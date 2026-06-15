ETV Bharat / entertainment

অরিজিৎ সিংয়ের পর এবার প্রীতম ! 'মেনস্ট্রিম মিউজিক'কে 'আলবিদা' সঙ্গীত পরিচালকের ?

নিজের 55তম জন্মদিনে প্রীতম সাদা কালো ছবি শেয়ার করে স্ক্রিপ্টিক পোস্ট করেন ৷ যা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷

Etv Bharat
'মেনস্ট্রিম মিউজিক'কে 'আলবিদা' প্রীতমের ? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 12:46 PM IST

|

Updated : June 15, 2026 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 15 জুন: 55তম জন্মদিনে সঙ্গীত পরিচালক প্রীতমের (Pritam Chakraborty) ক্রিপ্টিক পোস্ট চিন্তায় ফেলেছে অনুরাগীদের ৷ অরিজিৎ সিংয়ের পর এবার কী মেনস্ট্রিম মিউজিক থেকে অবসর নিচ্ছেন 'ধুম', 'লাইফ ইন আ মেট্রো', 'লাভ আজ কাল' খ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ?

বলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক প্রীতম গত 14 জুন তাঁর 55তম জন্মদিন পালন করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি নিজের কয়েকটি সাদাকালো ছবি শেয়ার করার পাশাপাশি অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর পোস্টের একটি অংশ মূলধারার সঙ্গীতে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে অবসরের জল্পনা উস্কে দিয়েছে।

প্রীতমের পোস্ট

নিজের সাদাকালো ছবি শেয়ার করে প্রীতম অনুরাগী-শুভাকাঙ্খীদের শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানান ৷ তিনি লেখেন, "সকলকেই আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ধন্যবাদ। সবার বার্তার আলাদা করে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তবে দয়া করে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। আজ আমি নিজেকে এমন কয়েকটা বছর উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যখন জীবনটাকে অন্যভাবে কাটাব। এতদিন যা যা মিস করেছি, তা পুষিয়ে নেব।"

সঙ্গীত পরিচালক আরও লেখেন, "এবার নতুন সব যাত্রায় পা বাড়ানোর সময় হয়েছে , যেসব পরিকল্পনা এতদিন মুলতবি ছিল। মূলধারার সঙ্গীতজগৎ নিঃসন্দেহে দারুণ এক অভিজ্ঞতা। কিন্তু অজানা পথের প্রতি আমার কৌতূহল বরাবরই বেশি। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। সবসময়... ৷"

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

তাঁর এই মন্তব্য অনুরাগীদের মধ্যে তথা নেটপাড়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ অনেকেই বিষয়টিকে অবসর বা সাময়িক বিরতির ইঙ্গিত হিসেবে ধরে নেন। এরপরেই কমেন্ট বক্সে অনুরাগীরা নানা মন্তব্য করতে থাকেন ৷ এক অনুরাগী লেখেন, "প্রথমে অরিজিৎ, আর এবার আপনি ৷ মূলধারার বলিউড সঙ্গীত থেকে বিরতি নিচ্ছেন। এতে তাদেরই ক্ষতি হবে, তবে প্রকৃত সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এটি আশীর্বাদ হয়েই আসবে।" আরেকজন মন্তব্য করেছেন, "প্রীতম দা, আপনি কি অবসর নিচ্ছেন? দয়া করে যাবেন না।" কেউ কেউ সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, "অবসর?" আবার অনেকে সিনেমা-সঙ্গীতের জগৎ থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

যদিও, প্রীতম আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়ে কোনও কিছু ঘোষণা করেননি ৷ তিনি এখনো বলিউডের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নিজের স্থান ধরে রেখেছেন ৷ দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়ে আসছেন প্রীতম। 'ইয়া আলি', 'জরা সা দিলমে' 'তুম হি হো বন্ধু', 'সুবহানাল্লাহ' থেকে শুরু করে 'কেসরিয়া' ও 'শায়াদ', 'তুম ক্যায়া মিলে'-র মতো সব সুপার হিট গান উপহার দিয়েছেন প্রীতম ৷ বলিউড বা বাংলার মেনস্ট্রিম থেকে এবার অন্য কিছু শ্রোতাদের উপহার দিতে চলেছেন এই সঙ্গীত পরিচালক ৷ কোন চমক দেবেন প্রীতম, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অনুরাগীদের ৷

আরও পড়ুন

এখনই পথ চলা শেষ নয় ! একাধিক সিনেমার গানে অরিজিৎ-কে শুনতে পাবেন শ্রোতারা

প্লে-ব্যাক ছেড়ে পরিচালনায় অরিজিৎ, ডেবিউ করছেন কোন বলি-তারকার কন্যা

সিনেমার গান আর আগের মতো থাকবে না ! অরিজিতের অবসরে মন ভাঙল বাদশা-আরমানের

প্লেব্যাক ছাড়লেন অরিজিৎ ! কী প্রতিক্রিয়া জোজো-লোপামুদ্রা থেকে ইমনের ?

Last Updated : June 15, 2026 at 12:55 PM IST

TAGGED:

PRITAM CHAKRABORTY RETIREMENT
PRITAM BREAK FROM MUSIC INDUSTRY
প্রীতম অবসর
PRITAM CHAKRABORTY NEWS
PRITAM CHAKRABORTY VIRAL POST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.