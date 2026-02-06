ETV Bharat / entertainment

বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোন বার্তা দিতে আসছে 'অদম্য'

অঞ্জন বোস, বজরংলাল আগরওয়াল ও রঞ্জন ঘোষ-এর উদ্যোগে নির্মিত 'অদম্য' আগামী 13 ফেব্রুয়ারি 2026, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোন বার্তা দিতে আসছে 'অদম্য'
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 7:57 PM IST

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: বড়পর্দায় আসছে অপর্ণা সেন নিবেদিত, রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত ’অদম্য'। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ভ্যালেনটাইন্স ডে'র আবহে ভালোবাসার গল্প আনছে পলাশ নামক একটি 'ছোট্ট দেশলাই কাঠি'। যার বুকে এক আগ্নেয়গিরি সমান আগুন । যার সহযাত্রী শহীদ ভগৎ সিং এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ।

অঞ্জন বোস, বজরংলাল আগরওয়াল ও রঞ্জন ঘোষ-এর উদ্যোগে নির্মিত 'অদম্য' আগামী 13 ফেব্রুয়ারি 2026, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ।

গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ভুল পথে গড়িয়ে যায় । 23 বছরের পলাশ, যে নিজেই শিকারি, হঠাৎ সে নিজেই হয়ে ওঠে কারওর শিকার । রাষ্ট্রব্যবস্থার হাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় সে । গল্পের পটভূমি সুন্দরবন, যেখানে বহুদিন ধরেই মানুষ, প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত চলে আসছে । ছবি দেখতে দেখতে দর্শক নিজেকে প্রশ্ন করবে, পলাশ চরমপন্থী নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কি দুর্বৃত্ত ? নাকি বিপ্লবী ? সে আন্দোলন থামায় না । এরপর কী হয় সেটা জানতে হলে ছবিটা দেখতে হবে ।

অভিনয়ে রয়েছেন আরিয়ুন ঘোষ, সঙ্গে সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায়, শৌর্য মাদ্রাজী, আর্য গিরি, শুভম দত্ত, রেলিশ খান, দেবাশিস গিরি, শঙ্কর বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা ।

রঞ্জন ঘোষ বলেন, "যখন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের ক্রমাগত ঠকিয়ে চলে, যখন কষ্টার্জিত গণতন্ত্রগুলোকে কৌশলে বদলে ফেলা হয় নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে, যখন গরিব আরও গরিব হয়, ধনীরা আরও ধনী, যখন আদিবাসীদের বিস্তীর্ণ জমি আর ঘন জঙ্গল মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ পুঁজিবাদী বন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নির্লজ্জভাবে, যখন ন্যায়ের খোঁজে সাধারণ মানুষের পক্ষে আইনি পথের আর সামর্থ্য থাকে না, তখনই উঠে আসে একদল তরুণ, যারা দারিদ্র, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, ধর্মান্ধতা এবং শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি খুঁজতে চায় । তারা নিজেরাই নিজেদের হাতে সমাজের পচন পরিষ্কার করতে নেমে পড়ে । তাদেরই প্রতিনিধি এই পলাশ । রাষ্ট্র পলাশদের জন্য তকমা প্রস্তুত করেই রেখেছে - 'ওরা চরমপন্থী!' কিন্তু ওরা চরমপন্থী নাকি বিপ্লবী, ওরা দেশদ্রোহী নাকি দেশপ্রেমিক - সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায় একমাত্র আমাদের, জনগণের ।"

গল্পের নায়ক পলাশ অর্থাৎ আরিয়ুন বলেন, "অদম্য আমার কাছে আবেগ, ভালোবাসার নাম । এই ছবিতে আমার ঘাম, চোট, যন্ত্রণা ও রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে । আমার একার নয়, আমাদের সকলের ভালোবাসা আর পরিশ্রমের ফসল এই 'অদম্য'। এরকম একটা মুখ্য চরিত্রে ডেবিউ করার ভাগ্য সবার থাকে না । আমি সেই সূত্রে ভাগ্যবান তো বটেই । সারাজীবন এই চরিত্রটা আমার সঙ্গে থেকে যাবে, মস্তিষ্কে ও মননে । রঞ্জনদা তাঁর পঞ্চম ছবিতে আমার ওপর যে ভরসা রেখেছেন সেটাই আমাকে শক্তি দেয় ।"

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ছবি আমজনতার মধ্যে কী প্রভাব ফেলে সেটাই দেখার ।

