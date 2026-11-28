15 বছর পর 'ড্যাডি কুল' শাহরুখের সঙ্গে করিনা ! জানেন আর কোন গানে 'কিং'য়ের অতিথি ছিলেন বেবো
kareena Kapoor khan in Daddy Cool Song:ফের একবার পর্দায় শাহরুখের সঙ্গে করিনার মাখোমাখো রসায়ন ৷এর আগেও শাহরুখের একাধিক গানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন করিনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 9:41 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: 1976 সালে বিশ্বখ্যাত পপ-ডিস্কো ব্যান্ড বনি এম (Boney M)-এর কণ্ঠে মুক্তি পাওয়া 'ড্যাডি কুল' (Daddy Cool) গানটি সর্বকালের অন্যতম আইকনিক ও কালজয়ী একটি ডান্স ট্র্যাক। এর দারুণ রিদমিক বেসলাইন, ক্যাচি বিট এবং সহজে মনে রাখার মতো কথাগুলো প্রায় পাঁচ দশক ধরে বিশ্বজুড়ে পার্টি ও পপ সংস্কৃতিতে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে আছে।
ক্লাসিক গানের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে 'কিং' (King) সিনেমায় গানের আধুনিক হিন্দি-ইংলিশ অর্থাৎ রিমেক আলোড়ন তুলেছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ সঙ্গীত পরিচালক জুটি শচীন-জিগর মূল ডিস্কো বিটটি অক্ষুণ্ণ রেখে এর সঙ্গে বলিউডের আধুনিক পপ সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ৷ গানে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং ও শিল্পা রাও। অন্যদিকে, দীর্ঘ 15 বছর পর ফের একবার পর্দায় শাহরুখ খানের সঙ্গে করিনা কাপুর খানের রসায়ন দেখল দর্শকরা ৷
2011 সালে মুক্তি পায় রা.ওয়ান ৷ সেই ছবিতে জুটিতে দেখা গিয়েছিল শাহরুখ-করিনাকে ৷ দীর্ঘ 15 বছর পর 'ড্যাডি কুল' সিনেমার গানে জনপ্রিয় জুটি আবারও একসঙ্গে পর্দায় ফিরেছেন। তবে, এই সিনেমায় বেবো অতিথি শিল্পী হিসাবে হাজির হয়েছেন ৷ এটাই প্রথমবার নয় ৷ এর আগেও শাহরুখ খানের সিনেমায়, করিনা একাধিকবার তাঁদের অনস্ক্রি কেমিস্ট্রি তুলে ধরেছেন ৷শাহরুখের সঙ্গে করিনাকে যেসব গানে বিশেষ অতিথি শিল্পী (Cameo) হিসেবে দেখা গিয়েছে, রইল ছোট্ট ঝলক ৷
|গানের নাম
|সিনেমা
|মুক্তির বছর
|ড্যাডি কুল
|কিং
|চলতি বছর সিনেমাটি মুক্তি পাবে ৷ মূল চরিত্রে রয়েছেন শাহরুখ ৷ বিশেষ অতিথি করিনা
|মারজানি
|বিল্লু
|2009 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে করিনা কাপুরের আইটেম গান।
|ইয়ে মেরা দিল
|ডন
|2006 সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমায় শাহরুখের বিপরীতে করিনা কাপুর খানের ক্যামিও
|ফির মিলেঙ্গে চলতে চলতে
|রব নে বনা দি জোড়ি
|2008 সালের হিট সিনেমার এই গানে অন্যান্য তারকাদের সঙ্গে করিনাও অতিথি হিসেবে ছিলেন
|দিওয়ানগি দিওয়ানগি
|ওম শান্তি ওম
|2007 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমার গানেও ক্যামিও ছিল করিনার
অবশ্য, 2001 সালে মুক্তি পাওয়া 'অশোকা', 'কাভি খুশি কাভি গম' এবং 'রা.ওয়ান' সিনেমায় শাহরুখ খান ও করিনা কাপুর জুটি বেঁধে কাজ করেছেন ৷ সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'কিং' মুক্তি পাবে 24 ডিসেম্বর, ক্রিসমাসের আবহে ৷ তার আগে সিনেমার দ্বিতীয় গান হিসাবে মুক্তি পেয়েছে 'ড্যাডি কুল' ৷ শাহরুখ ছাড়াও সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন, জ্যাকি শ্রফ, অনিল কাপুর, জয়দীপ আহলাওয়াত, আরশাদ ওয়ার্সি-সহ আরও অনেককেই ৷