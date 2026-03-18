বিচ্ছেদের 7 মাসের মধ্যে ফের বিয়ে ! শুভেচ্ছা-সমালোচনায় ভাসছেন অভিনেত্রী-ইনফ্লুয়েন্সার সুস্মিতা

বিচ্ছেদের 7 মাসের মধ্যে ফের বিয়ে ! শুভেচ্ছা-সমালোচনায় ভাসছেন অভিনেত্রী-ইনফ্লুয়েন্সার সুস্মিতা
বুধবার সোশাল মিডিয়ায় সুস্মিতা জানালেন ফের বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি ৷ ছবিও শেয়ার করেন অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 12:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 মার্চ: 2025 সালের জুলাইতে প্রকাশ্যে আসে অভিনেত্রী-ইনফ্লুয়েন্সার সুস্মিতা রায়ের (Susmita Roy) সাংসারিক জীবনে বিচ্ছেদের খবর ৷ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নতুন অধ্যায়ের সূচণা অভিনেত্রীর ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়ায় সুস্মিতা জানালেন ফের বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি ৷ অভিনেত্রী-ব্যবসায়ীর নতুন পথ চলায় অনেকে শুভেচ্ছা জানালেও সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনার শিকার সুস্মিতা ৷
চমকটা আসে মঙ্গলবার রাতে ৷ যখন তিনি বিয়ের মণ্ডপে হাতে হাত রাখার একটি ছবি পোস্ট করেন ৷ সেখানেই তিনি জানান, দ্বিতীয়বার বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ৷ সুস্মিতা লেখেন, "এই একটা ইচ্ছে কখনো মন থেকে মুছে যায়নি। একটা শব্দ শোনার আশা-'মা'…আজ ছত্রিশ বছর বয়সে এসে সত্যিই আর কোনো ভনিতা করার সময় নেই… ৷ নিজেকে আর মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়ারও শক্তি নেই। বিয়ে করলাম….তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো… ৷"
নেটপাড়ায় অনেকেই, এই পোস্টকে প্রোমোশন বা অন্য কিছু ভেবেছিলেন ৷ বিষয়টা যে সত্যি তা অনেকেই বিশ্বাস করেননি ৷ এরপর বুধবার সকালে আসে আইবুড়ো ভাত ও বিয়ের ছবি ৷ সুস্মিতা লেখেন, "আইবুড়ো ভাতের সকাল…হয়তো আমি আর আয়বুড়ো নই—তবুও মনটা ঠিক সেখানেই আটকে আছে। অনেকে অনেক কথা বলেছে…তবুও এবারে ঠিক করেছি—সব রিচুয়ালস করব…কারণ এই বিয়েটা… এই দিনটা… আমার খুব দেরিতে পাওয়া এক টুকরো স্বপ্ন। কিছুই বাদ দিতে চাই না। প্রতিটা মুহূর্ত বাঁচতে চাই… যেন আর কোনোদিন আফসোস না থাকে। তোমরা একটু পাশে থেকো ৷"
পরের পোস্টেই সুস্মিতা শেয়ার করেন টুকটুকে লাল বেনারসী, গলায় গোলাপের মালায় সুন্দর বিয়ের ছবি ৷ পোস্টে লেখেন, "যখন আমরা দুজনেই নিজের নিজের লড়াইয়ে প্রায় ভেঙে পড়ছিলাম, তখনই একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি হয়েছিলাম… সেখান থেকেই শুরু আমাদের নতুন পথচলা। আজ সেই মানুষটার হাত ধরেই জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। লড়াইটা এখনও আছে… তবে এবার আমরা একসাথে।"
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
সুস্মিতার নতুন এই পথচলায় নেটপাড়ায় একাংশ শুভেচ্ছা জানালেও, অনেকেই প্রথম বিয়ে ভাঙা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ কটু মন্তব্যে ভরছে কমেন্ট সেকশন ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "এটা সত্যি না মিথ্যে বুঝতে পারছি না, তবে সত্যি হলে অনেক শুভেচ্ছা ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "যে কষ্ট পাই সেই শুধু বোঝে নিজের জীবনের উপর দিয়ে কী যাচ্ছে.... বাকিরা সবাই মজা নেই।। খুব ভালো থাকো ৷ অনেক অনেক ভালোবাসা ৷" আর এক নেটিজেন নেতিবাচক মন্তব্য করে লিখেছেন, "এত বছরের একটা সম্পর্ক থেকে কীভাবে এত তাড়াতাড়ি বেরোনো সম্ভব ভাই? মানুষ দু বছরের প্রেম করে সেখান থেকে বেরিয়ে ভেঙ্গে পরছে,আর এ ছমাসে বিয়ে... ৷" সুস্মিতার এই পোস্ট সত্যি না মিথ্যে, নাকি অন্য কিছু, তা জানতে অভিনেত্রী-ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি ৷ অভিনেত্রী কাকে বিয়ে করেছেন, সেই বিষয়েও পোস্ট থেকে কিছু জানা যায়নি ৷
(ফেসবুক পোস্টের বানান অপরিবর্তিত)