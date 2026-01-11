মা হলেন অদিতি মুন্সি
অদিতির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 11, 2026 at 12:19 PM IST
কলকাতা, 11 জানুয়ারি: দুই থেকে তিন হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সি এবং দেবরাজ চক্রবর্তী । রবিবার সকালে অদিতির কোল জুড়ে এসেছে পুত্রসন্তান । সংবাদ মাধ্যমকে এই খবরের সত্যতা জানিয়েছেন অদিতির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী ।
2018 সালে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অদিতি । কীর্তন গায়িকা হিসেবে অদিতির খ্যাতি আকাশছোঁয়া । একটি টিভি রিয়্যালিটি শোয়ের মঞ্চে কীর্তন শিল্পী হিসেবে সকলের নজর কাড়েন তিনি । সকলের মনে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ছড়িয়ে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর । সঙ্গীতশিল্পী হওয়ার পাশপাশি তিনি রাজারহাট গোপালপুরের বিধায়িকার দায়িত্বও সামলাচ্ছেন । বিয়ের প্রায় সাত বছরের মাথায় জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন অদিতি ।
সূত্রের খবর, আজ সকাল 10টা নাগাদ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন গায়িকা তথা বিধায়িকা । বেশ কিছু দিন ধরেই মঞ্চে দেখা মিলছিল না তাঁর । মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন তিনি । অদিতিকে শেষ দেখা গিয়েছিল একটি গানের রিয়্যালিটি শোয়ের বিচারকের ভূমিকায় । সেখানে সকলের তিনি 'গানের দিদি'।
উল্লেখ্য, গানের রিয়ালিটি শো থেকেই সঙ্গীত জীবনে উত্থান অদিতির । নিজে গান গাওয়ার পাশাপাশি 'সঙ্গীতম' নামে গানের স্কুল তাঁর অন্য ভালোবাসার জায়গা । সেখানকার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তাঁর সন্তানতুল্য । মূল কথা ও সুরকে স্থির রেখে কীর্তনকে নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করেন অদিতি । তাঁর সাম্প্রতিক সংযোজন বাংলা কীর্তনে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ, যা ইতিমধ্যেই শ্রোতার কাছে সমাদর পেয়েছে । এবার তাঁর জীবনের আরেকটা অধ্যায় শুরু হল । বলা ভালো আরও ব্যস্ততা শুরু হল । যে ব্যস্ততার সুখ সব ব্যস্ততা ও সাফল্যের সুখকে ছাপিয়ে যায় ।