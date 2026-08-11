ফের বড় পর্দায় ফিরছেন আদৃত, আরিয়ার সঙ্গে 'বেপরোয়া' প্রেমে লুকিয়ে কোন রহস্য

ফের বড় পর্দায় ফিরছেন আদৃত, আরিয়ার সঙ্গে 'বেপরোয়া' প্রেমে লুকিয়ে কোন রহস্য
বড় পর্দায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'বেপরোয়া' । টলিপাড়া পাবে এক নতুন জুটিকে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 5:58 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: বেশ কয়েকবছর বিরতির পর ফের বড় পর্দায় ফিরছেন আদৃত রায় । তাঁকে আবারও দেখা যাবে নায়কের ভূমিকায় ৷ আদৃত এবার রুপোলি পর্দায় জুটি বাঁধছেন নবাগতা আরিয়া রায়ের সঙ্গে । বড় পর্দায় আসছে তাঁদের নতুন বাংলা ছবি 'বেপরোয়া'।
নির্মাতাদের কথায়, 'বেপরোয়া' জ্বলন্ত একটি ছবি যার রহস্যময় দৃষ্টি এবং প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিজস্ব কিছু নিয়ম । এসভিএফ-এর আসন্ন ছবি 'বেপরোয়া'-র মোশন পোস্টার প্রকাশ্যে আসতেই ঘনাছে রহস্য । পোস্টারে গল্পের আভাস মিললেও, উত্তর মেলেনি একাধিক প্রশ্নের । ছবির মুক্তিতেই মিলবে সেই সব প্রশ্নের উত্তর ।
অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন আদৃত রায় । এই ছবির হাত ধরে অভিনয় জগতে পা রাখছেন আরিয়া রায় । মোশন পোস্টারে তাঁদের চরিত্রের সম্পর্কের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও, গল্পের মূল রহস্য এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি । জ্বলন্ত ছবির উপস্থিতি, চরিত্রদের সতর্ক দৃষ্টি এবং প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অজানা কিছু নিয়ম-সব মিলিয়ে 'বেপরোয়া' যে গতানুগতিক প্রেমের গল্পের বাইরে গিয়ে দর্শকদের সামনে অন্যরকম একটি আখ্যান তুলে ধরতে চলেছে, সেই ইঙ্গিতই মিলেছে প্রকাশিত মোশন পোস্টারে ।
ছবির নামের মতোই এর গল্প কতটা 'বেপরোয়া', তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য । চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেই সিনেমা হলে মুক্তি পেতে চলেছে অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত বাংলা ছবি 'বেপরোয়া' ।
উল্লেখ্য, 2018 সালে অভিমন্যু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি নূর জাহান-এর হাত ধরে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন আদৃত রায় ৷ এরপর প্রেম আমার 2, পাসওয়ার্ড, পরিণীতা, লকডাউনের মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি ৷ তারপরেই 2021 সালে 'মিঠাই' ধারাবাহিক দিয়ে বাংলা টেলিভিশন জগতে প্রবেশ তাঁর ৷ তিনি ধারাবাহিকের হাত ধরে ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছেন ৷ নতুন প্রজন্মের মহিলা মণ্ডলের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা তাঁর ৷
এই মুহূর্তে 'কুমকুম' ধারাবাহিকে মুখ্য পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি । তাঁকে বেশ পছন্দ করছে দর্শক ৷ আদৃতও বেজায় ব্যস্ত বাংলা ধারাবাহিক নিয়ে । এখানে গল্পের নায়িকা তাঁকে ডাকে 'সাহেব বাবু' বলে । সহানুভূতিশীল, শিক্ষিত, ভদ্র, নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী একজন মানুষ । তবে, আসন্ন ছবিতে তাঁর চরিত্রের স্বাদ কেমন হবে তার আন্দাজ মিললেও স্পষ্ট নয় এখনও । অপেক্ষা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । তাঁকে ফের সিনেমায় দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে অনুরাগীরা ৷