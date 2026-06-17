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সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে আসছে 'কুমকুম'

বিধবা মানেই জীবনের সব স্বপ্ন শেষ, সব রঙ ফিকে-সমাজের এই প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাংলা টেলিভিশনের আসছে নতুন ধারাবাহিক ।

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আসছে নতুন ধারাবাহিক (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 10:46 AM IST

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কলকাতা, 17 জুন: সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক তরুণীর লড়াই নিয়ে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসতে চলেছে এই ধারাবাহিক। এক তরুণী বিধবার আত্মমর্যাদা, সংগ্রাম, ভালোবাসা এবং সাফল্যের কাহিনি আবর্তিত হবে 'কুমকুম'-এ। গল্পে আছে আরও একটি বার্তা, 'ব্যবসা নয়, নকশা বদলান'। আজ থেকেই টিভির পর্দায় সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক।

গল্পের নায়িকা কুমকুম মেধাবী ও আত্মবিশ্বাসী তরুণী। জীবনের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে হার মানতে রাজি নয়। জুতো ডিজাইনের অভিনব দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সে নিজের ব্র্যান্ডকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে। তার বিশ্বাস, বাঙালিরাও ব্যবসা ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া সাফল্য অর্জন করতে পারে।

অন্যদিকে ঈশান সিনহা, যে নিজের পরিবারের শতবর্ষ প্রাচীন ব্যবসা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। বাঙালিরা বড় ব্যবসায় সফল হতে পারে না—এই ধারণার প্রভাবেই সে নিজের শিকড় থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ধারাবাহিকটি মূলত কুমকুম ও ঈশানের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই এগোবে। সমাজের নানা বাধা, কুসংস্কার এবং পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে কুমকুমের জীবনে আসে নতুন মোড়। প্রগতিশীল মানসিকতার ঈশান সমাজের রীতিনীতি ভেঙে কুমকুমকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ দেয়। তাদের একসঙ্গে পথচলা শুধু প্রেমের গল্প নয়, বরং আত্মবিশ্বাস, সমতা এবং নতুন স্বপ্ন দেখার গল্পও, এমনটাই দাবি প্রযোজকদের।

সংশ্লিষ্ট চ্যানেল ও বেঙ্গল টকিজের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই ধারাবাহিকে কুমকুমের চরিত্রে অভিনয় করছেন অনুষ্কা এবং ঈশানের চরিত্রে রয়েছেন আদৃত রায়। 17 জুন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা 7টায় বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হবে ‘কুমকুম’।

ধারাবাহিকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পর্বে র‍্যাম্প ওয়াক ছিল বিশেষ আকর্ষণ। আদৃত রায় এবং অনুষ্কা দুজনেই এই ধারাবাহিক নিয়ে বেজায় আপ্লুত। গল্প নিয়ে, চরিত্র নিয়ে বিশেষ মুখ খুললেন না কেউই। তবে, এমন গল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুশি তাঁরা। একইসঙ্গে সন্ধে সাতটার স্লট পেয়েও আশাবাদী আদৃত আর অনুষ্কা।

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