জিতলে কোন পরিকল্পনার লক্ষ্যে সায়ন্তিকা ? প্রচারে জানালেন অভিনেত্রী-বিধায়ক

জিতলে কোন পরিকল্পনার লক্ষ্যে সায়ন্তিকা ? প্রচারে জানালেন অভিনেত্রী-বিধায়ক
প্রচারে বেরিয়ে এলাকাবাসীর খোঁজ নিলেন সায়ন্তিকা। পড়ে থাকা কাজ আগামীদিনে করার লক্ষে বরাহনগরের তৃণমূল প্রার্থী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 10:31 AM IST
নবনীতা দত্তগুপ্ত
কলকাতা, 19 মার্চ: 2024 এর উপনির্বাচনে বরানগরে প্রার্থী হয়ে বিধায়ক পদ পেয়েছিলেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (Sayantika Banerjee)। খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন কাজ করার জন্য। তাই স্বল্প সময়ে সব কাজ পুরো করতে পারেননি তিনি। তবে দল তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে। তাঁকে নিয়ে আস্থা আছে এলাকাবাসীরও। তাই বরানগরে ফের তৃণমূলের প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরানগরে সায়ন্তিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সজল ঘোষ। এবারও বিজেপি থেকে প্রার্থী হয়েছেন তিনিই। তবে সজল ঘোষকে গুরুত্ব দিতে নারাজ সায়ন্তিকা। তিনি বলেন, "আমি কাজ করেছি তাই উন্নয়নের কথা বলব। উনি করেননি তাই কটাক্ষ করবেন।"
প্রচারে বেরিয়ে সায়ন্তিকা বলেন, "আমি দলের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে আবার সুযোগ দিয়েছে। উপনির্বাচনে দল আমাকে বরানগরে পাঠিয়েছিল। তারা যে আবার আমার উপর ভরসা রেখেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি যেন তাদের ভরসার মর্যাদা দিতে পারি সেই চেষ্টাই করব। আমি যে কাজটাই করি সেটা একশোভাগ মন দিয়ে করি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি জনপ্রতিনিধি হওয়া সহজ কথা নয়। খুব বড় দায়িত্ব। দেড় বছরে পাঁচ বছরের কিছুটা কাজ করতে চেয়েছিলাম। যতটা সম্ভব করেছি। যে যে কাজ এখনও করে উঠতে পারিনি নির্বাচনের পরে করব।"
সায়ন্তিকা আরও বলেন, "রাস্তা ঠিক করতে হবে। পথশ্রীর কাজ হচ্ছে। আরও কাজ হওয়ার পরিকল্পনা আছে। স্ট্রিট লাইট, পার্ক সংস্কার, সিসিটিভি, ঠান্ডা জলের বুথ করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা আছে, ভৌগলিক কারণে। তার জন্য কামারহাটি ওয়াটার প্লান্টের কাজ হচ্ছে। 64 কোটির স্টেট ফান্ডের মাধ্যমে কাজ হচ্ছে। 2024-এর উপনির্বাচনে আমি ইস্তেহারে দিয়েছিলাম যে আমি ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান করব। সেই অনুযায়ী রেডি হচ্ছে নিকাশী ব্যবস্থা সংস্কারের কাজ। যে যে কাজগুলো এক বছরে সম্ভব ছিল আমি করেছি। যা হয়নি বা অর্ধেক হয়ে আছে তা আগামীদিনে শেষ করব।"
এবার টলিপাড়ার নতুন কোনও তারকা প্রার্থী হননি। যাঁরা ছিলেন তাঁরাই আছেন। নেইও কেউ কেউ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দল বা দিদি কার উপরে ভরসা করছেন বা করছেন না সেই ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না। আমার কাছে দেড় বছরের সময় ছিল। যতটা সম্ভব করেছি। বাকিটা জনগণ আমাকে সুযোগ দিলে পরের পাঁচ বছরে করব।" লোকে বলে রাজনীতি করলে অভিনয়ের ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "অভিনয় আমার পেশা। কিন্তু জনগণের জন্য কাজ করার জন্য যখন একটা দায়িত্ব পেয়েছি সেটা করাও আমার কাজ। অভিনয় আমার পেশা, এই মুহূর্তে জনগণের জন্য কাজ করা আমার নেশা। আর ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায় কিনা এই নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।"
একাধিকবার চেহারার গড়ন নিয়ে কটাক্ষ হতে হয়েছে সায়ন্তিকাকে। এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "বডিশেমিং সাপোর্ট করি না। যারা করে তারা বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ। তারা অসম্ভব নিম্ন রুচির। তাদের মানসিক সুস্থতা কামনা করি।" বিপক্ষীয় বিজেপি শিবিরের প্রার্থী সজল ঘোষকে নিয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি সায়ন্তিকা। বলেন, "আমি ওনাকে নিয়ে কিছু বলব না। উনি ওনার দল থেকে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ওনাকে কটাক্ষ করার রুচি আমাদের নেই। আমি কাজ করেছি তাই উন্নয়নের কথা বলব। আর উনি করেননি তাই অন্যকে কটাক্ষই করাই ওনার সম্বল।" কেমন বাংলা দেখতে চাইছেন তিনি? সায়ন্তিকার এক লাইনে জবাব, "আমি দিদির বাংলা দেখতে চাই।"