপ জিততে যাচ্ছি, কাপ জিতেই ফিরব ।"

উল্লেখ্য, 23 জানুয়ারি বনি সেনগুপ্ত অভিনীত 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' ছবির রিলিজ ৷ তার আগে 22 জানুয়ারি আছে ছবির প্রিমিয়ার । বনি জানিয়েছেন, "ম্যাচের আগের দিন যাব, ম্যাচ খেলে ফিরে আসব । আবার প্রিমিয়ার করে খেলতে যাব ।"

