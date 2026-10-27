প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত বায়োপিক 'মেরি কম' কতটা বাস্তব ? 12 বছর পর মুখ খুললেন অলিম্পিক বক্সার

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত বায়োপিক 'মেরি কম' কতটা বাস্তব ? 12 বছর পর মুখ খুললেন অলিম্পিক বক্সার
Mary Kom on her biopic: 'বিগ বস 20' থেকে বাদ পড়েছেন মেরি কম ৷ তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে তৈরি সিনেমা কতটা সত্যি, জানালেন অলিম্পিক বক্সার৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:45 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 অক্টোবর: পাঁচবারের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মেরি কম সম্প্রতি জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস 20'-এ অংশ নিয়েছিলেন। গত সপ্তাহান্তে 'উইকেন্ড কা ভার' পর্বে তিনি শো থেকে বিদায় নেন। শো থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে অংশ নেন ৷ যেখানে তিনি 'বিগ বস' ও নিজের কেরিয়ার নিয়ে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন সকলের নজর কেড়েছে। এক নতুন সাক্ষাৎকারে মেরি কম তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি 2014 সালের বায়োপিক নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত এই বায়োপিকে তাঁর জীবনের মাত্র 10 শতাংশই তুলে ধরা হয়েছে।
কী বললেন মেরি কম ?
2014 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত স্পোর্টস-ড্রামা সিনেমা মেরি কম সেই বছর দর্শকদের ভরপুর ভালোবাসা পেয়েছিল। ভারতের কিংবদন্তি বক্সার এমসি মেরি কমের জীবনের বাস্তব লড়াই, সংগ্রাম এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠার গৌরবময় কাহিনির ওপর ভিত্তি করে এই সিনেমা পরিচালনা করেছিলেন ওমং কুমার ৷ বায়োপিক মুক্তির বারো বছর পর, মেরি কম অবশেষে এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন। 'বিগ বস 20' থেকে বাদ পড়ার পর দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর জীবনভিত্তিক সিনেমা নিয়ে মেরি কম জানান, বায়োপিকটিতে তাঁর কেরিয়ার গড়ার পেছনের কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের কাহিনি ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি।
মেরি কম বলেন, "আমি মনে করি না, আমার বায়োপিকের এখন সিক্যুয়েল হওয়া উচিত। আমার গল্প সবাই জানে। আমার কেরিয়ার এবং যাত্রা ইতিমধ্যেই ছবিটি এবং আমার বই 'আনব্রেকেবল'-এ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও সেই বায়োপিক পুরোপুরি বাস্তব ছিল না। আমি অনুভব করেছি গল্পের কিছু অংশ বাস্তব নয়। এটি আমার সংগ্রাম এবং কঠোর পরিশ্রমের মাত্র 10% দেখিয়েছে। আমার বই পড়লেই বুঝবেন আমার সংগ্রাম ও পরিশ্রম। আমি জানি না আমার ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তবে আমি চাই ভবিষ্যত সহজ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা হোক। মানুষ জানতে চায় আমার জীবনে ভালোবাসার জায়গা হবে কি না। ভবিষ্যতে যদি এমন কিছু ঘটে, তাহলে আমি সিদ্ধান্ত নেব।"
প্রসঙ্গত, ওমং কুমার পরিচালিত 'মেরি কম' প্রযোজনা করেছিলেন সঞ্জয় লীলা বনশালি। নাম ভূমিকায় অর্থাৎ মেরি কমের চরিত্রে অভিনয় করেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ছবিটি মণিপুরের একটি গ্রাম থেকে আন্তর্জাতিক বক্সিং রিং পর্যন্ত মেরি কমের যাত্রাপথকে তুলে ধরে। ছবিটিতে অনলার কমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে, মা হওয়ার পর তাঁর ফিরে আসা এবং ক্রীড়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই-যে ব্যবস্থায় নারী বক্সারদের জন্য খুব সামান্যই সহায়তা ছিল তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
এই চরিত্রের জন্য চোপড়ার শারীরিক প্রস্তুতি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয় ৷ মাত্র 18 কোটি টাকার সীমিত বাজেটে তৈরি এই সিনেমা বক্স অফিসে 100 কোটি টাকা আয় করে ব্লকবাস্টার তকমা পায়। এবং 'সর্বোত্তম বিনোদন প্রদানকারী জনপ্রিয় চলচ্চিত্র' বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। ছবিটি যখন মুক্তি পায়, ততদিনে মেরি কম পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছিলেন এবং 2012 সালের লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিলেন।