এই সিনেমা দেখতে ভুলেও ছোটদের নিয়ে যাবেন না ! আসছে বিবেক-রীতেশের 'মস্তি 4'

এই সিনেমা দেখতে ভুলেও ছোটদের নিয়ে যাবেন না ! আসছে বিবেক-রীতেশের 'মস্তি 4'
আফতাব, বিবেক ও রীতেশের সঙ্গে এবার 'মস্তি' করতে দেখা যাবে বলিউডের আরও দুই জনপ্রিয় মুখকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 2:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 নভেম্বর: বিবেক ওবেরয়, আফতাব শিবদাসানি এবং রিতেশ দেশমুখ ফের হাজির 'মস্তি' মুডে ৷ প্রকাশ্যে কমেডি ড্রামা 'মস্তি' সিনেমার চতুর্থ ভাগ, 'মস্তি 4' (Mastiii 4) ৷ আফতাব, বিবেক ও রীতেশের সঙ্গে এবার 'মস্তি' করতে দেখা যাবে বলিউডের আরও দুই জনপ্রিয় মুখকে ৷
2004 সালে প্রথমবার মুক্তি পায় 'মস্তি' ৷ এরপর আসে 'গ্র্যান্ড মস্তি', 'গ্রেট গ্র্যান্ড মস্তি' ৷ তিনটি সিনেমাই দর্শকদের চূড়ান্ত হাসিয়েছে ৷ এবার চতুর্থ পার্ট জমে উঠতে চলেছে আরশাদ ওয়ার্সি এবং তুষার কাপুরকে সঙ্গে নিয়ে। ট্রেলার দেখে অনুমান আরও একবার পর্দায় উঠতে চলেছে হাসির ফোয়ারা ৷
অ্যাডাল্ট কমেডিতে ভরপুর এই ট্রেলার
প্রথম তিনটে পার্টের মতোই এই সিনেমাতেও দ্বর্থ্যক ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে ৷ ফলে বলা যায়, 'মস্তি' ফ্র্যাঞ্চাইজিটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কমেডি ছবি ৷ ট্রেলারটি শুরু থেকেই মানুষকে হাসাচ্ছে তা বলা যায় ৷ রীতেশ, বিবেক এবং আফতাবের সঙ্গে, 'গোলমাল' সিনেমার তুষার কাপুরের নীরব চরিত্রটি 'মস্তি 4'-এ দেখা যাবে ৷ এবং কমেডি মাস্টার আরশাদ ওয়ার্সিকেও তাঁর নিজস্ব স্টাইলে দেখা যাবে। 'মস্তি 4' সিনেমা 18 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নয় ৷ এটি একটি প্রাপ্তবয়স্কদের ছবি।
2024 সালের 29 ফেব্রুয়ারি মস্তি 4 সিনেমার ঘোষণা করা হয়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মিলাপ জাভেরি ৷ যাঁর আরেক সিনেমা 'এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত' বক্সঅফিসে ম্যাসিভ হিট করেছে ৷ ইন্দ্র কুমার এবং মারুতি ইন্টারন্যাশনালের মালিক অশোক ঠাকেরিয়া, এ. ঝুনঝুনওয়ালা এবং এসকে আহলুওয়ালিয়া সিনেমা প্রযোজনা করেছেন ৷
'মস্তি'র প্রথম কিস্তি 2004 সালে মুক্তি পায় ৷ সেই সময় সিনেমাটি পরিচালনা করেন ইন্দ্র কুমার । 2013 সালে ফের ইন্দ্র কুমার পরিচালনা করেন 'গ্র্যান্ড মস্তি' (পার্ট 2)। 2016 সালে সালে বিবেক, রীতেশ এবং আফতাব জুটি 'গ্রেট গ্র্যান্ড মাস্তি' (পার্ট 3) মুক্তি পায় । এবার মস্তি 4' 21 নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।