চকলেটকে বানিয়েছিলেন 'কুছ খাস', প্রয়াত বিজ্ঞাপন জগতের আইকন পীযূষ পাণ্ডে

চকলেটকে বানিয়েছিলেন 'কুছ খাস', প্রয়াত বিজ্ঞাপন জগতের আইকন পীযূষ পাণ্ডে
ভারতীয় বিজ্ঞাপনে জগতের আত্মা বলা হয় পীযূষ পাণ্ডেকে (Piyush Pandey died) ৷ তাঁর হাত ধরেই ক্যাডবেরি 'কুছ খাস হ্যায়' হয়ে উঠেছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2025 at 10:18 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 10:51 AM IST
হায়দরাবাদ, 24 অক্টোবর: টিভির পর্দায় যাঁর হাত ধরে ক্যাডবেরি চকলেট দেশবাসীর কাছে 'কুছ খাস হ্যায়' হয়ে উঠেছিল, বিজ্ঞাপন জগতে বিপ্লব আনা সেই পীযুষ পাণ্ডে (Piyush Pandey) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ বৃহস্পতিবার তিনি পরলোক গমন করেন বলে জানা গিয়েছে ৷ ভারতীয় বিজ্ঞাপন জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্রের নিভেছে বাতি ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 70 বছর ৷ তাঁর হাত ধরে দেশে ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনে বিপ্লব আসে ৷ তিনি বদলে দিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনের ভাষা ও চেহারা ৷
ক্রিকেটার, টি-টেস্টার ও নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে প্রথম জীবনে কাজ করেছেন ৷ এরপর 1982 সালে পান্ডে ওগিলভিতে যোগ দেন। 27 বছর বয়সে তিনি ইংরেজি বিজ্ঞাপন জগতে প্রবেশ করেন ৷ তারপর চিরতরে বদলে যায় বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা। বিজ্ঞাপনে ভারতীয়দের একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরার জন্য পীযূষ পাণ্ডেকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় ৷
তাঁর প্রথম কাজগুলির মধ্যে একটি ছিল ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড সানলাইটের জন্য। ছয় বছরের মধ্যে, তিনি সৃজনশীল বিভাগে চলে আসেন ৷ এমন একটি স্থান যেখানে তার স্বাভাবিক গল্প বলার প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। শীঘ্রই তিনি লুমো, ফেভিকল, ক্যাডবেরি এবং এশিয়ান পেইন্টসের মতো ব্র্যান্ডের জন্য স্মরণীয় বিজ্ঞাপন তৈরি করেন ৷
Fevicol ka jod toot gaya. The ad world lost its glue today. Go well Piyush Pandey.— Hansal Mehta (@mehtahansal) October 24, 2025
পাণ্ডের মাস্টারপিস বিজ্ঞাপন
এয়ারটেল- হর এক ফ্রেন্ড জরুরী হোতা হ্যায়
2014 সালে বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারে ট্যাগলাইন আপকি বার মোদি সরকার, পাণ্ডেজিরই ক্রিয়েটিভ আইডিয়া ছিল ৷
অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে পোলিও অভিযানের বিজ্ঞাপনের পিছনে ছিলেন পীযূষ পাণ্ডে ৷
এশিয়ান পেন্টস- হর ঘর কুছ কেহতা হ্যায়
ফেভিকুইক ও ফেভিকল- তোড়ো নেহি জোড়ো, ফেভিকল সোফা ইত্যাদি বিজ্ঞাপন পীযূষ পাণ্ডের মস্তিষ্কপ্রসূত ৷
বিজ্ঞাপন জগতের মাস্টারপিসের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছন হনশল মেহতা-সহ আরও অনেকে ৷ প্রসঙ্গত, পাণ্ডের নেতৃত্বে, ওগিলভি ইন্ডিয়া বিশ্বের অন্যতম পুরস্কৃত সংস্থা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম সৃজনশীল নেতাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। 2018 সালে, পাণ্ডে এবং তাঁর ভাই, পরিচালক প্রসূন পাণ্ডে, কান লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ ক্রিয়েটিভিটিতে মর্যাদাপূর্ণ লায়ন অফ সেন্ট মার্ক অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় ছিলেন ৷ বিজ্ঞাপনে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যবহারকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন পীযুষ পাণ্ডে ৷ তাঁর কাজ মনে রাখবে দেশবাসী ৷
Deeply deeply saddened and devastated at the loss of the genius that my dearest friend Piyush Pandey was. India has not lost a just a great advertising mind but a true patriot and a fine fine gentleman. Now the heavens will dance to Mile Sur Mera Tumhara.— SUHEL SETH (@Suhelseth) October 24, 2025