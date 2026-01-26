বাংলা ছবি জাতীয় স্তরে দাগ কাটতে পারছে না বলেই হয়তো প্রসেনজিতের এতদিনের অবদান - সুদীপ্তা

বাংলা ছবি জাতীয় স্তরে দাগ কাটতে পারছে না বলেই হয়তো প্রসেনজিতের এতদিনের অবদান - সুদীপ্তা
প্রিয় অভিনেতাকে নিয়ে কী বললেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 2:13 PM IST
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee )। অগ্রজর এই প্রাপ্তিতে আনন্দে আত্মহারা জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Chakraborty)। ইটিভি ভারত তাঁর অনুভূতির কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি খুবই খুশি। তার কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে। সিনেমা হল পুরুষতান্ত্রিক মিডিয়াম বা পুরুষশাসিত ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যখন মৃতপ্রায় তখন যতদূর জানি বা শুনেছি তাতে একজনের কাঁধে ভর করে বহু বছর বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা চলেছে। সেই মানুষটির নাম প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।"
সুদীপ্তা আরও বলেন, " যে কোনও কারণেই হোক আমাদের বাংলা ছবি এখন জাতীয় স্তরে দাগ কাটতে পারছে না বলেই হয়তো প্রসেনজিতের এতদিনের অবদান কেন্দ্র অবধি পৌঁছতে দেরি হল। দক্ষিণ ভারতের যে তিন-চারটে ইন্ডাস্ট্রি আছে তারা যতটা দেশব্যাপী পৌঁছতে পারছে ততটা বাংলা ছবি এই মুহূর্তে পৌঁছতে পারছে না কিছু কারণের জন্য। কিন্তু প্রসেনজিতের এই অবদান তো অস্বীকার করা যায় না। ফ্যান হিসেবে আমি আজ খুব খুশি। একইসঙ্গে আমি ভাগ্যবতী যে এই লোকটার সঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেছি। ফ্রেম শেয়ার করেছি। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে চেনা জানা আছে। মানুষটার কাছ থেকে বকুনি, ভালোবাসা সব পেয়েছি। উনি অন ক্যামেরা, অন স্টেজ, অন মাইক আমার সম্বন্ধে এত প্রশংসা করেন সবসময়, সততার সঙ্গে বলছি আমি একটু বিব্রতই বোধ করি। এত বড় মানুষ আমাকে নিয়ে এত কথা বলেন। আর একবার না সেটা বহুবার। এর জন্যও খুব লাকি আমি। অনেক ওঠাপড়া দেখেছি ওঁর।"
সুদীপ্তার কথায়, "আমার ক্লাসে ওনাকে নিয়ে উদাহরণ দিই। সবাই ভাবে অভিনয়জগতে নাম করতে গেলে শুধু অভিনয় জানলেই চলে। তা তো নয়। তার উদাহরণ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বয়সে এত ছোট হয়েও মানুষটার পাশে দাঁড়াতে লজ্জা লাগে আমাদের। কীভাবে মেনটেন করেন নিজেকে আজও! বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে যে সংযম উনি দেখিয়ে আসছেন তা আমরা কজনই বা পারলাম দেখাতে। ওঁর ডেডিকেশন নিয়ে তো কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না নতুন করে। বুম্বা দা একবার বলেছিলেন, 'আই ইট সিনেমা, ড্রিঙ্ক সিনেমা, স্লিপ সিনেমা। আর সেটা উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন নিজের জীবন আর জীবনশৈলী দিয়ে।"
2026 সালের পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয় পদ্ম পুরস্কার। এগুলো হলো- পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী। 2026 সালের জন্য 131টি পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন 5 জন পদ্মবিভূষণ, 13 জন পদ্মভূষণ এবং113 জন পদ্মশ্রী প্রাপক।
যার মধ্যে দুটি যুগ্ম পুরস্কারকে একটি হিসেবে গণনা করা হয়েছে। বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে এবং কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ দেওয়া হয়েছে। গায়িকা অলকা ইয়াগনিক পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন ৷ দক্ষিণী সিনেমা জগতের প্রখ্যাত অভিনেতা মামুট্টি-ও সম্মানিত হচ্ছেন পদ্মভূষণে ৷ বিজ্ঞাপণ জগতে বিপ্লব আনা পীযূষ পান্ডেকে মরণোত্তর পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে ৷