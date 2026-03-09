ETV Bharat / entertainment

বিশ্বকাপ জয়ের মাঠেই ঈশান কিষাণকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ! চেনেন এই মোহময়ী নারীকে ?

অদিতি হুন্ডিয়া মিস ডিভা 2018-র বিজয়ী ৷ ঈশানকে মাঠে জড়িয়ে ধরার মিষ্টি মুহূর্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷

aditi-hundia-hugs-ishan-kishan-after-his-world-cup-win-cozy-pictures-viral-who-is-glamorous-girl-aditi
ঈশান কিষাণের সঙ্গে তাঁর বান্ধবী অদিতি হুন্ডিয়া (গেটি)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 9 মার্চ: তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ক্রিকেট জগতে ইতিহাস তৈরি করেছে টিম ইন্ডিয়া । ভারত প্রথম দল হিসেবে তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন খেলোয়াড়দের পরিবার-পরিজনও ৷ তবে ট্রফি জয়ের পাশাপাশি চর্চায় টিম ইন্ডিয়ার তারকা ব্যাটসম্যান ঈশান কিষাণ ও তাঁর সঙ্গে থাকা রহস্যময়ী নারি ৷ কারণ, বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে মাঠেই আচমকা ঈশানকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ভালোবাসার ছাপ রাখেন মোহময়ী এই নারী ৷ তৈরি হয় মিষ্টি ভালোবাসার মুহূর্ত ৷ সেই ছবি ও ভিডিয়ো আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে নেটপাড়ায় ৷ জানেন, ঈশান কিষাণের সঙ্গে দেখা যাওয়া এই নারী আসলে তাঁর বান্ধবী অদিতি হুন্ডিয়া ৷ চলুন, একঝলকে দেখে নেওয়া যাক, অদিতির পরিচয় ৷

রোমান্টিক ছবি ভাইরাল

টিম ইন্ডিয়ার জয়ের পর অদিতি হুন্ডিয়া সরাসরি মাঠে গিয়ে ঈশান কিষাণকে জড়িয়ে ধরেন ৷ তাঁদের চুম্বনের ছবিও ভাইরাল ইতিমধ্যেই ৷ অন্যদিকে, হার্দিক পাণ্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মাকেও মাঠে নাচতে দেখা গিয়েছে ৷ তবে, যদি অদিতি হুন্ডিয়ার কথা বলা হয়, তাহলে জেনে নেওয়া ভাল, গ্ল্যামারাস-মিস্টিরিয়াল গার্লের পরিচয় ৷

কে এই অদিতি হুন্ডিয়া ?

অদিতি হুন্ডিয়া হলেন একজন মডেল ৷ 2017 সালের ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতার ফাইনালিস্ট। পরবর্তীতে তিনি 2018 সালে মিস ডিভা খেতাব জিতেছিলেন। অদিতি জয়পুরের বাসিন্দা। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যবসা নিয়ে পড়াশোনা করার সময় থেকেই, তিনি মডেলিং এবং ফ্যাশনকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। বর্তমানে, তিনি একজন উদ্যোক্তা ৷ নিজস্ব ফ্যাশন ব্র্যান্ড চালু করতে চলেছেন। সোশাল মিডিয়াতেও ভীষণ সক্রিয় অদিতি ৷ ইন্সটাগ্রামে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা 3 লাখেরও বেশি ৷ তাঁর সোশাল মিডিয় পেজ ফলো করলেই বোঝা যায়, জীবনের নানা ছোট, ছোট ঘটনা মুহূর্ত তিনি শেয়ার করেন তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে ৷

ঈশান-অদিতির লাভস্টোরি

এখন, নিশ্চই জানতে করছে, কবে থেকে ঈশান-অদিতির প্রেম সফর শুরু হয়েছে ৷ 2019 সালে আইপিএল-এর সময় প্রথমবার খবরের শিরোনামে আসে ঈশান এবং অদিতির নাম ৷ খেলার মাঠে, বারবার অদিতিকে বারবার ঈশানের জন্য উল্লাস করতে দেখা গিয়েছিল ৷ কিন্তু তখনও তাঁদের সম্পর্কটা সামনে আসেনি ৷

কিন্তু এই বিশ্বকাপ জয় যেন দুই প্রেমিক মন সকলকে সাক্ষী রেখে ভালোবাসার নতুন মালা তৈরি করলেন ৷ বিশ্বকাপ জেতার পর মাঠে গিয়ে অদিতি নিজেই ঈশানকে সারা বিশ্বের সামনে জড়িয়ে ধরেন ৷ আর এরপরেই কারোর আর বুঝতে বাকি থাকে না, তাঁদের রসায়নটা আসেল কী ! অদিতি ঈশানের চেয়ে দুই বছরের বড়। ঈশানের বয়স 27 এবং অদিতির বয়স 29। অদিতির সৌন্দর্য হার মানায় নামী তারকাদেরও ৷ এখন, নতুন এই ভালোবাসার জুটির সফরনামা কোন দিকে যায়, সেই দিকে তাকিয়ে অনুরাগীরা ৷

TAGGED:

WHO IS ADITI HUNDIA
ADITI HUNDIA
T20 WORLD CUP 2026
অদিতি হুন্ডিয়া ঈশান কিষাণ
ADITI HUNDIA AND ISHAAN KISHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.